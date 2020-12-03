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Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен
Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался в возрасте 94 лет, передает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T00:55
2020-12-03T09:08
валери жискар д’эстен
франция
в мире
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ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался в возрасте 94 лет, передает радиостанция Europe 1.В фонде его имени сообщили, что причиной смерти стали последствия коронавируса. Похороны пройдут при участии ограниченного круга лиц.Соболезнования в связи со смертью политика выразили действующий и бывшие президенты Франции Эммануэль Макрон, Николя Саркози и Франсуа Олланд.В середине ноября сообщалось о госпитализации Жискар д'Эстена из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции. Двадцатого ноября его выписали домой.В сентябре д'Эстен уже попадал в больницу из-за инфекции легких. Врачи тогда не выявили у него COVID-19 и вскоре также выписали.Валери Жискар д'Эстен родился в 1926 году в Кобленце на оккупированной Францией территории Германии в семье чиновника. Окончил Высшую политехническую школу и Национальную школу администрации. Работал министром финансов во время президентства Шарля де Голля и Жоржа Помпиду, был лидером партии "Союз за французскую демократию".После смерти Помпиду в 1974-м Жискар д'Эстен победил на президентских выборах. В годы его правления Франция отошла от внешней политики Шарля де Голля и начала процесс возвращения в структуры НАТО. В то же время политик прикладывал усилия для укрепления связей с Советским Союзом, более десяти раз бывал в СССР и, позднее, в России.В 1981 году Жискар д'Эстен потерпел поражение на выборах от Франсуа Миттерана. Впоследствии заседал в Национальном собрании, был членом Французской академии и Бильдербергского клуба, принимал участие в заседаниях Конституционного совета Франции.Валери Жискар д'Эстен — автор нескольких книг, в их числе "Французская демократия" (1976), два тома мемуаров. Его перу принадлежат также романы "Пассаж", "Принцесса и президент", "Победа Великой армии".Жискар д'Эстен — кавалер Большого креста ордена Почетного легиона, за вклад в развитие европейского объединительного движения ему присудили Международную премию Карла Великого.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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валери жискар д’эстен, франция, в мире

Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен

00:55 03.12.2020 (обновлено: 09:08 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался в возрасте 94 лет, передает радиостанция Europe 1.
В фонде его имени сообщили, что причиной смерти стали последствия коронавируса. Похороны пройдут при участии ограниченного круга лиц.
Соболезнования в связи со смертью политика выразили действующий и бывшие президенты Франции Эммануэль Макрон, Николя Саркози и Франсуа Олланд.
В середине ноября сообщалось о госпитализации Жискар д'Эстена из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции. Двадцатого ноября его выписали домой.
В сентябре д'Эстен уже попадал в больницу из-за инфекции легких. Врачи тогда не выявили у него COVID-19 и вскоре также выписали.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
Валери Жискар д'Эстен родился в 1926 году в Кобленце на оккупированной Францией территории Германии в семье чиновника. Окончил Высшую политехническую школу и Национальную школу администрации. Работал министром финансов во время президентства Шарля де Голля и Жоржа Помпиду, был лидером партии "Союз за французскую демократию".
После смерти Помпиду в 1974-м Жискар д'Эстен победил на президентских выборах. В годы его правления Франция отошла от внешней политики Шарля де Голля и начала процесс возвращения в структуры НАТО. В то же время политик прикладывал усилия для укрепления связей с Советским Союзом, более десяти раз бывал в СССР и, позднее, в России.
В 1981 году Жискар д'Эстен потерпел поражение на выборах от Франсуа Миттерана. Впоследствии заседал в Национальном собрании, был членом Французской академии и Бильдербергского клуба, принимал участие в заседаниях Конституционного совета Франции.
Валери Жискар д'Эстен — автор нескольких книг, в их числе "Французская демократия" (1976), два тома мемуаров. Его перу принадлежат также романы "Пассаж", "Принцесса и президент", "Победа Великой армии".
Жискар д'Эстен — кавалер Большого креста ордена Почетного легиона, за вклад в развитие европейского объединительного движения ему присудили Международную премию Карла Великого.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
 
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