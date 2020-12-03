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Минская группа ОБСЕ призвала Баку и Ереван соблюдать прекращение огня
Минская группа ОБСЕ призвала Баку и Ереван соблюдать прекращение огня
Главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан выполнять обязательства по прекращению огня в Карабахе и требуют... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:49
2020-12-03T17:49
2020-12-03T17:58
ситуация в нагорном карабахе
россия
обсе
сша
армения
в мире
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ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан выполнять обязательства по прекращению огня в Карабахе и требуют немедленного вывода всех иностранных наемников из региона."Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан продолжать полностью выполнять свои обязательства по заявлению от 9 ноября в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах, а также взятые ими ранее обязательства по прекращению огня", - говорится в совместном коммюнике глав МИД трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Франции, России и США."Они подчеркивают важность мер, принятых Российской Федерацией по соглашению с Азербайджаном и Арменией, для предотвращения возобновления боевых действий. Они также требуют полного и немедленного вывода всех иностранных наемников из региона и призывают все стороны способствовать их отъезду", - отмечается в заявлении.
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россия, обсе, сша, армения, в мире