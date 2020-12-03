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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201203/karabakh-1587466096.html
Советник президента НКР рассказал о соглашении по Карабаху
Советник президента НКР рассказал о соглашении по Карабаху
Трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху, в рамках которого Армения передала Азербайджану ряд районов непризнанной республики, стало для ее жителей своего РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:56
2020-12-03T11:14
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 дек – РИА Новости. Трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху, в рамках которого Армения передала Азербайджану ряд районов непризнанной республики, стало для ее жителей своего рода Брестским миром, заключенным на невыгодных условиях, заявил в интервью РИА Новости советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян."Это соглашение стало очень сложным, тяжелым для нас. Это как Брестский мир, даже хуже. Однако, мы должны понимать: в том, что произошло, в первую очередь виноваты мы сами, а не какие-то другие силы. Я даже не виню Турцию или Азербайджан, поскольку они, как я часто повторял, – самые честные враги. Они никогда не скрывали своих истинных намерений. Они всегда говорили, что их главная цель – Степанакерт, Шуши и так далее", - рассказал политик, комментируя подписание заявления по Карабаху с участием лидеров РФ, Армении и Азербайджана.Бабаян уверен, что первоочередная ответственность за те итоги, к которым привело военное обострение между двумя странами и последовавшее за ним соглашение, лежит на армянской стороне."Мы проиграли не Азербайджану или Турции, мы проиграли сами себе. Это мы должны всегда учитывать. Мы не сумели разгадать стратегический характер новой войны. А ведь это – одна из важнейших предпосылок ведения оборонной политики. Война по большей части была бесконтактной, большинство наших потерь были бесконтактными, от беспилотников", - отметил собеседник.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20201203/mirotvortsy-1587458744.html
https://ria.ru/20201202/karabakh-1587297507.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Российские миротворцы при передаче Кельбаджарского района в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Российские миротворцы проследили, чтобы передача Кельбаджарского района в Карабахе под контроль азербайджанских военных прошла спокойно.
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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Советник президента НКР рассказал о соглашении по Карабаху

10:56 03.12.2020 (обновлено: 11:14 03.12.2020)
 
© Фото из личного архива Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян
 Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото из личного архива
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 дек – РИА Новости. Трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху, в рамках которого Армения передала Азербайджану ряд районов непризнанной республики, стало для ее жителей своего рода Брестским миром, заключенным на невыгодных условиях, заявил в интервью РИА Новости советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян.
"Это соглашение стало очень сложным, тяжелым для нас. Это как Брестский мир, даже хуже. Однако, мы должны понимать: в том, что произошло, в первую очередь виноваты мы сами, а не какие-то другие силы. Я даже не виню Турцию или Азербайджан, поскольку они, как я часто повторял, – самые честные враги. Они никогда не скрывали своих истинных намерений. Они всегда говорили, что их главная цель – Степанакерт, Шуши и так далее", - рассказал политик, комментируя подписание заявления по Карабаху с участием лидеров РФ, Армении и Азербайджана.
Бронетранспортер БТР-82А российского миротворческого контингента на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 10:10Ситуация в Нагорном Карабахе
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Бабаян уверен, что первоочередная ответственность за те итоги, к которым привело военное обострение между двумя странами и последовавшее за ним соглашение, лежит на армянской стороне.
"Мы проиграли не Азербайджану или Турции, мы проиграли сами себе. Это мы должны всегда учитывать. Мы не сумели разгадать стратегический характер новой войны. А ведь это – одна из важнейших предпосылок ведения оборонной политики. Война по большей части была бесконтактной, большинство наших потерь были бесконтактными, от беспилотников", - отметил собеседник.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Читайте полный текст интервью >>
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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