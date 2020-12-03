https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587468415.html

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 в Ненецком АО

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 в Ненецком АО

Наименьший темп прироста COVID-19 в российских регионах зафиксирован в Ненецком АО (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:05

2020-12-03T11:05

2020-12-03T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

карачаево-черкесская республика (кчр)

республика дагестан

республика марий эл

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в российских регионах зафиксирован в Ненецком АО (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,2%. 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан - 0,6%. 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика - 0,7%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

магаданская область

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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