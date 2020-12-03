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Минобороны рассекретило документы, посвященные битве за Заполярье
Минобороны рассекретило документы, посвященные битве за Заполярье
Министерство обороны России к отмечаемому 3 декабря Дню неизвестного солдата открыло на своем сайте раздел, посвященный обороне Заполярья, где опубликованы... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T00:14
2020-12-03T07:20
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
мурманск
ссср
безопасность
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МОСКВА, 3 дек — РИА новости. Министерство обороны России к отмечаемому 3 декабря Дню неизвестного солдата открыло на своем сайте раздел, посвященный обороне Заполярья, где опубликованы рассекреченные документы по защите Мурманска летом-осенью 1941 года.Немецко-финские войска планировали провести в начале войны на участке Северного фронта операцию по захвату Мурманска, баз Северного флота и затем Архангельска. С этой целью в приграничных с СССР районах Финляндии и Норвегии была сосредоточена армия "Норвегия". Немецко-финским захватчикам с первых дней войны противостояли части 14-й армии РККА.Противник начал наступление 29 июня, сосредоточив главный удар на мурманском направлении. К 4 июля советские части были вынуждены отступить на рубеж обороны по реке Западная Лица, где им удалось закрепиться. Отступая, они старались уничтожать мосты и всю материальную часть.В рассекреченном боевом приказе от 29 июня, в частности, говорится: "Командиру 14-й стрелковой дивизии оторваться от противника и, уничтожив поселок Титовка, материальную часть артиллерии, автомашины, запасы горючего и продовольствия, обозы, мост у реки Титовка и причал, отойти на восточный берег реки Западная Лица в районе 56-го километра на дорогу Мишуков — Титовка". В боевом распоряжении уже от 1 июля приказывается не оставлять противнику ни одного исправного моста и дороги, как пишет начальник 14-й армии, "заставьте противника нести потери от наших заграждений".Кроме того, к 1 июля штаб армии, проанализировав события первых дней войны, категорично указывал на необходимость устранить промахи войсковой разведки, усилить охрану флангов и средств связи.Документы рассказывают о тяжелейшем положении в районе Титовки, где действовал 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии. Отступающие части и подразделения подвергались сильным атакам авиации, двигаться приходилось в стороне от дороги на Мурманск, которая была перерезана противником. За период с 22 июня по 31 августа 95-й стрелковый полк понес потери в количестве 1735 человек, из них пропавшими без вести - 230 человек.В другом документе рассказывается о налете фашистской авиации на артиллерийские части, сгруппировавшиеся в ущелье после перехода реки Титовка: "в ущелье скопилось большое количество машин, орудий, коней и людского состава — 32 пикирующих бомбардировщики бомбили колонну".Кровопролитные бои за Мурманск продолжились осенью 1941 года. В частности, немецкие части в боях 8 и 12 сентября 1941 года пытались прорваться к Мурманску. "(Противник) напал на боевое охранение 2-го батальона 112 стрелкового полка… и одновременно в 03.50 начал сильную артиллерийскую подготовку всего переднего края. После чего перешел в наступление в трех направлениях, давая понять, что наши части охвачены с флангов", - говорится в рассекреченном боевом донесении защитников Заполярья. В том же документе отмечается, что в бою 8 сентября по наступающему противнику артиллерией советских войск был применен "огневой вал", наиболее удачный из всех, который парализовал наступление. В целом бои в сентябре охарактеризованы как успешные — противник понес огромные потери.Часть опубликованных в разделе архивных документов посвящена подвигу сторожевого корабля Северного флота "Туман", геройски погибшему 10 августа 1941 года. Как отмечается в материалах, три немецких эсминца были обнаружены "Туманом", несшим боевой дозор. Немцы расстреливали советский корабль, пытавшийся уйти к берегу, в том числе за счет постановки дымовых завес и маневрирования.Несмотря на критические повреждения, гибель многих членов экипажа, в том числе командира и комиссара корабля, "сторожевик" с поднятым флагом пытался противостоять врагу. 15 человек из экипажа погибли, 17 были ранены. Часть личного состава спаслась на шлюпках. Сторожевик затонул с поднятым флагом. В апреле 1965 года место боя "Тумана" было определено как место боевой славы.Наступление армии "Норвегия" не имело успеха. Немецкому и финскому командованиям не удалось взять Мурманск и завладеть Мурманской железной дорогой, а также захватить базы Северного флота. К октябрю 1941 года наступление было полностью сорвано, противник не смог его продолжить.
https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573165894.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), мурманск, ссср, безопасность

Минобороны рассекретило документы, посвященные битве за Заполярье

00:14 03.12.2020 (обновлено: 07:20 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ХалдейМорской бой в Заполярье. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Морской бой в Заполярье. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Евгений Халдей
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МОСКВА, 3 дек — РИА новости. Министерство обороны России к отмечаемому 3 декабря Дню неизвестного солдата открыло на своем сайте раздел, посвященный обороне Заполярья, где опубликованы рассекреченные документы по защите Мурманска летом-осенью 1941 года.
Немецко-финские войска планировали провести в начале войны на участке Северного фронта операцию по захвату Мурманска, баз Северного флота и затем Архангельска. С этой целью в приграничных с СССР районах Финляндии и Норвегии была сосредоточена армия "Норвегия". Немецко-финским захватчикам с первых дней войны противостояли части 14-й армии РККА.
Противник начал наступление 29 июня, сосредоточив главный удар на мурманском направлении. К 4 июля советские части были вынуждены отступить на рубеж обороны по реке Западная Лица, где им удалось закрепиться. Отступая, они старались уничтожать мосты и всю материальную часть.
В рассекреченном боевом приказе от 29 июня, в частности, говорится: "Командиру 14-й стрелковой дивизии оторваться от противника и, уничтожив поселок Титовка, материальную часть артиллерии, автомашины, запасы горючего и продовольствия, обозы, мост у реки Титовка и причал, отойти на восточный берег реки Западная Лица в районе 56-го километра на дорогу Мишуков — Титовка". В боевом распоряжении уже от 1 июля приказывается не оставлять противнику ни одного исправного моста и дороги, как пишет начальник 14-й армии, "заставьте противника нести потери от наших заграждений".
© Фото : Минобороны РФРассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
1 из 5
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФРассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
2 из 5
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФРассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
3 из 5
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФРассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
4 из 5
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФРассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
5 из 5
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
© Фото : Минобороны РФ
1 из 5
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
© Фото : Минобороны РФ
2 из 5
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
© Фото : Минобороны РФ
3 из 5
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
© Фото : Минобороны РФ
4 из 5
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
© Фото : Минобороны РФ
5 из 5
Рассекреченные документы Минобороны по защите Мурманска летом-осенью 1941 года
© Фото : Минобороны РФ
Кроме того, к 1 июля штаб армии, проанализировав события первых дней войны, категорично указывал на необходимость устранить промахи войсковой разведки, усилить охрану флангов и средств связи.
Документы рассказывают о тяжелейшем положении в районе Титовки, где действовал 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии. Отступающие части и подразделения подвергались сильным атакам авиации, двигаться приходилось в стороне от дороги на Мурманск, которая была перерезана противником. За период с 22 июня по 31 августа 95-й стрелковый полк понес потери в количестве 1735 человек, из них пропавшими без вести - 230 человек.
В другом документе рассказывается о налете фашистской авиации на артиллерийские части, сгруппировавшиеся в ущелье после перехода реки Титовка: "в ущелье скопилось большое количество машин, орудий, коней и людского состава — 32 пикирующих бомбардировщики бомбили колонну".
Кровопролитные бои за Мурманск продолжились осенью 1941 года. В частности, немецкие части в боях 8 и 12 сентября 1941 года пытались прорваться к Мурманску. "(Противник) напал на боевое охранение 2-го батальона 112 стрелкового полка… и одновременно в 03.50 начал сильную артиллерийскую подготовку всего переднего края. После чего перешел в наступление в трех направлениях, давая понять, что наши части охвачены с флангов", - говорится в рассекреченном боевом донесении защитников Заполярья. В том же документе отмечается, что в бою 8 сентября по наступающему противнику артиллерией советских войск был применен "огневой вал", наиболее удачный из всех, который парализовал наступление. В целом бои в сентябре охарактеризованы как успешные — противник понес огромные потери.
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Часть опубликованных в разделе архивных документов посвящена подвигу сторожевого корабля Северного флота "Туман", геройски погибшему 10 августа 1941 года. Как отмечается в материалах, три немецких эсминца были обнаружены "Туманом", несшим боевой дозор. Немцы расстреливали советский корабль, пытавшийся уйти к берегу, в том числе за счет постановки дымовых завес и маневрирования.
"Всего эсминцы противника вели огонь 13 минут и до 4 часов 55 минут произвели до 10 шестиорудийных залпов, из которых отмечено 11 прямых попаданий в сторожевой корабль "Туман", - говорится в документах. В результате корабль потерял управления, ход стал уменьшаться, экипаж вел борьбу с пожаром и водой, пытался завести пластырь на подводные пробоины.
Несмотря на критические повреждения, гибель многих членов экипажа, в том числе командира и комиссара корабля, "сторожевик" с поднятым флагом пытался противостоять врагу. 15 человек из экипажа погибли, 17 были ранены. Часть личного состава спаслась на шлюпках. Сторожевик затонул с поднятым флагом. В апреле 1965 года место боя "Тумана" было определено как место боевой славы.
Наступление армии "Норвегия" не имело успеха. Немецкому и финскому командованиям не удалось взять Мурманск и завладеть Мурманской железной дорогой, а также захватить базы Северного флота. К октябрю 1941 года наступление было полностью сорвано, противник не смог его продолжить.
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