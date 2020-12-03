https://ria.ru/20201203/kurily-1587529344.html

Черная метка от России: японцы высказались об С-300 на Курилах

Черная метка от России: японцы высказались об С-300 на Курилах

Читатели японских СМИ раскритиковали дипломатов, выразивших протест в ответ на размещение Россией систем ПВО С-300 на Южных Курилах. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:07

2020-12-03T16:07

2020-12-03T16:47

россия

с-300в4

зрк с-300

курильские острова

япония

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Читатели японских СМИ раскритиковали дипломатов, выразивших протест в ответ на размещение Россией систем ПВО С-300 на Южных Курилах.Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что расчеты с ЗРС С-300В4 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды. Система способна сбивать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальностях до 400 километров и высотах до 37 километров, а ее главная задача — прикрытие важных объектов от атак с воздуха.В ответ на это японское правительство выразило протест, заявив, что действия Москвы "неприемлемы" и не соответствуют позиции Токио по Курилам. Япония считает острова своими "северными территориями" и добивается их возвращения."Прямо под носом у Хоккайдо Россия размещает свои ракеты. Это равносильно объявлению Японии войны", — написал пользователь mkt.Он поинтересовался, как ответит Токио на этот шаг Москвы, и призвал действовать жестко — например, ввести санкции."Токио совсем забросил японские регионы из-за своей суперцентрализации", — возмущается satan. Комментатор увидел в размещении российских систем ПВО на Курилах угрозу для острова Хоккайдо и заявил, что одними переговорами Япония не решит территориальный спор."Где правительственные планы освоения наших северных земель? Ведь сам же премьер Суга из северных краев. Вот и посмотрим, какая ему реальная цена!" — написал он.Пользователь под ником Shi призывает Японию укреплять военный потенциал, так как Россия и Китай "лопаются" от арсеналов ядерного оружия."Война на пороге!" — написал он.Пользователь mue раскритиковал японское правительство из-за планов закрыть железную дорогу в один из городов на приграничном с Курилами острове Хоккайдо."Маленькие городки на Хоккайдо чахнут и умирают! Какая может быть защита границы в городах и поселках, в которых не живут люди?!" — спросил он.Mue поинтересовался, как можно думать о возврате "северных территорий", если нет возможности защитить японцев."Это черная метка от России. Дальше пойдут самые близкие к Японии Хабомаи и Шикотан!" — написал hkd.Пользователь nak призвал разместить на Хоккайдо американскую военную базу."Чтобы уже Россия, в свою очередь, говорила о "неприемлемости", — пояснил он."Северные территории нам уже никогда не вернуть!" — констатировал jit. По его мнению, Токио не удастся восстановить контроль и над островами Такэсима, которые находятся под управлением Южной Кореи. Пользователь также призвал не допустить захвата Китаем островов Сенкаку. "Японский народ, японские парламентарии должны как один объединиться вокруг этой задачи!" — заключил он. "От этих наших "протестов" России ни жарко ни холодно! Она даже не почешется!" — пишет pm8. Пользователь считает, что из-за подобных формулировок Японию будут считать "слабой и глупой". B** отметил, что у России нет никакого желания передавать острова Японии. "Потому что она не хочет, чтобы на отданных Японии северных островах тут же появились американские военные базы!" — пояснил комментатор."Ничего не можем поделать с этими северными островами! А Россия делает то, что хочет!" — констатировал chi. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201126/kurily-1586491272.html

https://ria.ru/20201102/kurily-1582669362.html

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россия

курильские острова

япония

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