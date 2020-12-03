https://ria.ru/20201203/mirotvortsy-1587458744.html

В Карабахе рассказали о роли российских миротворцев в регионе

В Карабахе рассказали о роли российских миротворцев в регионе

Расширение миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе стало бы положительным шагом, однако даже нынешнее число российских военных достаточно, чтобы закрепить... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:10

2020-12-03T10:10

2020-12-03T11:14

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 3 дек – РИА Новости. Расширение миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе стало бы положительным шагом, однако даже нынешнее число российских военных достаточно, чтобы закрепить роль Москвы в регионе, заявил в интервью РИА Новости советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики по вопросам внешней политики Давид Бабаян.Как отметил политик, миротворческую миссию России в Нагорном Карабахе следует рассматривать в двух плоскостях: чисто военной и политической.Насколько нынешнего присутствия российских миротворцев в Карабахе будет достаточно с военной точки зрения, покажет время, считает собеседник. Однако, по его словам, не менее важна и политическая составляющая такого присутствия, поскольку любое нарушение режима прекращения огня в Карабахе одновременно будет являться и вызовом России.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201202/aliev-1587230510.html

https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html

россия

нагорный карабах

армения

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россия, нагорный карабах, армения, в мире