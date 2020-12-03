https://ria.ru/20201203/krugi-1587478753.html

Астрономы зафиксировали около тысячи загадочных круглых объектов

Астрономы зафиксировали около тысячи загадочных круглых объектов

Астрономы, работающие на австралийском комплексе радиотелескопов ASKAP, сообщили о том, что обнаружили в космосе странные круги радиоизлучения. По своим... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:00

2020-12-03T12:00

2020-12-03T20:59

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Астрономы, работающие на австралийском комплексе радиотелескопов ASKAP, сообщили о том, что обнаружили в космосе странные круги радиоизлучения. По своим характеристикам они не вписываются ни в один из известных типов объектов. Результаты исследования подготовлены для публикации в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia и доступны на сайте arXiv.org.В конце 2019 года австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — один из самых чувствительных в мире — обнаружил три странных круговых объекта, когда собирал данные для составления Эволюционной карты Вселенной (EMU).Круги радиоизлучения висели в небе как космические дымовые кольца. Астрономы назвали их "странными радиокругами", или "орками" (ORC — Odd Radio Circles).Сначала ученые думали, что это артефакты, вызванные ошибками при программной обработке, но вскоре реальность "орков" подтвердили и другие радиотелескопы. Ничего подобного астрономы раньше не находили. Объекты видны только в радиоволнах и не обнаруживаются в рентгеновском, оптическом или инфракрасном диапазонах.Исследователи из проекта EMU проверили весь объем данных ASKAP и нашли еще множество радиокругов. По оценкам авторов, в небе находятся около тысячи ORC. Пока ученые только делают предположения о возможном происхождении загадочных объектов. Неизвестно даже, на каком расстоянии от Земли они находятся, в нашей Галактике или далеко во Вселенной. Соответственно, неизвестен и их размер. Возможно, они имеют несколько световых лет в поперечнике, а возможно — миллионы лет.В статье авторы перечисляют то, чем точно не могут быть странные радиокруги. По мнению исследователей, это не остатки сверхновой — они расположены вдали от большинства звезд Млечного Пути, и их слишком много.Это не области звездообразования, так как рядом нет никаких галактик. Вряд ли это "лепестки" радигалактик, созданные струями электронов, вырывающимися из окрестностей сверхмассивной черной дыры: "орки" отчетливо круглые, в отличие от запутанных облаков радиогалактик.Не похожи они и на кольца Эйнштейна, в которых радиоволны из далекой галактики изгибаются в круг под действием гравитационного поля скопления галактик: радиокруги слишком симметричны, и у них нет кластера в центре.Сейчас ученые ищут по всему миру радиотелескопы, которые смогли бы продолжить наблюдения за странными радиокругами, чтобы в конечном итоге найти ответ на вопрос об их происхождении."Это непростая работа, потому что сигналы от ORC очень слабые и их трудно найти. Наша команда проводит мозговой штурм, надеясь на момент эврики, когда у кого-то из нас или, возможно, у кого-то еще внезапно появится вспышка озарения, которая решит загадку, — сказал в интервью изданию The Conversation первый автор статьи, профессор Университета Западного Сиднея Рэй Норрис (Ray Norris). — Для нас это захватывающее время. Большинство астрономических исследований направлено на уточнение наших знаний о Вселенной или проверку теорий. Очень редко нам приходится наткнуться на новый тип объекта, который никто раньше не видел, и попытаться выяснить, что это такое".В качестве рабочей версии ученые предполагают, что странные радиокруги — это ударные волны от взрывов в далеких галактиках, быстрых радиовсплесков или столкновений нейтронной звезды и черной дыры.

https://ria.ru/20201202/neytrino-1587314148.html

https://ria.ru/20201124/galaktika-1586136100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, физика, космос - риа наука, австралия