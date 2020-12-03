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Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен

Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался в возрасте 94 лет, передает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T00:55

2020-12-03T00:55

2020-12-03T09:08

валери жискар д’эстен

франция

в мире

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ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался в возрасте 94 лет, передает радиостанция Europe 1.В фонде его имени сообщили, что причиной смерти стали последствия коронавируса. Похороны пройдут при участии ограниченного круга лиц.Соболезнования в связи со смертью политика выразили действующий и бывшие президенты Франции Эммануэль Макрон, Николя Саркози и Франсуа Олланд.В середине ноября сообщалось о госпитализации Жискар д'Эстена из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции. Двадцатого ноября его выписали домой.В сентябре д'Эстен уже попадал в больницу из-за инфекции легких. Врачи тогда не выявили у него COVID-19 и вскоре также выписали.Валери Жискар д'Эстен родился в 1926 году в Кобленце на оккупированной Францией территории Германии в семье чиновника. Окончил Высшую политехническую школу и Национальную школу администрации. Работал министром финансов во время президентства Шарля де Голля и Жоржа Помпиду, был лидером партии "Союз за французскую демократию".После смерти Помпиду в 1974-м Жискар д'Эстен победил на президентских выборах. В годы его правления Франция отошла от внешней политики Шарля де Голля и начала процесс возвращения в структуры НАТО. В то же время политик прикладывал усилия для укрепления связей с Советским Союзом, более десяти раз бывал в СССР и, позднее, в России.В 1981 году Жискар д'Эстен потерпел поражение на выборах от Франсуа Миттерана. Впоследствии заседал в Национальном собрании, был членом Французской академии и Бильдербергского клуба, принимал участие в заседаниях Конституционного совета Франции.Валери Жискар д'Эстен — автор нескольких книг, в их числе "Французская демократия" (1976), два тома мемуаров. Его перу принадлежат также романы "Пассаж", "Принцесса и президент", "Победа Великой армии".Жискар д'Эстен — кавалер Большого креста ордена Почетного легиона, за вклад в развитие европейского объединительного движения ему присудили Международную премию Карла Великого.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валери жискар д’эстен, франция, в мире