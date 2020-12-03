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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587468415.html
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 в Ненецком АО
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 в Ненецком АО
Наименьший темп прироста COVID-19 в российских регионах зафиксирован в Ненецком АО (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:05
2020-12-03T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
карачаево-черкесская республика (кчр)
республика дагестан
республика марий эл
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в российских регионах зафиксирован в Ненецком АО (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,2%. 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан - 0,6%. 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика - 0,7%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
ненецкий автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, карачаево-черкесская республика (кчр), республика дагестан, республика марий эл, ямало-ненецкий автономный округ (янао), магаданская область, республика тыва, общество

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 в Ненецком АО

11:05 03.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в российских регионах зафиксирован в Ненецком АО (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,2%. 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан - 0,6%. 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика - 0,7%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ненецкий автономный округХанты-Мансийский автономный округКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Республика ДагестанРеспублика Марий ЭлЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Магаданская областьРеспублика ТываОбщество
 
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