https://ria.ru/20201203/distant-1587474495.html
В Минпросвещения рассказали о перспективах дистанционного обучения
В Минпросвещения рассказали о перспективах дистанционного обучения
Министерство просвещения России не собирается делать дистанционное обучение постоянным, это вынужденная мера, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:35
2020-12-03T11:35
2020-12-03T20:32
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398676_0:136:2990:1817_1400x0_80_0_0_0d7223be2d6354262890640d8322b178.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Министерство просвещения России не собирается делать дистанционное обучение постоянным, это вынужденная мера, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Еще раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет… Никогда мы не откажемся от традиционной системы образования", - заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24".Кравцов отметил, что уже 12 регионов вернулись с очного обучения благодаря нормализации эпидемиологической обстановки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/distant-1587392680.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398676_76:0:2807:2048_1400x0_80_0_0_3fb6d6c6daaee707838010b514c6f3df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество