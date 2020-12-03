https://ria.ru/20201203/dokumenty-1587433190.html

Минобороны рассекретило документы, посвященные битве за Заполярье

Минобороны рассекретило документы, посвященные битве за Заполярье

Министерство обороны России к отмечаемому 3 декабря Дню неизвестного солдата открыло на своем сайте раздел, посвященный обороне Заполярья, где опубликованы... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T00:14

2020-12-03T00:14

2020-12-03T07:20

россия

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

мурманск

ссср

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580983299_0:224:1500:1068_1400x0_80_0_0_79d79efe20b534ed5da47775ea172f00.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА новости. Министерство обороны России к отмечаемому 3 декабря Дню неизвестного солдата открыло на своем сайте раздел, посвященный обороне Заполярья, где опубликованы рассекреченные документы по защите Мурманска летом-осенью 1941 года.Немецко-финские войска планировали провести в начале войны на участке Северного фронта операцию по захвату Мурманска, баз Северного флота и затем Архангельска. С этой целью в приграничных с СССР районах Финляндии и Норвегии была сосредоточена армия "Норвегия". Немецко-финским захватчикам с первых дней войны противостояли части 14-й армии РККА.Противник начал наступление 29 июня, сосредоточив главный удар на мурманском направлении. К 4 июля советские части были вынуждены отступить на рубеж обороны по реке Западная Лица, где им удалось закрепиться. Отступая, они старались уничтожать мосты и всю материальную часть.В рассекреченном боевом приказе от 29 июня, в частности, говорится: "Командиру 14-й стрелковой дивизии оторваться от противника и, уничтожив поселок Титовка, материальную часть артиллерии, автомашины, запасы горючего и продовольствия, обозы, мост у реки Титовка и причал, отойти на восточный берег реки Западная Лица в районе 56-го километра на дорогу Мишуков — Титовка". В боевом распоряжении уже от 1 июля приказывается не оставлять противнику ни одного исправного моста и дороги, как пишет начальник 14-й армии, "заставьте противника нести потери от наших заграждений".Кроме того, к 1 июля штаб армии, проанализировав события первых дней войны, категорично указывал на необходимость устранить промахи войсковой разведки, усилить охрану флангов и средств связи.Документы рассказывают о тяжелейшем положении в районе Титовки, где действовал 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии. Отступающие части и подразделения подвергались сильным атакам авиации, двигаться приходилось в стороне от дороги на Мурманск, которая была перерезана противником. За период с 22 июня по 31 августа 95-й стрелковый полк понес потери в количестве 1735 человек, из них пропавшими без вести - 230 человек.В другом документе рассказывается о налете фашистской авиации на артиллерийские части, сгруппировавшиеся в ущелье после перехода реки Титовка: "в ущелье скопилось большое количество машин, орудий, коней и людского состава — 32 пикирующих бомбардировщики бомбили колонну".Кровопролитные бои за Мурманск продолжились осенью 1941 года. В частности, немецкие части в боях 8 и 12 сентября 1941 года пытались прорваться к Мурманску. "(Противник) напал на боевое охранение 2-го батальона 112 стрелкового полка… и одновременно в 03.50 начал сильную артиллерийскую подготовку всего переднего края. После чего перешел в наступление в трех направлениях, давая понять, что наши части охвачены с флангов", - говорится в рассекреченном боевом донесении защитников Заполярья. В том же документе отмечается, что в бою 8 сентября по наступающему противнику артиллерией советских войск был применен "огневой вал", наиболее удачный из всех, который парализовал наступление. В целом бои в сентябре охарактеризованы как успешные — противник понес огромные потери.Часть опубликованных в разделе архивных документов посвящена подвигу сторожевого корабля Северного флота "Туман", геройски погибшему 10 августа 1941 года. Как отмечается в материалах, три немецких эсминца были обнаружены "Туманом", несшим боевой дозор. Немцы расстреливали советский корабль, пытавшийся уйти к берегу, в том числе за счет постановки дымовых завес и маневрирования.Несмотря на критические повреждения, гибель многих членов экипажа, в том числе командира и комиссара корабля, "сторожевик" с поднятым флагом пытался противостоять врагу. 15 человек из экипажа погибли, 17 были ранены. Часть личного состава спаслась на шлюпках. Сторожевик затонул с поднятым флагом. В апреле 1965 года место боя "Тумана" было определено как место боевой славы.Наступление армии "Норвегия" не имело успеха. Немецкому и финскому командованиям не удалось взять Мурманск и завладеть Мурманской железной дорогой, а также захватить базы Северного флота. К октябрю 1941 года наступление было полностью сорвано, противник не смог его продолжить.

https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573165894.html

https://ria.ru/20200619/1573157080.html

россия

мурманск

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), мурманск, ссср, безопасность