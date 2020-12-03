https://ria.ru/20201203/krym-1587472664.html
Аксенов прокомментировал заявление НАТО о военной мощи России в Крыму
Аксенов прокомментировал заявление НАТО о военной мощи России в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал демагогическим приемом заявление НАТО по наращиванию Россией военной мощи на полуострове. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:30
2020-12-03T11:30
2020-12-03T12:45
черное море
сергей аксенов (политик)
нато
йенс столтенберг
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал демагогическим приемом заявление НАТО по наращиванию Россией военной мощи на полуострове.Ранее в альянсе обвинили Москву в усилении группировки в регионе и отметили, что ответят на это усилением своего присутствия. Генсек организации Йенс Столтенберг также сообщил, что союзники по НАТО готовы продолжать инвестировать в оборону и на саммите в 2021 году будут представлены рекомендации по усилению объединения."Главная цель подобных заявлений — оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря. Это обычный демагогический прием — валить с больной головы на здоровую", — прокомментировал Аксенов в соцсети "ВКонтакте".По его словам, мощь крымской группировки Вооруженных сил России соответствует существующим угрозам и является достаточной для того, чтобы надежно и в полном объеме обеспечить безопасность региона и его жителей.
https://ria.ru/20201203/krym-1587465847.html
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черное море, сергей аксенов (политик), нато, йенс столтенберг, в мире