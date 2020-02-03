Мать двоих детей стала звездой в сети из-за сходства с Меган Маркл

"Я уже в шутку ответила одному комментатору, что мне нужно связаться с представителями Маркл и сказать им: "Если вам когда-нибудь понадобится ее копия, вы знаете, к кому обратиться". А еще так можно было бы молодых людей выручать: ходить с ними на вечеринки в таком образе", — объяснила Лэнд.