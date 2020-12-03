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https://ria.ru/20201203/kurily-1587529344.html
Черная метка от России: японцы высказались об С-300 на Курилах
Черная метка от России: японцы высказались об С-300 на Курилах
Читатели японских СМИ раскритиковали дипломатов, выразивших протест в ответ на размещение Россией систем ПВО С-300 на Южных Курилах. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:07
2020-12-03T16:47
россия
с-300в4
зрк с-300
курильские острова
япония
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Читатели японских СМИ раскритиковали дипломатов, выразивших протест в ответ на размещение Россией систем ПВО С-300 на Южных Курилах.Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что расчеты с ЗРС С-300В4 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды. Система способна сбивать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальностях до 400 километров и высотах до 37 километров, а ее главная задача — прикрытие важных объектов от атак с воздуха.В ответ на это японское правительство выразило протест, заявив, что действия Москвы "неприемлемы" и не соответствуют позиции Токио по Курилам. Япония считает острова своими "северными территориями" и добивается их возвращения."Прямо под носом у Хоккайдо Россия размещает свои ракеты. Это равносильно объявлению Японии войны", — написал пользователь mkt.Он поинтересовался, как ответит Токио на этот шаг Москвы, и призвал действовать жестко — например, ввести санкции."Токио совсем забросил японские регионы из-за своей суперцентрализации", — возмущается satan. Комментатор увидел в размещении российских систем ПВО на Курилах угрозу для острова Хоккайдо и заявил, что одними переговорами Япония не решит территориальный спор."Где правительственные планы освоения наших северных земель? Ведь сам же премьер Суга из северных краев. Вот и посмотрим, какая ему реальная цена!" — написал он.Пользователь под ником Shi призывает Японию укреплять военный потенциал, так как Россия и Китай "лопаются" от арсеналов ядерного оружия."Война на пороге!" — написал он.Пользователь mue раскритиковал японское правительство из-за планов закрыть железную дорогу в один из городов на приграничном с Курилами острове Хоккайдо."Маленькие городки на Хоккайдо чахнут и умирают! Какая может быть защита границы в городах и поселках, в которых не живут люди?!" — спросил он.Mue поинтересовался, как можно думать о возврате "северных территорий", если нет возможности защитить японцев."Это черная метка от России. Дальше пойдут самые близкие к Японии Хабомаи и Шикотан!" — написал hkd.Пользователь nak призвал разместить на Хоккайдо американскую военную базу."Чтобы уже Россия, в свою очередь, говорила о "неприемлемости", — пояснил он."Северные территории нам уже никогда не вернуть!" — констатировал jit. По его мнению, Токио не удастся восстановить контроль и над островами Такэсима, которые находятся под управлением Южной Кореи. Пользователь также призвал не допустить захвата Китаем островов Сенкаку. "Японский народ, японские парламентарии должны как один объединиться вокруг этой задачи!" — заключил он. "От этих наших "протестов" России ни жарко ни холодно! Она даже не почешется!" — пишет pm8. Пользователь считает, что из-за подобных формулировок Японию будут считать "слабой и глупой". B** отметил, что у России нет никакого желания передавать острова Японии. "Потому что она не хочет, чтобы на отданных Японии северных островах тут же появились американские военные базы!" — пояснил комментатор."Ничего не можем поделать с этими северными островами! А Россия делает то, что хочет!" — констатировал chi. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, с-300в4, зрк с-300, курильские острова, япония

Черная метка от России: японцы высказались об С-300 на Курилах

16:07 03.12.2020 (обновлено: 16:47 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Читатели японских СМИ раскритиковали дипломатов, выразивших протест в ответ на размещение Россией систем ПВО С-300 на Южных Курилах.
Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что расчеты с ЗРС С-300В4 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды. Система способна сбивать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальностях до 400 километров и высотах до 37 километров, а ее главная задача — прикрытие важных объектов от атак с воздуха.
В ответ на это японское правительство выразило протест, заявив, что действия Москвы "неприемлемы" и не соответствуют позиции Токио по Курилам. Япония считает острова своими "северными территориями" и добивается их возвращения.
"Прямо под носом у Хоккайдо Россия размещает свои ракеты. Это равносильно объявлению Японии войны", — написал пользователь mkt.
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Он поинтересовался, как ответит Токио на этот шаг Москвы, и призвал действовать жестко — например, ввести санкции.
"Токио совсем забросил японские регионы из-за своей суперцентрализации", — возмущается satan.
Комментатор увидел в размещении российских систем ПВО на Курилах угрозу для острова Хоккайдо и заявил, что одними переговорами Япония не решит территориальный спор.
"Где правительственные планы освоения наших северных земель? Ведь сам же премьер Суга из северных краев. Вот и посмотрим, какая ему реальная цена!" — написал он.
Пользователь под ником Shi призывает Японию укреплять военный потенциал, так как Россия и Китай "лопаются" от арсеналов ядерного оружия.
"Война на пороге!" — написал он.
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Пользователь mue раскритиковал японское правительство из-за планов закрыть железную дорогу в один из городов на приграничном с Курилами острове Хоккайдо.
"Маленькие городки на Хоккайдо чахнут и умирают! Какая может быть защита границы в городах и поселках, в которых не живут люди?!" — спросил он.
Mue поинтересовался, как можно думать о возврате "северных территорий", если нет возможности защитить японцев.
"Это черная метка от России. Дальше пойдут самые близкие к Японии Хабомаи и Шикотан!" — написал hkd.
Пользователь nak призвал разместить на Хоккайдо американскую военную базу.
"Чтобы уже Россия, в свою очередь, говорила о "неприемлемости", — пояснил он.
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По его мнению, Токио не удастся восстановить контроль и над островами Такэсима, которые находятся под управлением Южной Кореи. Пользователь также призвал не допустить захвата Китаем островов Сенкаку.
"Японский народ, японские парламентарии должны как один объединиться вокруг этой задачи!" — заключил он.
"От этих наших "протестов" России ни жарко ни холодно! Она даже не почешется!" — пишет pm8.
Пользователь считает, что из-за подобных формулировок Японию будут считать "слабой и глупой".
B** отметил, что у России нет никакого желания передавать острова Японии.
"Потому что она не хочет, чтобы на отданных Японии северных островах тут же появились американские военные базы!" — пояснил комментатор.
"Ничего не можем поделать с этими северными островами! А Россия делает то, что хочет!" — констатировал chi.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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