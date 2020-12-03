Как две капли воды: знаменитости и их двойники
Трудно поверить, но на этих фотографиях — два разных человека. Слева — американская певица и актриса Дженнифер Лопес, а справа — модель из Калифорнии (США) Джессика Бурчага. Вторая прославилась в Сети и на телевидении как раз благодаря большому сходству с "девушкой из Бронкса".
Сейчас на ее страницу в Instagram подписаны 1,6 миллиона пользователей. Каждая ее публикация набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Конечно же, подписчики Джессики в основном пишут о том, что она "как две капли похожа на Джей Ло".
Трудно поверить, но на этих фотографиях — два разных человека. Слева — американская певица и актриса Дженнифер Лопес, а справа — модель из Калифорнии (США) Джессика Бурчага. Вторая прославилась в Сети и на телевидении как раз благодаря большому сходству с "девушкой из Бронкса".
Сейчас на ее страницу в Instagram подписаны 1,6 миллиона пользователей. Каждая ее публикация набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Конечно же, подписчики Джессики в основном пишут о том, что она "как две капли похожа на Джей Ло".
С такими же "ангельскими чертами лица", как у певицы Арианы Гранде (слева), родилась и Джами Аликс (справа) — блогер из США.
По словам Аликс, о том, что она похожа на популярную исполнительницу, ей говорили еще в старшей школе.
"Некоторые подходили ко мне и утверждали, что я выгляжу, как "та девочка из ситкома "Виктория-победительница", — вспоминала блогер.
Многие пользователи до сих пор уверены, что Джами Аликс и есть Ариана Гранде, которая ведет двойную жизнь, как Ханна Монтана.
С такими же "ангельскими чертами лица", как у певицы Арианы Гранде (слева), родилась и Джами Аликс (справа) — блогер из США.
По словам Аликс, о том, что она похожа на популярную исполнительницу, ей говорили еще в старшей школе.
"Некоторые подходили ко мне и утверждали, что я выгляжу, как "та девочка из ситкома "Виктория-победительница", — вспоминала блогер.
Многие пользователи до сих пор уверены, что Джами Аликс и есть Ариана Гранде, которая ведет двойную жизнь, как Ханна Монтана.
Школьница из Великобритании Элла Нортон (справа) прославилась сверхъестественным сходством с актрисой Эммой Уотсон (слева), известной по роли Гермионы в фильмах о "Гарри Поттере".
Когда Элла впервые разместила свою фотографию на Reddit, многие были шокированы, обнаружив, что их почти невозможно отличить.
"Я не вижу разницы", — писали удивленные пользователи.
Но Элла этому только рада. Свою популярность она использует для того, чтобы поднимать и обсуждать вопросы, связанные с социальной справедливостью, а также делиться отзывами о своих любимых книгах.
Школьница из Великобритании Элла Нортон (справа) прославилась сверхъестественным сходством с актрисой Эммой Уотсон (слева), известной по роли Гермионы в фильмах о "Гарри Поттере".
Когда Элла впервые разместила свою фотографию на Reddit, многие были шокированы, обнаружив, что их почти невозможно отличить.
"Я не вижу разницы", — писали удивленные пользователи.
Но Элла этому только рада. Свою популярность она использует для того, чтобы поднимать и обсуждать вопросы, связанные с социальной справедливостью, а также делиться отзывами о своих любимых книгах.
Внешность и формы телезвезды Ким Кардашьян (слева) пытаются копировать девушки во всем мире. Однако лучше всех с этой задачей справляется фотомодель Камилла Осман (справа).
С юности одноклассники дразнили Осман, говоря, что она очень похожа на звезду реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Девушка не знала, что на это ответить, поскольку понятия не имела, о ком идет речь.
Наконец, Осман "загуглила" вопрос и узнала, кто такая Ким Кардашьян. Школьница была приятно удивлена и первое, что сказала: "А она красивая".
Позже Камилла Осман стала моделью и блогером. Сейчас за ее страницей в Instagram наблюдают 869 тысяч пользователей. В соцсети она публикует фотографии, на которых повторяет образы и позы кумира, за что получает заслуженные лайки.
Внешность и формы телезвезды Ким Кардашьян (слева) пытаются копировать девушки во всем мире. Однако лучше всех с этой задачей справляется фотомодель Камилла Осман (справа).
С юности одноклассники дразнили Осман, говоря, что она очень похожа на звезду реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Девушка не знала, что на это ответить, поскольку понятия не имела, о ком идет речь.
Наконец, Осман "загуглила" вопрос и узнала, кто такая Ким Кардашьян. Школьница была приятно удивлена и первое, что сказала: "А она красивая".
Позже Камилла Осман стала моделью и блогером. Сейчас за ее страницей в Instagram наблюдают 869 тысяч пользователей. В соцсети она публикует фотографии, на которых повторяет образы и позы кумира, за что получает заслуженные лайки.
Еще одна знаменитость, на которую хотят быть похожи миллионы девушек и женщин, — Анджелина Джоли (слева). Возможно, даже больше, чем на Ким Кардашьян.
Во всем мире сейчас "бум" на пухлые губы, узкие носы и кошачий разрез глаз. Отсюда и множество двойников. Однако считается, что больше всех на обладательницу премии "Оскар" похожа испанская актриса Лина Сэндс (справа).
Несколько лет назад она разместила видео на YouTube, в котором прямо говорит, что хотела бы работать двойником Анджелины Джоли. Сэндс можно понять, ведь ее почти не отличить от Джоли: тот же нос, та же форма бровей, та же мимика.
Ролик сразу стал вирусным в Сети и набрал сотни тысяч просмотров.
Еще одна знаменитость, на которую хотят быть похожи миллионы девушек и женщин, — Анджелина Джоли (слева). Возможно, даже больше, чем на Ким Кардашьян.
Во всем мире сейчас "бум" на пухлые губы, узкие носы и кошачий разрез глаз. Отсюда и множество двойников. Однако считается, что больше всех на обладательницу премии "Оскар" похожа испанская актриса Лина Сэндс (справа).
Несколько лет назад она разместила видео на YouTube, в котором прямо говорит, что хотела бы работать двойником Анджелины Джоли. Сэндс можно понять, ведь ее почти не отличить от Джоли: тот же нос, та же форма бровей, та же мимика.
Ролик сразу стал вирусным в Сети и набрал сотни тысяч просмотров.
Жительницу Детройта (штат Мичиган, США) Бриттани Уильямс (справа) неожиданно начали преследовать фанаты и папарацци, ведь ее не отличить от R'n'B-дивы Бейонсе (слева).
Сначала внезапная популярность напугала Уильямс. Однако позже в одном из интервью она призналась, что привыкала к такому вниманию.
Жительницу Детройта (штат Мичиган, США) Бриттани Уильямс (справа) неожиданно начали преследовать фанаты и папарацци, ведь ее не отличить от R'n'B-дивы Бейонсе (слева).
Сначала внезапная популярность напугала Уильямс. Однако позже в одном из интервью она призналась, что привыкала к такому вниманию.
Модель и бьюти-блогера Анделе Лару (справа) пользователи назвали "официальным двойником" певицы и основательницы косметического бренда Рианны.
У них почти одинаковые черты лица (пухлые губы, необычный разрез глаз, высокие скулы) и, как оказалось, жизненные цели.
В интервью с GQ Анделе Лара рассказала, что в будущем хотела бы "добиться успехов в сфере красоты и работать с крупнейшими брендами этой отрасли".
Модель и бьюти-блогера Анделе Лару (справа) пользователи назвали "официальным двойником" певицы и основательницы косметического бренда Рианны.
У них почти одинаковые черты лица (пухлые губы, необычный разрез глаз, высокие скулы) и, как оказалось, жизненные цели.
В интервью с GQ Анделе Лара рассказала, что в будущем хотела бы "добиться успехов в сфере красоты и работать с крупнейшими брендами этой отрасли".
Мать двоих детей Акиша Лэнд спокойно вела страницу своей дочери Грейсон в Instagram. Однажды она заметила, что под постами появилось много комментариев, в которых ее сравнивали с Меган Маркл, герцогиней Сассекской. Домохозяйка из США одновременно и удивилась, и обрадовалась.
"Я воспринимаю это, как огромный комплимент. Меган великолепна. Когда тебя принимают за королевскую особу, — это очень приятно", — призналась она журналистам.
После этой истории Акиша Лэнд всерьез задумалась поработать двойником герцогини, если поступит такое предложение, а также создать свою страницу в соцсети, которую посвятит себе и моде.
Мать двоих детей Акиша Лэнд спокойно вела страницу своей дочери Грейсон в Instagram. Однажды она заметила, что под постами появилось много комментариев, в которых ее сравнивали с Меган Маркл, герцогиней Сассекской. Домохозяйка из США одновременно и удивилась, и обрадовалась.
"Я воспринимаю это, как огромный комплимент. Меган великолепна. Когда тебя принимают за королевскую особу, — это очень приятно", — призналась она журналистам.
После этой истории Акиша Лэнд всерьез задумалась поработать двойником герцогини, если поступит такое предложение, а также создать свою страницу в соцсети, которую посвятит себе и моде.