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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/cyprus-1587580273.html
Еще одна страна откроет границы для россиян
Еще одна страна откроет границы для россиян
Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта следующего года, сообщает правительство республики на своем сайте. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:12
2020-12-03T21:50
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кипр
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта следующего года, сообщает правительство республики на своем сайте.Россия, Украина, Белоруссия, Израиль, Ливан, Египет, а также ряд других стран вошли в красный список по заболеваемости COVID-19. Чтобы посетить Кипр, граждане этих государств должны будут сдать два ПЦР-теста: один анализ следует сделать за 72 часа до прибытия, а второй в аэропорту прилета — Ларнаке или Пафосе. Стоимость теста на Кипре составит, предположительно, 30-40 евро.На фоне пандемии коронавируса с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. В настоящее время разрешено летать в Турцию, Грецию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кипр

Еще одна страна откроет границы для россиян

21:12 03.12.2020 (обновлено: 21:50 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта следующего года, сообщает правительство республики на своем сайте.
Россия, Украина, Белоруссия, Израиль, Ливан, Египет, а также ряд других стран вошли в красный список по заболеваемости COVID-19. Чтобы посетить Кипр, граждане этих государств должны будут сдать два ПЦР-теста: один анализ следует сделать за 72 часа до прибытия, а второй в аэропорту прилета — Ларнаке или Пафосе. Стоимость теста на Кипре составит, предположительно, 30-40 евро.
На фоне пандемии коронавируса с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны.
Девушки в защитных масках выходят у станции Московского метрополитена. - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 15:14Распространение нового коронавируса
ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок
С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. В настоящее время разрешено летать в Турцию, Грецию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКипр
 
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