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https://ria.ru/20201203/krugi-1587478753.html
Астрономы зафиксировали около тысячи загадочных круглых объектов
Астрономы зафиксировали около тысячи загадочных круглых объектов
Астрономы, работающие на австралийском комплексе радиотелескопов ASKAP, сообщили о том, что обнаружили в космосе странные круги радиоизлучения. По своим... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:00
2020-12-03T20:59
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Астрономы, работающие на австралийском комплексе радиотелескопов ASKAP, сообщили о том, что обнаружили в космосе странные круги радиоизлучения. По своим характеристикам они не вписываются ни в один из известных типов объектов. Результаты исследования подготовлены для публикации в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia и доступны на сайте arXiv.org.В конце 2019 года австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — один из самых чувствительных в мире — обнаружил три странных круговых объекта, когда собирал данные для составления Эволюционной карты Вселенной (EMU).Круги радиоизлучения висели в небе как космические дымовые кольца. Астрономы назвали их "странными радиокругами", или "орками" (ORC — Odd Radio Circles).Сначала ученые думали, что это артефакты, вызванные ошибками при программной обработке, но вскоре реальность "орков" подтвердили и другие радиотелескопы. Ничего подобного астрономы раньше не находили. Объекты видны только в радиоволнах и не обнаруживаются в рентгеновском, оптическом или инфракрасном диапазонах.Исследователи из проекта EMU проверили весь объем данных ASKAP и нашли еще множество радиокругов. По оценкам авторов, в небе находятся около тысячи ORC. Пока ученые только делают предположения о возможном происхождении загадочных объектов. Неизвестно даже, на каком расстоянии от Земли они находятся, в нашей Галактике или далеко во Вселенной. Соответственно, неизвестен и их размер. Возможно, они имеют несколько световых лет в поперечнике, а возможно — миллионы лет.В статье авторы перечисляют то, чем точно не могут быть странные радиокруги. По мнению исследователей, это не остатки сверхновой — они расположены вдали от большинства звезд Млечного Пути, и их слишком много.Это не области звездообразования, так как рядом нет никаких галактик. Вряд ли это "лепестки" радигалактик, созданные струями электронов, вырывающимися из окрестностей сверхмассивной черной дыры: "орки" отчетливо круглые, в отличие от запутанных облаков радиогалактик.Не похожи они и на кольца Эйнштейна, в которых радиоволны из далекой галактики изгибаются в круг под действием гравитационного поля скопления галактик: радиокруги слишком симметричны, и у них нет кластера в центре.Сейчас ученые ищут по всему миру радиотелескопы, которые смогли бы продолжить наблюдения за странными радиокругами, чтобы в конечном итоге найти ответ на вопрос об их происхождении."Это непростая работа, потому что сигналы от ORC очень слабые и их трудно найти. Наша команда проводит мозговой штурм, надеясь на момент эврики, когда у кого-то из нас или, возможно, у кого-то еще внезапно появится вспышка озарения, которая решит загадку, — сказал в интервью изданию The Conversation первый автор статьи, профессор Университета Западного Сиднея Рэй Норрис (Ray Norris). — Для нас это захватывающее время. Большинство астрономических исследований направлено на уточнение наших знаний о Вселенной или проверку теорий. Очень редко нам приходится наткнуться на новый тип объекта, который никто раньше не видел, и попытаться выяснить, что это такое".В качестве рабочей версии ученые предполагают, что странные радиокруги — это ударные волны от взрывов в далеких галактиках, быстрых радиовсплесков или столкновений нейтронной звезды и черной дыры.
https://ria.ru/20201202/neytrino-1587314148.html
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астрофизика, физика, космос - риа наука, австралия

Астрономы зафиксировали около тысячи загадочных круглых объектов

12:00 03.12.2020 (обновлено: 20:59 03.12.2020)
 
© Ray P. Norris et al., 2020ORC (Odd Radio Circles) — "странные радиокруги", обнаруженные телескопом ASKAP
ORC (Odd Radio Circles) — странные радиокруги, обнаруженные телескопом ASKAP - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Ray P. Norris et al., 2020
ORC (Odd Radio Circles) — "странные радиокруги", обнаруженные телескопом ASKAP
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Астрономы, работающие на австралийском комплексе радиотелескопов ASKAP, сообщили о том, что обнаружили в космосе странные круги радиоизлучения. По своим характеристикам они не вписываются ни в один из известных типов объектов. Результаты исследования подготовлены для публикации в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia и доступны на сайте arXiv.org.
В конце 2019 года австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — один из самых чувствительных в мире — обнаружил три странных круговых объекта, когда собирал данные для составления Эволюционной карты Вселенной (EMU).
Круги радиоизлучения висели в небе как космические дымовые кольца. Астрономы назвали их "странными радиокругами", или "орками" (ORC — Odd Radio Circles).
Сначала ученые думали, что это артефакты, вызванные ошибками при программной обработке, но вскоре реальность "орков" подтвердили и другие радиотелескопы. Ничего подобного астрономы раньше не находили. Объекты видны только в радиоволнах и не обнаруживаются в рентгеновском, оптическом или инфракрасном диапазонах.
Исследователи из проекта EMU проверили весь объем данных ASKAP и нашли еще множество радиокругов. По оценкам авторов, в небе находятся около тысячи ORC.
Пока ученые только делают предположения о возможном происхождении загадочных объектов. Неизвестно даже, на каком расстоянии от Земли они находятся, в нашей Галактике или далеко во Вселенной. Соответственно, неизвестен и их размер. Возможно, они имеют несколько световых лет в поперечнике, а возможно — миллионы лет.
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В статье авторы перечисляют то, чем точно не могут быть странные радиокруги. По мнению исследователей, это не остатки сверхновой — они расположены вдали от большинства звезд Млечного Пути, и их слишком много.
Это не области звездообразования, так как рядом нет никаких галактик.
Вряд ли это "лепестки" радигалактик, созданные струями электронов, вырывающимися из окрестностей сверхмассивной черной дыры: "орки" отчетливо круглые, в отличие от запутанных облаков радиогалактик.
Не похожи они и на кольца Эйнштейна, в которых радиоволны из далекой галактики изгибаются в круг под действием гравитационного поля скопления галактик: радиокруги слишком симметричны, и у них нет кластера в центре.
Сейчас ученые ищут по всему миру радиотелескопы, которые смогли бы продолжить наблюдения за странными радиокругами, чтобы в конечном итоге найти ответ на вопрос об их происхождении.
"Это непростая работа, потому что сигналы от ORC очень слабые и их трудно найти. Наша команда проводит мозговой штурм, надеясь на момент эврики, когда у кого-то из нас или, возможно, у кого-то еще внезапно появится вспышка озарения, которая решит загадку, — сказал в интервью изданию The Conversation первый автор статьи, профессор Университета Западного Сиднея Рэй Норрис (Ray Norris). — Для нас это захватывающее время. Большинство астрономических исследований направлено на уточнение наших знаний о Вселенной или проверку теорий. Очень редко нам приходится наткнуться на новый тип объекта, который никто раньше не видел, и попытаться выяснить, что это такое".
В качестве рабочей версии ученые предполагают, что странные радиокруги — это ударные волны от взрывов в далеких галактиках, быстрых радиовсплесков или столкновений нейтронной звезды и черной дыры.
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