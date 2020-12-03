https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587468415.html
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 в Ненецком АО
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 в Ненецком АО
Наименьший темп прироста COVID-19 в российских регионах зафиксирован в Ненецком АО (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:05
2020-12-03T11:05
2020-12-03T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
карачаево-черкесская республика (кчр)
республика дагестан
республика марий эл
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1400x0_80_0_0_3a43553e97526c2238a08256eedc1aa1.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в российских регионах зафиксирован в Ненецком АО (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,2%. 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан - 0,6%. 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика - 0,7%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
магаданская область
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_295:0:3026:2048_1400x0_80_0_0_a9bf300c4c031cafd8c2cd5a48b1a130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, карачаево-черкесская республика (кчр), республика дагестан, республика марий эл, ямало-ненецкий автономный округ (янао), магаданская область, республика тыва, общество