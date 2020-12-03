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https://ria.ru/20201203/lennon-1587393774.html
Маккартни рассказал, что никак не может смириться с убийством Леннона
Маккартни рассказал, что никак не может смириться с убийством Леннона
Сэр Пол Маккартни рассказал в интервью New York Times, что до сих пор не может смириться с тем, что Джона Леннона убили, несмотря на то, что прошло уже 40 лет. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T07:00
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the beatles
культура
музыка
новости культуры
пол маккартни
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сэр Пол Маккартни рассказал в интервью New York Times, что до сих пор не может смириться с тем, что Джона Леннона убили, несмотря на то, что прошло уже 40 лет. "Мне сложно даже думать об этом. Я прокручиваю эти события в своей голове. И очень переживаю. Так сильно, что фактически не могу об этом думать. Внутри как будто что-то схлопывается", — поделился музыкант."Что еще кроме грусти и печали тут можно чувствовать? Как после любой потери, единственный способ пережить ее – вспоминать, как с ним было хорошо. Но я не могу смириться с этим бессмысленным действием. Даже думать о нем не могу", — добавил он. Джона Леннона убил Джон Чепмен 8 декабря 1980 года. "Думаю, это что-то вроде отрицания. Но я только так могу с этим справиться", — рассказал музыкант.У Пола Маккартни 18 декабря выйдет новый альбом "McCartney III", который он записал во время изоляции.
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the beatles, музыка, новости культуры, пол маккартни, джон леннон

Маккартни рассказал, что никак не может смириться с убийством Леннона

07:00 03.12.2020
 
© AP PhotoДжон Леннон
Джон Леннон - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сэр Пол Маккартни рассказал в интервью New York Times, что до сих пор не может смириться с тем, что Джона Леннона убили, несмотря на то, что прошло уже 40 лет.
"Мне сложно даже думать об этом. Я прокручиваю эти события в своей голове. И очень переживаю. Так сильно, что фактически не могу об этом думать. Внутри как будто что-то схлопывается", — поделился музыкант.
"Что еще кроме грусти и печали тут можно чувствовать? Как после любой потери, единственный способ пережить ее – вспоминать, как с ним было хорошо. Но я не могу смириться с этим бессмысленным действием. Даже думать о нем не могу", — добавил он.
Джона Леннона убил Джон Чепмен 8 декабря 1980 года.
"Думаю, это что-то вроде отрицания. Но я только так могу с этим справиться", — рассказал музыкант.
У Пола Маккартни 18 декабря выйдет новый альбом "McCartney III", который он записал во время изоляции.
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