https://ria.ru/20201203/cyprus-1587580273.html

Еще одна страна откроет границы для россиян

Еще одна страна откроет границы для россиян

Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта следующего года, сообщает правительство республики на своем сайте. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T21:12

2020-12-03T21:12

2020-12-03T21:50

распространение нового коронавируса

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кипр

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта следующего года, сообщает правительство республики на своем сайте.Россия, Украина, Белоруссия, Израиль, Ливан, Египет, а также ряд других стран вошли в красный список по заболеваемости COVID-19. Чтобы посетить Кипр, граждане этих государств должны будут сдать два ПЦР-теста: один анализ следует сделать за 72 часа до прибытия, а второй в аэропорту прилета — Ларнаке или Пафосе. Стоимость теста на Кипре составит, предположительно, 30-40 евро.На фоне пандемии коронавируса с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. В настоящее время разрешено летать в Турцию, Грецию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/mask-1587354259.html

россия

кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кипр