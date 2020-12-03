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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201203/karabakh-1587555705.html
США призвали Ереван и Баку возобновить работу с Минской группой ОБСЕ
США призвали Ереван и Баку возобновить работу с Минской группой ОБСЕ
США призвали Армению и Азербайджан возобновить работу с Минской группой ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта, заявил на министерской встрече ОБСЕ... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:08
2020-12-03T18:08
ситуация в нагорном карабахе
стивен биган
обсе
нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. США призвали Армению и Азербайджан возобновить работу с Минской группой ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта, заявил на министерской встрече ОБСЕ первый замгоссекретаря США Стивен Биган.По его словам, "этот конфликт не может быть решен на поле боя, и хотя мы приветствуем прекращение огня, это лишь первый шаг".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах
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стивен биган, обсе, нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире

США призвали Ереван и Баку возобновить работу с Минской группой ОБСЕ

18:08 03.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. США призвали Армению и Азербайджан возобновить работу с Минской группой ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта, заявил на министерской встрече ОБСЕ первый замгоссекретаря США Стивен Биган.

"Мы призываем правительства Армении и Азербайджана возобновить работу с сопредседателями Минской группы для достижения продолжительного и мирного решения ситуации в Нагорном Карабахе", - сказал Биган по видеосвязи на проходящем в четверг заседании министров иностранных дел ОБСЕ.

По его словам, "этот конфликт не может быть решен на поле боя, и хотя мы приветствуем прекращение огня, это лишь первый шаг".
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеСтивен БиганОБСЕНагорный КарабахСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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