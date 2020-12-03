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https://ria.ru/20201203/distant-1587474495.html
В Минпросвещения рассказали о перспективах дистанционного обучения
В Минпросвещения рассказали о перспективах дистанционного обучения
Министерство просвещения России не собирается делать дистанционное обучение постоянным, это вынужденная мера, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:35
2020-12-03T20:32
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Министерство просвещения России не собирается делать дистанционное обучение постоянным, это вынужденная мера, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Еще раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет… Никогда мы не откажемся от традиционной системы образования", - заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24".Кравцов отметил, что уже 12 регионов вернулись с очного обучения благодаря нормализации эпидемиологической обстановки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество

В Минпросвещения рассказали о перспективах дистанционного обучения

11:35 03.12.2020 (обновлено: 20:32 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 8 "Д" класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве
Ученик школы №1580 8 Д класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Министерство просвещения России не собирается делать дистанционное обучение постоянным, это вынужденная мера, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Еще раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет… Никогда мы не откажемся от традиционной системы образования", - заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24".
Кравцов отметил, что уже 12 регионов вернулись с очного обучения благодаря нормализации эпидемиологической обстановки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) в своей комнате дома - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 17:54Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбщество
 
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