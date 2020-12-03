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Шоубиз
https://ria.ru/20201203/dvoyniki-1587350478.html
Как две капли воды: знаменитости и их двойники
Как две капли воды: знаменитости и их двойники
У каждого где-то в мире есть двойники, в том числе и у знаменитостей. Причем, некоторые оказываются настолько похожи на известных актеров, музыкантов или звезд... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T06:41
2020-12-03T06:41
шоубиз
меган маркл
знаменитости
ариана гранде
звезды
эмма уотсон
бейонсе ноулз
кимберли кардашян
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. У каждого где-то в мире есть двойники, в том числе и у знаменитостей. Причем, некоторые оказываются настолько похожи на известных актеров, музыкантов или звезд телеэкрана, что становится не по себе. Кто как две капли воды похож на Анджелину Джоли, Бейонсе и других звезд, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, меган маркл, знаменитости, ариана гранде, звезды, эмма уотсон, бейонсе ноулз, кимберли кардашян, рианна (робин фенти), дженнифер лопес, анджелина джоли (войт)

Как две капли воды: знаменитости и их двойники

06:41 03.12.2020
 
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. У каждого где-то в мире есть двойники, в том числе и у знаменитостей. Причем, некоторые оказываются настолько похожи на известных актеров, музыкантов или звезд телеэкрана, что становится не по себе. Кто как две капли воды похож на Анджелину Джоли, Бейонсе и других звезд, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : @instagram/jlo, @instagram/jessicaburciaga

Трудно поверить, но на этих фотографиях — два разных человека. Слева — американская певица и актриса Дженнифер Лопес, а справа — модель из Калифорнии (США) Джессика Бурчага. Вторая прославилась в Сети и на телевидении как раз благодаря большому сходству с "девушкой из Бронкса".

Сейчас на ее страницу в Instagram подписаны 1,6 миллиона пользователей. Каждая ее публикация набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Конечно же, подписчики Джессики в основном пишут о том, что она "как две капли похожа на Джей Ло".

Певица Дженнифер Лопес и модель Джессика Бурчага
1 из 8

Трудно поверить, но на этих фотографиях — два разных человека. Слева — американская певица и актриса Дженнифер Лопес, а справа — модель из Калифорнии (США) Джессика Бурчага. Вторая прославилась в Сети и на телевидении как раз благодаря большому сходству с "девушкой из Бронкса".

Сейчас на ее страницу в Instagram подписаны 1,6 миллиона пользователей. Каждая ее публикация набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Конечно же, подписчики Джессики в основном пишут о том, что она "как две капли похожа на Джей Ло".

© Фото : @instagram/jlo, @instagram/jessicaburciaga
© Фото : @instagram/arianagrande, @instagram/jamialix

С такими же "ангельскими чертами лица", как у певицы Арианы Гранде (слева), родилась и Джами Аликс (справа) — блогер из США.

По словам Аликс, о том, что она похожа на популярную исполнительницу, ей говорили еще в старшей школе.

"Некоторые подходили ко мне и утверждали, что я выгляжу, как "та девочка из ситкома "Виктория-победительница", — вспоминала блогер.

Многие пользователи до сих пор уверены, что Джами Аликс и есть Ариана Гранде, которая ведет двойную жизнь, как Ханна Монтана.

Певица Ариана Гранде и Джами Аликс
2 из 8

С такими же "ангельскими чертами лица", как у певицы Арианы Гранде (слева), родилась и Джами Аликс (справа) — блогер из США.

По словам Аликс, о том, что она похожа на популярную исполнительницу, ей говорили еще в старшей школе.

"Некоторые подходили ко мне и утверждали, что я выгляжу, как "та девочка из ситкома "Виктория-победительница", — вспоминала блогер.

Многие пользователи до сих пор уверены, что Джами Аликс и есть Ариана Гранде, которая ведет двойную жизнь, как Ханна Монтана.

© Фото : @instagram/arianagrande, @instagram/jamialix
© Фото :  @instagram/emmawatson,  @instagram/ellanortonnnn

Школьница из Великобритании Элла Нортон (справа) прославилась сверхъестественным сходством с актрисой Эммой Уотсон (слева), известной по роли Гермионы в фильмах о "Гарри Поттере".

Когда Элла впервые разместила свою фотографию на Reddit, многие были шокированы, обнаружив, что их почти невозможно отличить.

"Я не вижу разницы", — писали удивленные пользователи.

Но Элла этому только рада. Свою популярность она использует для того, чтобы поднимать и обсуждать вопросы, связанные с социальной справедливостью, а также делиться отзывами о своих любимых книгах.

Актриса Эмма Уотсон и Элла Нортон
3 из 8

Школьница из Великобритании Элла Нортон (справа) прославилась сверхъестественным сходством с актрисой Эммой Уотсон (слева), известной по роли Гермионы в фильмах о "Гарри Поттере".

Когда Элла впервые разместила свою фотографию на Reddit, многие были шокированы, обнаружив, что их почти невозможно отличить.

"Я не вижу разницы", — писали удивленные пользователи.

Но Элла этому только рада. Свою популярность она использует для того, чтобы поднимать и обсуждать вопросы, связанные с социальной справедливостью, а также делиться отзывами о своих любимых книгах.

© Фото :  @instagram/emmawatson,  @instagram/ellanortonnnn
© Фото : @instagram/kimkardashian, @instagram/kamiosman

Внешность и формы телезвезды Ким Кардашьян (слева) пытаются копировать девушки во всем мире. Однако лучше всех с этой задачей справляется фотомодель Камилла Осман (справа).

С юности одноклассники дразнили Осман, говоря, что она очень похожа на звезду реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Девушка не знала, что на это ответить, поскольку понятия не имела, о ком идет речь.

Наконец, Осман "загуглила" вопрос и узнала, кто такая Ким Кардашьян. Школьница была приятно удивлена и первое, что сказала: "А она красивая".

Позже Камилла Осман стала моделью и блогером. Сейчас за ее страницей в Instagram наблюдают 869 тысяч пользователей. В соцсети она публикует фотографии, на которых повторяет образы и позы кумира, за что получает заслуженные лайки.

Актриса и фотомодель Ким Кардашьян и фотомодель Камилла Осман
4 из 8

Внешность и формы телезвезды Ким Кардашьян (слева) пытаются копировать девушки во всем мире. Однако лучше всех с этой задачей справляется фотомодель Камилла Осман (справа).

С юности одноклассники дразнили Осман, говоря, что она очень похожа на звезду реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Девушка не знала, что на это ответить, поскольку понятия не имела, о ком идет речь.

Наконец, Осман "загуглила" вопрос и узнала, кто такая Ким Кардашьян. Школьница была приятно удивлена и первое, что сказала: "А она красивая".

Позже Камилла Осман стала моделью и блогером. Сейчас за ее страницей в Instagram наблюдают 869 тысяч пользователей. В соцсети она публикует фотографии, на которых повторяет образы и позы кумира, за что получает заслуженные лайки.

© Фото : @instagram/kimkardashian, @instagram/kamiosman
© Фото : Sputnik/Илья Питалев, YouTube канал "Susan Scott"

Еще одна знаменитость, на которую хотят быть похожи миллионы девушек и женщин, — Анджелина Джоли (слева). Возможно, даже больше, чем на Ким Кардашьян.

Во всем мире сейчас "бум" на пухлые губы, узкие носы и кошачий разрез глаз. Отсюда и множество двойников. Однако считается, что больше всех на обладательницу премии "Оскар" похожа испанская актриса Лина Сэндс (справа).

Несколько лет назад она разместила видео на YouTube, в котором прямо говорит, что хотела бы работать двойником Анджелины Джоли. Сэндс можно понять, ведь ее почти не отличить от Джоли: тот же нос, та же форма бровей, та же мимика.

Ролик сразу стал вирусным в Сети и набрал сотни тысяч просмотров.

Актриса Анджелина Джоли и блогер Лина Сэндс
5 из 8

Еще одна знаменитость, на которую хотят быть похожи миллионы девушек и женщин, — Анджелина Джоли (слева). Возможно, даже больше, чем на Ким Кардашьян.

Во всем мире сейчас "бум" на пухлые губы, узкие носы и кошачий разрез глаз. Отсюда и множество двойников. Однако считается, что больше всех на обладательницу премии "Оскар" похожа испанская актриса Лина Сэндс (справа).

Несколько лет назад она разместила видео на YouTube, в котором прямо говорит, что хотела бы работать двойником Анджелины Джоли. Сэндс можно понять, ведь ее почти не отличить от Джоли: тот же нос, та же форма бровей, та же мимика.

Ролик сразу стал вирусным в Сети и набрал сотни тысяч просмотров.

© Фото : Sputnik/Илья Питалев, YouTube канал "Susan Scott"
© Фото : @instagram/beyonce, @instagram/sur__b

Жительницу Детройта (штат Мичиган, США) Бриттани Уильямс (справа) неожиданно начали преследовать фанаты и папарацци, ведь ее не отличить от R'n'B-дивы Бейонсе (слева).

Сначала внезапная популярность напугала Уильямс. Однако позже в одном из интервью она призналась, что привыкала к такому вниманию.

Певица Бейонсе и Бриттани Уильямс
6 из 8

Жительницу Детройта (штат Мичиган, США) Бриттани Уильямс (справа) неожиданно начали преследовать фанаты и папарацци, ведь ее не отличить от R'n'B-дивы Бейонсе (слева).

Сначала внезапная популярность напугала Уильямс. Однако позже в одном из интервью она призналась, что привыкала к такому вниманию.

© Фото : @instagram/beyonce, @instagram/sur__b
© Фото : @instagram/badgalriri, @instagram/andelelara

Модель и бьюти-блогера Анделе Лару (справа) пользователи назвали "официальным двойником" певицы и основательницы косметического бренда Рианны.

У них почти одинаковые черты лица (пухлые губы, необычный разрез глаз, высокие скулы) и, как оказалось, жизненные цели.

В интервью с GQ Анделе Лара рассказала, что в будущем хотела бы "добиться успехов в сфере красоты и работать с крупнейшими брендами этой отрасли".

Певица Рианна и модель Анделе Лара
7 из 8

Модель и бьюти-блогера Анделе Лару (справа) пользователи назвали "официальным двойником" певицы и основательницы косметического бренда Рианны.

У них почти одинаковые черты лица (пухлые губы, необычный разрез глаз, высокие скулы) и, как оказалось, жизненные цели.

В интервью с GQ Анделе Лара рассказала, что в будущем хотела бы "добиться успехов в сфере красоты и работать с крупнейшими брендами этой отрасли".

© Фото : @instagram/badgalriri, @instagram/andelelara
© Фото : AP/Frank Augstein, @Instagram/greyson_land"

Мать двоих детей Акиша Лэнд спокойно вела страницу своей дочери Грейсон в Instagram. Однажды она заметила, что под постами появилось много комментариев, в которых ее сравнивали с Меган Маркл, герцогиней Сассекской. Домохозяйка из США одновременно и удивилась, и обрадовалась.

"Я воспринимаю это, как огромный комплимент. Меган великолепна. Когда тебя принимают за королевскую особу, — это очень приятно", — призналась она журналистам.

После этой истории Акиша Лэнд всерьез задумалась поработать двойником герцогини, если поступит такое предложение, а также создать свою страницу в соцсети, которую посвятит себе и моде.

Меган, герцогиня Сассекская и Акиша Лэнд
8 из 8

Мать двоих детей Акиша Лэнд спокойно вела страницу своей дочери Грейсон в Instagram. Однажды она заметила, что под постами появилось много комментариев, в которых ее сравнивали с Меган Маркл, герцогиней Сассекской. Домохозяйка из США одновременно и удивилась, и обрадовалась.

"Я воспринимаю это, как огромный комплимент. Меган великолепна. Когда тебя принимают за королевскую особу, — это очень приятно", — призналась она журналистам.

После этой истории Акиша Лэнд всерьез задумалась поработать двойником герцогини, если поступит такое предложение, а также создать свою страницу в соцсети, которую посвятит себе и моде.

© Фото : AP/Frank Augstein, @Instagram/greyson_land"
 
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