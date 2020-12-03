https://ria.ru/20201203/cyprus-1587580273.html
Еще одна страна откроет границы для россиян
Еще одна страна откроет границы для россиян
Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта следующего года, сообщает правительство республики на своем сайте. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:12
2020-12-03T21:12
2020-12-03T21:50
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кипр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/99087/22/990872215_0:0:3001:1688_1400x0_80_0_0_4175ce181f52aef75464b7e478ac7d16.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта следующего года, сообщает правительство республики на своем сайте.Россия, Украина, Белоруссия, Израиль, Ливан, Египет, а также ряд других стран вошли в красный список по заболеваемости COVID-19. Чтобы посетить Кипр, граждане этих государств должны будут сдать два ПЦР-теста: один анализ следует сделать за 72 часа до прибытия, а второй в аэропорту прилета — Ларнаке или Пафосе. Стоимость теста на Кипре составит, предположительно, 30-40 евро.На фоне пандемии коронавируса с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. В настоящее время разрешено летать в Турцию, Грецию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/mask-1587354259.html
россия
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/99087/22/990872215_143:0:2702:1919_1400x0_80_0_0_62b1a4ca9664681ecc5cfaabfb6c5819.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кипр