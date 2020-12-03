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"Особо не церемонились": как работала самая грозная советская спецслужба
"Особо не церемонились": как работала самая грозная советская спецслужба
ФСБ России продолжает рассекречивать документы Главного управления контрразведки Смерш о зверствах немецких оккупантов в годы Великой Отечественной. Тотальный... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:00
2020-12-03T08:00
россия
красная армия (ркка)
российское военно-историческое общество (рвио)
великая отечественная война (1941-1945)
безопасность
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. ФСБ России продолжает рассекречивать документы Главного управления контрразведки Смерш о зверствах немецких оккупантов в годы Великой Отечественной. Тотальный террор, садистские убийства женщин, стариков и детей — многие военные преступления удалось расследовать лишь благодаря кропотливой работе контрразведчиков, искавших свидетелей и собиравших улики. Однако занимались не только этим. О невидимой войне Смерш — в материале РИА Новости. Широкие полномочияЛето 1943-го, немцы тайно готовят масштабное наступление на Курской дуге. Первой о развертывании крупных танковых сил вермахта в районе Орла, Курска и Белгорода узнала именно военная контрразведка Смерш. Данные сразу ушли в центр, и армия выиграла немного времени на подготовку к отражению удара."Информация, добытая сотрудниками спецслужбы во время допроса пленных и "языков", незамедлительно поступала в войска, — рассказывает РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. — Поэтому советское командование смогло определить, где и когда немцы начнут наступление, и провести контрартподготовку перед Курской битвой".Смершевцы не только следили за врагом, но и требовали выполнения мер предосторожности в рядах РККА. Например, большое внимание уделялось соблюдению правил радиопереговоров — никакого открытого текста в эфире. Проверяли военнопленных, вернувшихся с оккупированной территории, выявляли предателей, сопровождали колонны, контролировали маскировку военных объектов. Нарушители получали взыскания, вплоть до зачисления в штрафбаты. Оперативников Смерш наделили широкими полномочиями. Они имели право на обыски, выемки документов, арест военнослужащих Красной армии и гражданских лиц, заподозренных в преступной деятельности. Однако все действия, особенно аресты солдат и офицеров, обязательно согласовывались с военным прокурором, командиром воинского соединения или части. Высшие офицеры попадали под арест лишь с санкции наркомов обороны, ВМФ и НКВД."Расстреливали далеко не всегда"При этом, отмечает Мягков, огульные и необоснованные обвинения не практиковались. Расследования были очень тщательные, хотя приговоры выносили военно-полевые трибуналы, зачастую в боевой обстановке. "Офицеры СМЕРШ внимательно разбирались с каждым случаем, проводили допросы, изучали показания свидетелей, учитывались все детали, — поясняет историк. — Суровость наказания определялась исключительно исходя из тяжести преступления. Далеко не всегда это была смертная казнь — провинившегося могли направить в штрафное подразделение, или, если имелись политические мотивы, его отправляли в тыл, где подсудимым занимались уже другие ведомства". Вышедшие из окружения или возвратившиеся из плена военнослужащие попадали в проверочно-фильтрационные лагеря, и контрразведка досконально изучала обстоятельства их пленения. Как правило, после лагерей солдаты и офицеры возвращались на фронт. "В военной обстановке Смерш был крайне необходим, выполнял работу, без которой ни одна армия не могла обойтись, — убежден Мягков. — Вражеская агентура тоже не бездействовала. Так, в начале войны немцы массово засылали в советский тыл наших военнопленных, согласившихся на сотрудничество с врагом, без особой агентурной подготовки. Часто эти люди переходили обратно на советскую сторону, сдавали свою агентуру. Потом немцы переключились на более точечную работу — началось настоящее противоборство контрразведки и германских шпионов".Агентурные игрыЗа годы войны смершевцы провели порядка 190 спецопераций дезинформации противника — так называемых радиоигр. Немцы часто забрасывали шпионов с радиостанциями. Но десятки лазутчиков благодаря советским спецслужбам попадали в плен. Перевербованные радисты работали под пристальным контролем контрразведчиков и скармливали германским кураторам дезинформацию. Чего стоит одна только операция "Березино", которая началась в 1944-м и продлилась до самой капитуляции Германии. Смерш во взаимодействии с другими спецслужбами заставил поверить немцев в легенду о том, что глубоко в советском тылу погибает в окружении двухтысячная группировка вермахта.Почти год немецкое командование держало связь с "окруженцами" и пыталось помочь им вырваться. Для большей правдоподобности роль командира "отбившейся части" исполнял пленный подполковник немецкой армии Герхард Шерхорн. Именно ему 1 мая 1945-го немцы передали последнюю радиограмму о том, что Гитлер покончил жизнь самоубийством. Среди захваченных радистов нередко оказывались завербованные немецкой разведкой военнопленные. И если радиоигры с их участием заканчивались успешно, перебежчиков зачастую не привлекали к ответственности, иногда даже награждали. За несколько лет таких "игр" на советскую территорию вывели и захватили более 400 германских агентов и других кадровых сотрудников разведывательных структур. Всего же за годы Великой Отечественной сотрудники Смерш обезвредили порядка 3,5 тысячи диверсантов и шесть тысяч агентов-парашютистов.
https://ria.ru/20180712/1524397017.html
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россия, красная армия (ркка), российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945), безопасность

"Особо не церемонились": как работала самая грозная советская спецслужба

08:00 03.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУдостоверение "Смерш" на антикварном салоне в Москве
Удостоверение Смерш на антикварном салоне в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. ФСБ России продолжает рассекречивать документы Главного управления контрразведки Смерш о зверствах немецких оккупантов в годы Великой Отечественной. Тотальный террор, садистские убийства женщин, стариков и детей — многие военные преступления удалось расследовать лишь благодаря кропотливой работе контрразведчиков, искавших свидетелей и собиравших улики. Однако занимались не только этим. О невидимой войне Смерш — в материале РИА Новости.

Широкие полномочия

Лето 1943-го, немцы тайно готовят масштабное наступление на Курской дуге. Первой о развертывании крупных танковых сил вермахта в районе Орла, Курска и Белгорода узнала именно военная контрразведка Смерш. Данные сразу ушли в центр, и армия выиграла немного времени на подготовку к отражению удара.
"Информация, добытая сотрудниками спецслужбы во время допроса пленных и "языков", незамедлительно поступала в войска, — рассказывает РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. — Поэтому советское командование смогло определить, где и когда немцы начнут наступление, и провести контрартподготовку перед Курской битвой".
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Смершевцы не только следили за врагом, но и требовали выполнения мер предосторожности в рядах РККА. Например, большое внимание уделялось соблюдению правил радиопереговоров — никакого открытого текста в эфире. Проверяли военнопленных, вернувшихся с оккупированной территории, выявляли предателей, сопровождали колонны, контролировали маскировку военных объектов. Нарушители получали взыскания, вплоть до зачисления в штрафбаты.
Оперативников Смерш наделили широкими полномочиями. Они имели право на обыски, выемки документов, арест военнослужащих Красной армии и гражданских лиц, заподозренных в преступной деятельности. Однако все действия, особенно аресты солдат и офицеров, обязательно согласовывались с военным прокурором, командиром воинского соединения или части. Высшие офицеры попадали под арест лишь с санкции наркомов обороны, ВМФ и НКВД.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкНемецкие солдаты и офицеры, взятые в плен в битве под Курском. Август 1943-го
Немецкие солдаты и офицеры, взятые в плен в битве под Курском. Август 1943 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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Немецкие солдаты и офицеры, взятые в плен в битве под Курском. Август 1943-го

"Расстреливали далеко не всегда"

При этом, отмечает Мягков, огульные и необоснованные обвинения не практиковались. Расследования были очень тщательные, хотя приговоры выносили военно-полевые трибуналы, зачастую в боевой обстановке.
"Офицеры СМЕРШ внимательно разбирались с каждым случаем, проводили допросы, изучали показания свидетелей, учитывались все детали, — поясняет историк. — Суровость наказания определялась исключительно исходя из тяжести преступления. Далеко не всегда это была смертная казнь — провинившегося могли направить в штрафное подразделение, или, если имелись политические мотивы, его отправляли в тыл, где подсудимым занимались уже другие ведомства".
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Вышедшие из окружения или возвратившиеся из плена военнослужащие попадали в проверочно-фильтрационные лагеря, и контрразведка досконально изучала обстоятельства их пленения. Как правило, после лагерей солдаты и офицеры возвращались на фронт.
"В военной обстановке Смерш был крайне необходим, выполнял работу, без которой ни одна армия не могла обойтись, — убежден Мягков. — Вражеская агентура тоже не бездействовала. Так, в начале войны немцы массово засылали в советский тыл наших военнопленных, согласившихся на сотрудничество с врагом, без особой агентурной подготовки. Часто эти люди переходили обратно на советскую сторону, сдавали свою агентуру. Потом немцы переключились на более точечную работу — началось настоящее противоборство контрразведки и германских шпионов".
© Фото : Совет ветеранов военной контрразведкиСотрудники ОКР "Смерш" 378-й стрелковой дивизии. Волховский фронт. Июль 1943
Сотрудники ОКР Смерш 378-й стрелковой дивизии. Волховский фронт. Июль 1943 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Совет ветеранов военной контрразведки
Сотрудники ОКР "Смерш" 378-й стрелковой дивизии. Волховский фронт. Июль 1943

Агентурные игры

За годы войны смершевцы провели порядка 190 спецопераций дезинформации противника — так называемых радиоигр. Немцы часто забрасывали шпионов с радиостанциями. Но десятки лазутчиков благодаря советским спецслужбам попадали в плен. Перевербованные радисты работали под пристальным контролем контрразведчиков и скармливали германским кураторам дезинформацию.
Чего стоит одна только операция "Березино", которая началась в 1944-м и продлилась до самой капитуляции Германии. Смерш во взаимодействии с другими спецслужбами заставил поверить немцев в легенду о том, что глубоко в советском тылу погибает в окружении двухтысячная группировка вермахта.
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Почти год немецкое командование держало связь с "окруженцами" и пыталось помочь им вырваться. Для большей правдоподобности роль командира "отбившейся части" исполнял пленный подполковник немецкой армии Герхард Шерхорн. Именно ему 1 мая 1945-го немцы передали последнюю радиограмму о том, что Гитлер покончил жизнь самоубийством.
Среди захваченных радистов нередко оказывались завербованные немецкой разведкой военнопленные. И если радиоигры с их участием заканчивались успешно, перебежчиков зачастую не привлекали к ответственности, иногда даже награждали.
За несколько лет таких "игр" на советскую территорию вывели и захватили более 400 германских агентов и других кадровых сотрудников разведывательных структур. Всего же за годы Великой Отечественной сотрудники Смерш обезвредили порядка 3,5 тысячи диверсантов и шесть тысяч агентов-парашютистов.
© Совет ветеранов военной контрразведкиПервые немецкие военнопленные. 1941 год
Первые немецкие военнопленные. 1941 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Совет ветеранов военной контрразведки
Первые немецкие военнопленные. 1941 год
 
РоссияКрасная армия (РККА)Российское военно-историческое общество (РВИО)Великая Отечественная война (1941-1945)Безопасность
 
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