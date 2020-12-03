https://ria.ru/20201203/desten-1587442419.html

Биография экс-президента Франции Жискар д'Эстена

Биография экс-президента Франции Жискар д'Эстена

Жискар д'Эстен родился 2 февраля 1926 года в Кобленце (Koblenz) в Германии, где его отец Эдмон Жискар (Edmond Giscard) служил директором финансовой службы... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T04:49

2020-12-03T04:49

2020-12-03T04:49

валери жискар д’эстен

франция

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/106718/11/1067181132_0:164:3131:1925_1400x0_80_0_0_548debf134bb470e9025f58522a1a6d1.jpg

Жискар д'Эстен родился 2 февраля 1926 года в Кобленце (Koblenz) в Германии, где его отец Эдмон Жискар (Edmond Giscard) служил директором финансовой службы французской оккупационной администрации. Мать - Мэй Барду (May Bardoux), дочь депутата Жака Барду (Jacques Bardoux). Валери был старшим сыном в семье. Через несколько месяцев после его рождения семья вернулась в Париж.С 1943 года Жискар д'Эстен участвовал в движении Сопротивления, в 1944 году добровольцем вступил во французскую армию.В 1948 году окончил Политехническую школу, в 1951 году – Национальную школу администрации, где специализировался в области экономики и финансов.С 1952 года работал в Генеральной инспекции финансов.В 1955 году занимал пост заместителя директора руководителя секретариата премьер-министра Эдгара Фора (Edgar Faure).В 1956 году Валери Жискар д'Эстен был избран в Национальное собрание Франции.В 1956 - 1958 годах был делегатом Генеральной Ассамблеи ООН.В 1959 – 1962 годах занимал пост государственного секретаря по финансам.В 1962 – 1966 был министром финансов при президенте Шарле де Голле (Charles de Gaulle), в 1969 – 1974 годах также занимал должность министра финансов при президенте Жорже Помпиду (Georges Pompidou). На этом посту он реализовал план экономической стабилизации против инфляции.Политическую карьеру Жискар д'Эстен начал в 1956 году, став депутатом Национального собрания от Национального центра независимых и крестьян.В 1966 году он основал Национальную федерацию независимых республиканцев (переименована в Республиканскую партию, а затем в "Союз за французскую демократию" (СФД).19 мая 1974 года Жискар д'Эстен был избран президентом республики, набрав 50,81% голосов против кандидата от левых, Франсуа Миттерана (Franсois Mitterrand).В период президентства были предприняты шаги по развитию системы социального обеспечения, снижен до 18 лет возраст избирателей, упрощена процедура развода, гарантировано полноправие внебрачных детей. Одним из заметных достижений его президентства стала роль Франции в укреплении Европейского экономического сообщества.В 1975 Жискар д'Эстен от имени Франции подписал заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.В ноябре 1975 года по инициативе президента Валери Жискар д'Эстен была организована встреча лидеров пяти промышленно развитых стран (США, Япония, ФРГ, Англия и Франция). В дальнейшем группа расширилась за счет Италии и Канады, став "Большой семеркой" (G7).В 1978 году Жискар д"Эстен инициировал создание Европейской валютной системы (ЕВС) и общей европейской расчетной единицы (экю).Валери Жискар д"Эстен был сторонником диалога с СССР, он неоднократно встречался с Леонидом Брежневым.На фоне роста инфляции и безработицы во Франции Жискар д'Эстен начал постепенно терять популярность.В мае 1981года на президентских выборах он потерпел поражение от Франсуа Миттерана.В 1984 - 1986 и 1993 - 2002 годах Жискар д'Эстен работал в Национальном собрании, где возглавлял Комиссию по иностранным делам.В 1988 - 1995 годах возглавлял центристскую партию СФД.С 1989 по 1993 год он был депутатом Европарламента.В 1989 - 1997 годах Жискар д'Эстен возглавлял Международное европейское движение.В 2001 – 2003 годах он возглавил Европейский конвент, в рамках которого руководил подготовкой проекта Европейской конституции, принятие которой было заблокировано в 2005 году.В 2004 году Валери Жискар д'Эстен объявил об окончательном уходе из политики, оставшись только членом Конституционного совета Франции.В 2012 и 2015 году Валери Жискар д'Эстен посещал Россию и встречался с президентом России Владимиром Путиным.Валери Жискар д"Эстен - автор нескольких книг, в их числе "Французская демократия" (1976), два тома мемуаров. Его перу принадлежат также романы "Пассаж" (Le Passage, 1974), "Принцесса и президент" (La Princesse et Le President, 2009), "Победа Великой армии" (La victoire de la Grande Armée, 2010).В 2003 году Жискар д'Эстен был избран членом Французской академии.Валери Жискар д"Эстен - кавалер Большого креста ордена Почетного легиона, за вклад в развитие европейского объединительного движения ему присуждена Международная премия Карла Великого (2003).2 декабря 2020 года Валери Жискар д'Эстен скончался в возрасте 94 лет.Валери Жискар д"Эстен был женат на Анне-Эймон Соваж де Брантес (Anne-Aymone Sauvage de Brantes). Имел четырех детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валери жискар д’эстен, франция, справки