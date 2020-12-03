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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201203/mirotvortsy-1587458744.html
В Карабахе рассказали о роли российских миротворцев в регионе
В Карабахе рассказали о роли российских миротворцев в регионе
Расширение миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе стало бы положительным шагом, однако даже нынешнее число российских военных достаточно, чтобы закрепить... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:10
2020-12-03T11:14
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 дек – РИА Новости. Расширение миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе стало бы положительным шагом, однако даже нынешнее число российских военных достаточно, чтобы закрепить роль Москвы в регионе, заявил в интервью РИА Новости советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики по вопросам внешней политики Давид Бабаян.Как отметил политик, миротворческую миссию России в Нагорном Карабахе следует рассматривать в двух плоскостях: чисто военной и политической.Насколько нынешнего присутствия российских миротворцев в Карабахе будет достаточно с военной точки зрения, покажет время, считает собеседник. Однако, по его словам, не менее важна и политическая составляющая такого присутствия, поскольку любое нарушение режима прекращения огня в Карабахе одновременно будет являться и вызовом России.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20201202/aliev-1587230510.html
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россия, нагорный карабах, армения, в мире

В Карабахе рассказали о роли российских миротворцев в регионе

10:10 03.12.2020 (обновлено: 11:14 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБронетранспортер БТР-82А российского миротворческого контингента на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор)
Бронетранспортер БТР-82А российского миротворческого контингента на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 дек – РИА Новости. Расширение миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе стало бы положительным шагом, однако даже нынешнее число российских военных достаточно, чтобы закрепить роль Москвы в регионе, заявил в интервью РИА Новости советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики по вопросам внешней политики Давид Бабаян.
Как отметил политик, миротворческую миссию России в Нагорном Карабахе следует рассматривать в двух плоскостях: чисто военной и политической.

"С военной точки зрения, конечно, было бы лучше, чтобы миротворцев было больше. Но у этого вопроса есть и политическое измерение. То есть, даже если здесь будет присутствовать хотя бы один российский миротворец, это уже будет являться знаком присутствия России. Таким образом, нарушение режима прекращения огня уже будет иметь политические последствия", - сказал Бабаян.

Насколько нынешнего присутствия российских миротворцев в Карабахе будет достаточно с военной точки зрения, покажет время, считает собеседник. Однако, по его словам, не менее важна и политическая составляющая такого присутствия, поскольку любое нарушение режима прекращения огня в Карабахе одновременно будет являться и вызовом России.
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"А это будет означать уже совершенно иной ход событий. Это очень похоже на ситуацию с российской военной базой в Армении. Эта база, в случае широкомасштабной агрессии со стороны Турции, не сможет нас защитить. Однако ее символическое присутствие уже делает невозможным агрессию Турции, по крайней мере, сейчас", - добавил Бабаян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.
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При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Читайте полный текст интервью >>
 
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