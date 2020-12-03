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Санду на акции протеста в Кишиневе потребовала отставки правительства
Санду на акции протеста в Кишиневе потребовала отставки правительства
Избранный президент Молдавии Майя Санду, выступая перед протестующими в центре Кишинева, потребовала проведения досрочных парламентских выборов и отставки... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:06
2020-12-03T13:19
майя санду
игорь додон
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду, выступая перед протестующими в центре Кишинева, потребовала проведения досрочных парламентских выборов и отставки правительства.Ранее Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста, чтобы выступить против сокращения полномочий главы государства. Люди, желающие поддержать Санду, с 10.00 (11.00 мск) собрались в центре столицы."Я хочу всех попросить быть сплоченным обществом, у нас одна общая цель – мы хотим построить хорошую страну для всех порядочных людей. Я обещаю выполнить все данные обязательства, но для этого нужно избавиться от коррупционеров в парламенте – требуем проведения досрочных выборов, а также отставки правительства", - заявила Санду.В связи с тем, что в стране пандемия, участников акции протеста просят соблюдать все меры защиты – носить маски и соблюдать социальную дистанцию, за этим следят представители полиции. Ранее протест поддержали депутаты от оппозиции, которые заблокировали трибуну в парламенте.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587472525.html
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майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире

Санду на акции протеста в Кишиневе потребовала отставки правительства

13:06 03.12.2020 (обновлено: 13:19 03.12.2020)
 
© РИА НовостиИзбранный президент Молдавии Майя Санду выступает перед протестующими в центре Кишинева
Избранный президент Молдавии Майя Санду выступает перед протестующими в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду, выступая перед протестующими в центре Кишинева, потребовала проведения досрочных парламентских выборов и отставки правительства.
Ранее Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста, чтобы выступить против сокращения полномочий главы государства. Люди, желающие поддержать Санду, с 10.00 (11.00 мск) собрались в центре столицы.
Сторонники Майи Санду собрались во время акции протеста перед зданием парламента в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 11:29
В Кишиневе началась акция против сокращения полномочий президента
"Я хочу всех попросить быть сплоченным обществом, у нас одна общая цель – мы хотим построить хорошую страну для всех порядочных людей. Я обещаю выполнить все данные обязательства, но для этого нужно избавиться от коррупционеров в парламенте – требуем проведения досрочных выборов, а также отставки правительства", - заявила Санду.
В связи с тем, что в стране пандемия, участников акции протеста просят соблюдать все меры защиты – носить маски и соблюдать социальную дистанцию, за этим следят представители полиции. Ранее протест поддержали депутаты от оппозиции, которые заблокировали трибуну в парламенте.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 12:23
Молдавская оппозиция заблокировала трибуну в парламенте в знак протеста
 
Майя СандуИгорь ДодонМолдавияКишиневВ мире
 
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