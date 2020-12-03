https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587497399.html

Молдавская оппозиция сорвала выступление министра финансов в парламенте

Молдавская оппозиция сорвала выступление министра финансов в парламенте

Представители молдавской оппозиции сорвали выступление министра финансов Сергея Пушкуцы в парламенте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:35

2020-12-03T13:35

2020-12-03T15:07

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КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Представители молдавской оппозиции сорвали выступление министра финансов Сергея Пушкуцы в парламенте, передает корреспондент РИА Новости.Глава финансового ведомства должен был представить на утверждение в первом чтении законопроект о налогово-бюджетной политике на 2021 год.Депутаты от оппозиционных партий "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда" настаивали на исключении из повестки вопросов о статусе русского языка, внесении поправок в Кодекс о телевидении и радиовещании, а также правовом статусе Гагаузской автономии на юге республики. Также оппозиция высказалась категорически против рассмотрения законопроекта о налогово-бюджетной политике, поскольку считает, что он "ввергнет народ в нищету"."Исходя из ситуации, которая сейчас сложилась в парламенте, предлагаю обсудить проект налогово-бюджетной политики. Сегодня мы рассмотрим его только в первом чтении, после этого в течение двух недель будут рассмотрены все поправки, предложенные депутатами", — заявил вице-спикер парламента от Партии социалистов Влад Батрынча.Он пригласил к трибуне парламента министра финансов Пушкуцу, однако оппозиция заблокировала ее, выстроившись вокруг трибуны с плакатами, на которых написано, что "налоговая политика антисоциальна". Пушкуца попытался выступить с места, но его выступление было заглушено криками "Позор!" Заседание прервали на час.Ранее вице-спикер от партии "Платформа "Достоинство и правда" Александр Слусарь заявил, что оппозиция будет весь день блокировать работу парламента. Его поддержали депутаты от партии "Действие и солидарность", которую возглавляет недавно избранная президент Майя Санду. Депутаты обещают, что не позволят принять ни один законопроект из внесенных в повестку дня.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента, победила Санду. Она требует проведения досрочных парламентских выборов и отставки правительства, а также обвиняет действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти".

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Потасовка в парламенте Молдавии: сторонники Санду пытаются прорваться к министру финансов Парламент Молдавии. Сторонники Санду пытаются прорваться к министру финансов, социалисты Додона их останавливают. 2020-12-03T13:35 true PT1M52S

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