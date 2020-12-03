Как две капли воды: знаменитости и их двойники

© Фото : @instagram/jlo, @instagram/jessicaburciaga

Трудно поверить, но на этих фотографиях — два разных человека. Слева — американская певица и актриса Дженнифер Лопес, а справа — модель из Калифорнии (США) Джессика Бурчага. Вторая прославилась в Сети и на телевидении как раз благодаря большому сходству с "девушкой из Бронкса".

Сейчас на ее страницу в Instagram подписаны 1,6 миллиона пользователей. Каждая ее публикация набирает десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Конечно же, подписчики Джессики в основном пишут о том, что она "как две капли похожа на Джей Ло".