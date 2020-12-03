https://ria.ru/20201203/karabakh-1587551249.html

Россия, Франция и США призвали иностранных наемников покинуть Карабах

Россия, Франция и США призвали иностранных наемников покинуть Карабах

Главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) призвали иностранных наемников немедленно покинуть Нагорный Карабах, а Баку и Ереван РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:39

2020-12-03T17:39

2020-12-03T17:39

ситуация в нагорном карабахе

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армения

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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) призвали иностранных наемников немедленно покинуть Нагорный Карабах, а Баку и Ереван - поспособствовать их отъезду."Страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан продолжать полностью выполнять их обязательства в рамках соглашения от 9 ноября в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также предыдущие обязательства по прекращению огня... Они также призывают всех иностранных наемников полностью и незамедлительно покинуть регион, а все стороны - способствовать их отъезду", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ.Министры трех стран также призвали международное сообщество, включая МККК и ООН, скоординированно принять конкретные шаги для улучшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и близлежащих территориях.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201203/germaniya-1587499994.html

https://ria.ru/20201203/turtsiya-1587502412.html

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обсе, москва, оон, сша, армения, в мире