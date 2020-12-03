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Роснефть рассказала о проекте по экологии Черного моря
Роснефть рассказала о проекте по экологии Черного моря
Результаты первого в современной истории России комплексного проекта по изучению экологии Черного моря, выполненного академическими специалистами при поддержке... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:04
2020-12-03T20:04
дикие животные
дельфины
роснефть
экология
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Результаты первого в современной истории России комплексного проекта по изучению экологии Черного моря, выполненного академическими специалистами при поддержке Роснефти, лягут в основу будущих новых мероприятий по охране животных, считает начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра Роснефти Артем Исаченко.В четверг на площадке Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук в онлайн-режиме были представлены итоги этого проекта. Ученые в рамках проекта исследовали состояние черноморских дельфинов, поскольку эти животные считаются индикаторами состояния морских экосистем. Полноценные исследования этих животных в Черном море не проводились с 1980-х годов.Сейчас состоялись две полномасштабные морские экспедиции вдоль всего побережья Краснодарского края, каждая протяженностью около одной тысячи километров. Кроме того, впервые был применен метод автоматического фотоучета черноморских китообразных."Мы выявили основные районы обитания млекопитающих, и если в них будет планироваться хоздеятельность, людям важно учитывать соседство с животными. Сохранение черноморских китообразных – это в первую очередь их изучение. Необходимо исследования продолжать и выявлять популяционные изменения, понимать, с чем они связаны", - в свою очередь сказала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института океанологии Вера Краснова.На основании полученных данных были разработаны рекомендации по предотвращению воздействия на ключевые места обитания черноморских китообразных. Ожидается, что их получат Минприроды РФ и Росприроднадзор.Исаченко выразил уверенность, что полученные результаты "послужат базой для дальнейших мероприятий по охране животных".
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дикие животные, дельфины, роснефть, экология

Роснефть рассказала о проекте по экологии Черного моря

20:04 03.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд "Роснефть" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Результаты первого в современной истории России комплексного проекта по изучению экологии Черного моря, выполненного академическими специалистами при поддержке Роснефти, лягут в основу будущих новых мероприятий по охране животных, считает начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра Роснефти Артем Исаченко.
В четверг на площадке Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук в онлайн-режиме были представлены итоги этого проекта. Ученые в рамках проекта исследовали состояние черноморских дельфинов, поскольку эти животные считаются индикаторами состояния морских экосистем. Полноценные исследования этих животных в Черном море не проводились с 1980-х годов.
Сейчас состоялись две полномасштабные морские экспедиции вдоль всего побережья Краснодарского края, каждая протяженностью около одной тысячи километров. Кроме того, впервые был применен метод автоматического фотоучета черноморских китообразных.
"Это большая структурная работа, которую Роснефть проводит с 2012 года по изучению ключевых видов и видов биологических индикаторов в тех акваториях, где компания осуществляет или планирует осуществлять хозяйственную деятельность... Коллеги из Института океанологии, помимо исследований с вертолета, провели морские и береговые экспедиции. В частности, они отобрали пробы у животных, которые были выброшены на берег", - сказал Исаченко в ходе презентации итогов проекта.
"Мы выявили основные районы обитания млекопитающих, и если в них будет планироваться хоздеятельность, людям важно учитывать соседство с животными. Сохранение черноморских китообразных – это в первую очередь их изучение. Необходимо исследования продолжать и выявлять популяционные изменения, понимать, с чем они связаны", - в свою очередь сказала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института океанологии Вера Краснова.
На основании полученных данных были разработаны рекомендации по предотвращению воздействия на ключевые места обитания черноморских китообразных. Ожидается, что их получат Минприроды РФ и Росприроднадзор.
"Надеемся, что результат, который мы получили в ходе нашего проекта, будет полезен не только биологам, но и государственным структурам, которые выполняют функции по сохранению краснокнижных видов млекопитающих", - отметила Краснова.
Исаченко выразил уверенность, что полученные результаты "послужат базой для дальнейших мероприятий по охране животных".
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