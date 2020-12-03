https://ria.ru/20201203/lennon-1587393774.html

Маккартни рассказал, что никак не может смириться с убийством Леннона

Маккартни рассказал, что никак не может смириться с убийством Леннона

Сэр Пол Маккартни рассказал в интервью New York Times, что до сих пор не может смириться с тем, что Джона Леннона убили, несмотря на то, что прошло уже 40 лет. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T07:00

2020-12-03T07:00

2020-12-03T07:00

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музыка

новости культуры

пол маккартни

джон леннон

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сэр Пол Маккартни рассказал в интервью New York Times, что до сих пор не может смириться с тем, что Джона Леннона убили, несмотря на то, что прошло уже 40 лет. "Мне сложно даже думать об этом. Я прокручиваю эти события в своей голове. И очень переживаю. Так сильно, что фактически не могу об этом думать. Внутри как будто что-то схлопывается", — поделился музыкант."Что еще кроме грусти и печали тут можно чувствовать? Как после любой потери, единственный способ пережить ее – вспоминать, как с ним было хорошо. Но я не могу смириться с этим бессмысленным действием. Даже думать о нем не могу", — добавил он. Джона Леннона убил Джон Чепмен 8 декабря 1980 года. "Думаю, это что-то вроде отрицания. Но я только так могу с этим справиться", — рассказал музыкант.У Пола Маккартни 18 декабря выйдет новый альбом "McCartney III", который он записал во время изоляции.

https://ria.ru/20201126/mccartney-1586271463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

the beatles, музыка, новости культуры, пол маккартни, джон леннон