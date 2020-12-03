https://ria.ru/20201203/krym-1587472664.html

Аксенов прокомментировал заявление НАТО о военной мощи России в Крыму

Аксенов прокомментировал заявление НАТО о военной мощи России в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал демагогическим приемом заявление НАТО по наращиванию Россией военной мощи на полуострове. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:30

2020-12-03T11:30

2020-12-03T12:45

черное море

сергей аксенов (политик)

нато

йенс столтенберг

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал демагогическим приемом заявление НАТО по наращиванию Россией военной мощи на полуострове.Ранее в альянсе обвинили Москву в усилении группировки в регионе и отметили, что ответят на это усилением своего присутствия. Генсек организации Йенс Столтенберг также сообщил, что союзники по НАТО готовы продолжать инвестировать в оборону и на саммите в 2021 году будут представлены рекомендации по усилению объединения."Главная цель подобных заявлений — оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря. Это обычный демагогический прием — валить с больной головы на здоровую", — прокомментировал Аксенов в соцсети "ВКонтакте".По его словам, мощь крымской группировки Вооруженных сил России соответствует существующим угрозам и является достаточной для того, чтобы надежно и в полном объеме обеспечить безопасность региона и его жителей.

https://ria.ru/20201203/krym-1587465847.html

черное море

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черное море, сергей аксенов (политик), нато, йенс столтенберг, в мире