https://ria.ru/20201203/karabakh-1587466096.html

Советник президента НКР рассказал о соглашении по Карабаху

Советник президента НКР рассказал о соглашении по Карабаху

Трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху, в рамках которого Армения передала Азербайджану ряд районов непризнанной республики, стало для ее жителей своего РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:56

2020-12-03T10:56

2020-12-03T11:14

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 3 дек – РИА Новости. Трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху, в рамках которого Армения передала Азербайджану ряд районов непризнанной республики, стало для ее жителей своего рода Брестским миром, заключенным на невыгодных условиях, заявил в интервью РИА Новости советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян."Это соглашение стало очень сложным, тяжелым для нас. Это как Брестский мир, даже хуже. Однако, мы должны понимать: в том, что произошло, в первую очередь виноваты мы сами, а не какие-то другие силы. Я даже не виню Турцию или Азербайджан, поскольку они, как я часто повторял, – самые честные враги. Они никогда не скрывали своих истинных намерений. Они всегда говорили, что их главная цель – Степанакерт, Шуши и так далее", - рассказал политик, комментируя подписание заявления по Карабаху с участием лидеров РФ, Армении и Азербайджана.Бабаян уверен, что первоочередная ответственность за те итоги, к которым привело военное обострение между двумя странами и последовавшее за ним соглашение, лежит на армянской стороне."Мы проиграли не Азербайджану или Турции, мы проиграли сами себе. Это мы должны всегда учитывать. Мы не сумели разгадать стратегический характер новой войны. А ведь это – одна из важнейших предпосылок ведения оборонной политики. Война по большей части была бесконтактной, большинство наших потерь были бесконтактными, от беспилотников", - отметил собеседник.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201203/mirotvortsy-1587458744.html

https://ria.ru/20201202/karabakh-1587297507.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Российские миротворцы при передаче Кельбаджарского района в Карабахе. Кадры Минобороны РФ Российские миротворцы проследили, чтобы передача Кельбаджарского района в Карабахе под контроль азербайджанских военных прошла спокойно. 2020-12-03T10:56 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире