https://ria.ru/20201203/karabakh-1587555705.html

США призвали Ереван и Баку возобновить работу с Минской группой ОБСЕ

США призвали Ереван и Баку возобновить работу с Минской группой ОБСЕ

США призвали Армению и Азербайджан возобновить работу с Минской группой ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта, заявил на министерской встрече ОБСЕ... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:08

2020-12-03T18:08

2020-12-03T18:08

ситуация в нагорном карабахе

стивен биган

обсе

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. США призвали Армению и Азербайджан возобновить работу с Минской группой ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта, заявил на министерской встрече ОБСЕ первый замгоссекретаря США Стивен Биган.По его словам, "этот конфликт не может быть решен на поле боя, и хотя мы приветствуем прекращение огня, это лишь первый шаг".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201126/obse-1586406238.html

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен биган, обсе, нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире