Россия, Франция и США призвали иностранных наемников покинуть Карабах
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в одном из поселков в Нагорном Карабахе
ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) призвали иностранных наемников немедленно покинуть Нагорный Карабах, а Баку и Ереван - поспособствовать их отъезду.
"Страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан продолжать полностью выполнять их обязательства в рамках соглашения от 9 ноября в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также предыдущие обязательства по прекращению огня... Они также призывают всех иностранных наемников полностью и незамедлительно покинуть регион, а все стороны - способствовать их отъезду", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ.
Министры трех стран также призвали международное сообщество, включая МККК и ООН, скоординированно принять конкретные шаги для улучшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и близлежащих территориях.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.