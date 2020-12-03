https://ria.ru/20201203/distant-1587474495.html

В Минпросвещения рассказали о перспективах дистанционного обучения

В Минпросвещения рассказали о перспективах дистанционного обучения

Министерство просвещения России не собирается делать дистанционное обучение постоянным, это вынужденная мера, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:35

2020-12-03T11:35

2020-12-03T20:32

социальный навигатор

сн_образование

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Министерство просвещения России не собирается делать дистанционное обучение постоянным, это вынужденная мера, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Еще раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет… Никогда мы не откажемся от традиционной системы образования", - заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24".Кравцов отметил, что уже 12 регионов вернулись с очного обучения благодаря нормализации эпидемиологической обстановки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/distant-1587392680.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество