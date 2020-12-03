https://ria.ru/20201203/lennon-1587393774.html
Маккартни рассказал, что никак не может смириться с убийством Леннона
Маккартни рассказал, что никак не может смириться с убийством Леннона
Сэр Пол Маккартни рассказал в интервью New York Times, что до сих пор не может смириться с тем, что Джона Леннона убили, несмотря на то, что прошло уже 40 лет. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T07:00
2020-12-03T07:00
2020-12-03T07:00
the beatles
культура
музыка
новости культуры
пол маккартни
джон леннон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578898585_0:0:1966:1106_1400x0_80_0_0_d224208fc3f92aea4b1fc89d5154c6d7.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сэр Пол Маккартни рассказал в интервью New York Times, что до сих пор не может смириться с тем, что Джона Леннона убили, несмотря на то, что прошло уже 40 лет. "Мне сложно даже думать об этом. Я прокручиваю эти события в своей голове. И очень переживаю. Так сильно, что фактически не могу об этом думать. Внутри как будто что-то схлопывается", — поделился музыкант."Что еще кроме грусти и печали тут можно чувствовать? Как после любой потери, единственный способ пережить ее – вспоминать, как с ним было хорошо. Но я не могу смириться с этим бессмысленным действием. Даже думать о нем не могу", — добавил он. Джона Леннона убил Джон Чепмен 8 декабря 1980 года. "Думаю, это что-то вроде отрицания. Но я только так могу с этим справиться", — рассказал музыкант.У Пола Маккартни 18 декабря выйдет новый альбом "McCartney III", который он записал во время изоляции.
https://ria.ru/20201126/mccartney-1586271463.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578898585_0:0:1966:1476_1400x0_80_0_0_03f151568db7cce373e3a1c05e90e7b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
the beatles, музыка, новости культуры, пол маккартни, джон леннон
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости.
Сэр Пол Маккартни рассказал
в интервью New York Times, что до сих пор не может смириться с тем, что Джона Леннона убили, несмотря на то, что прошло уже 40 лет.
"Мне сложно даже думать об этом. Я прокручиваю эти события в своей голове. И очень переживаю. Так сильно, что фактически не могу об этом думать. Внутри как будто что-то схлопывается", — поделился музыкант.
"Что еще кроме грусти и печали тут можно чувствовать? Как после любой потери, единственный способ пережить ее – вспоминать, как с ним было хорошо. Но я не могу смириться с этим бессмысленным действием. Даже думать о нем не могу", — добавил он.
Джона Леннона убил Джон Чепмен 8 декабря 1980 года.
"Думаю, это что-то вроде отрицания. Но я только так могу с этим справиться", — рассказал музыкант.
У Пола Маккартни 18 декабря выйдет новый альбом "McCartney III", который он записал во время изоляции.