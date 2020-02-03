Мать двоих детей стала звездой в сети из-за сходства с Меган Маркл

МОСКВА, 03 фев – РИА Новости. Пользователи в инстаграме обнаружили, что блогер из США Акиша Лэнд очень похожа на Меган Маркл, супругу принца Гарри. Из-за этого она сразу стала звездой сети, сообщает E! News.
По информации издания, мать двоих детей вела страницу своей дочери Грейсон. Однажды Акиша Лэнд заметила, что под постами появилось много комментариев, в которых ее сравнивали с герцогиней Сассекской. Она этому очень удивилась.
"Я воспринимаю это как огромный комплимент. Меган — великолепна. Поэтому, когда тебя принимают за королевскую особу, — это очень приятно", — рассказала блогер в интервью E! News.
Акиша подчеркнула, что будет не против поработать двойником герцогини, если поступит такое предложение.
"Я уже в шутку ответила одному комментатору, что мне нужно связаться с представителями Маркл и сказать им: "Если вам когда-нибудь понадобится ее копия, вы знаете, к кому обратиться". А еще так можно было бы молодых людей выручать: ходить с ними на вечеринки в таком образе", — объяснила Лэнд.
Сейчас она планирует создать свою страницу в инстаграме, которую посвятит себе и моде.
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