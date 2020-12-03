https://ria.ru/20201203/karabakh-1587585410.html

Национальное собрание Франции поддержало резолюцию о признании Карабаха

Национальное собрание Франции поддержало резолюцию о признании Карабаха

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T22:13

2020-12-03T22:13

2020-12-03T23:32

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ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха.За резолюцию проголосовали 188 депутатов, трое высказались против, 16 воздержались.Депутаты нацсобрания в резолюции подтверждают необходимость "осуществления мирного процесса и признания Нагорного Карабаха".Вместе с тем выступивший на заседании нижней палаты глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан высказался против признания Францией Нагорного Карабаха."Я не разделяю цель, которая заявлена в проекте резолюции, <...> то есть призыв к признанию Нагорного Карабаха. Потому что наши армянские друзья не просят нас признать независимость Нагорного Карабаха. И они сами никогда в истории его не признавали, каковы бы ни были границы", — отметил глава МИД Франции в ходе обсуждения.Французский министр добавил, что просьбы, которые звучат со стороны Армении, касаются безопасности и стабильности в Карабахе после соглашения о режиме прекращения огня от 9 ноября и безопасного возвращения перемещенных лиц из-за военных действий.Ле Дриан подчеркнул, что признание Нагорного Карабаха приведет к исключению Франции из сопредседателей Минской группы ОБСЕ и будет означать отказ от "роли посредника и нашего желания внести вклад в установление прочного мира".Двадцать пятого ноября резолюцию с призывом признать Нагорный Карабах принял сенат Франции.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201125/karabakh-1586347510.html

https://ria.ru/20201203/karabakh-1587551249.html

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обсе, жан-ив ле дриан, мид франции‎, москва, франция, азербайджан, армения, в мире