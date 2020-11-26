https://ria.ru/20201126/fsb-1586384089.html

ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области

ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области

Во время Великой Отечественной войны троих военнослужащих германского вермахта повесили по приговору военно-полевого трибунала в Орловской области, где они... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:14

2020-11-26T09:14

2020-11-26T11:14

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бастрыкин

орловская область

омская область

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Во время Великой Отечественной войны троих военнослужащих германского вермахта повесили по приговору военно-полевого трибунала в Орловской области, где они садистски убивали детей, женщин и стариков. Это следует из рассекреченного документа, предоставленного РИА Новости Управлением ФСБ по Омской области, где хранятся архивные документы военной контрразведки СМЕРШ.Речь идет о сообщении, направленном 7 октября 1943 года начальником управления СМЕРШ Центрального фронта генерал-майором Александром Вадисом руководителю политического управления этого же фронта генерал-майору Сергею Галаджеву.В нем Вадис указывал, что 24 сентября 1943 года при освобождении советскими войсками Климовского района Орловской области передовые части 48-й армии захватили в плен троих немцев: обер-ефрейтора Йозефа Шварцингера, ефрейтора Ганса Рима и ефрейтора-санитара Вильгельма Одиниуса."Доставленные <…> в село Новый Ропск Шварцингер, Рим и Одиниус были опознаны местными жителями этого села, как участники массового расстрела и истязаний мирного населения, учиненного немцами 23 сентября 1943 года в лесу Сетники, расположенном в четырех километрах от села Новый Ропск", — писал Вадис. После очных ставок со свидетелями всех троих арестовали.Следствие по этому делу установило, что днем 23 сентября 1943 года отступающие германские части оцепили лес Сетники с трех сторон и начали массово истреблять укрывавшихся там жителей сел Новый и Старый Ропск."Во время расстрела советских граждан немецкие офицеры и солдаты кололи штыками и ножами, вспарывали животы, выкалывали глаза и прочее. Всего в этот день немцами было истреблено 200 человек, в том числе детей и стариков", — сообщал генерал СМЕРШа.Немецкое командование оставило Шварцингера, Рима и Одиниуса в числе групп, прикрывающих отступление основных сил вермахта. Они должны были взрывать мосты, минировать дороги, жечь села и расправляться с мирным населением.Все трое гитлеровцев участвовали в зверских казнях в Сетниках. К делу приобщалась справка священника Ново-Ропской церкви о погребении им 105 человек, в том числе детей, погибших при том массовом расстреле."Обвиняемые Шварцингер, Рим и Одиниус 28 сентября 1943 года военно-полевым судом приговорены к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение 2 октября 1943 года на площади села Новый Ропск Климовского района Орловской области", — подытожил генерал Вадис.За последнее время российские правоохранительные органы, поисковики и историки в рамках проекта "Без срока давности" выявили много преступлений гитлеровцев против гражданского населения СССР.В октябре этого года в России вынесли первое судебное решение о геноциде. Так суд назвал расправу нацистов над жителями деревни Жестяная Горка Новгородской области: в 1942-1943 годах там убили более 2,5 тысячb человек.Геноцидом политику Германии в годы войны назвал и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин — абсолютное большинство советских потерь пришлось на мирное население, пояснил он.В нынешнем году СК сообщил, что создает отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Подразделение займется поиском виновных в массовых убийствах и предотвращением искажения исторических фактов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/kontslager-1584998226.html

https://ria.ru/20201110/voyna-1583862793.html

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html

орловская область

омская область

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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бастрыкин, орловская область, омская область