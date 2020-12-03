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В Ереване начались задержания протестующих
В Ереване начались задержания протестующих
В Ереване полиция начала задерживать протестующих, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:59
2020-12-03T19:21
беспорядки в ереване
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 3 дек — РИА Новости. В Ереване полиция начала задерживать протестующих, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.В ходе акции оппозиционеры перекрыли один из центральных проспектов армянской столицы Тигран Мец, некоторые из них сели прямо на проезжей части. Сотрудники правоохранительных органов оттащила их на тротуар, оттеснив остальных участников. Несколько человек задержали и посадили в автозаки, сообщает корреспондент агентства.После подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Ереване начались акции оппозиции. Среди требований протестующих — отставка премьер-министра, создание временного правительства и проведение досрочных выборов Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция по которой предусматривает арест на два месяца.Соглашение о перемирии было подписано в ночь на 10 ноября главами России, Азербайджана и Армении. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201203/armeniya-1587517716.html
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7 495 645-6601
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Протестующих начали задерживать на проспекте Тигран Мец в Ереване
Протестующих начали задерживать на проспекте Тигран Мец в Ереване
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, армения, в мире

В Ереване начались задержания протестующих

18:59 03.12.2020 (обновлено: 19:21 03.12.2020)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 дек — РИА Новости. В Ереване полиция начала задерживать протестующих, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе акции оппозиционеры перекрыли один из центральных проспектов армянской столицы Тигран Мец, некоторые из них сели прямо на проезжей части. Сотрудники правоохранительных органов оттащила их на тротуар, оттеснив остальных участников. Несколько человек задержали и посадили в автозаки, сообщает корреспондент агентства.
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Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция по которой предусматривает арест на два месяца.
Соглашение о перемирии было подписано в ночь на 10 ноября главами России, Азербайджана и Армении. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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