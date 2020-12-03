https://ria.ru/20201203/beremennye-1587523690.html

В Петербурге за время пандемии умерли пять беременных женщин с COVID-19

В Петербурге за время пандемии умерли пять беременных женщин с COVID-19

Пять беременных женщин с COVID-19 скончались в Петербурге за время пандемии, сообщила журналистам начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:45

2020-12-03T15:45

2020-12-03T15:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:419:2720:1949_1400x0_80_0_0_56e0a5b7b6e2ce0c6b5c709f8b28d644.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Пять беременных женщин с COVID-19 скончались в Петербурге за время пандемии, сообщила журналистам начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям городского комитета по здравоохранению Яна Панютина."Зарегистрировано пять официальных случаев, где основной причиной смерти явилась коронавирусная инфекция", - сказала Панютина.Всех новорожденных, кроме одного, в этих случаях удалось спасти, уточнила заведующая акушерским дистанционным консультативным центром Городского перинатального центра №1 Ульяна Шипулина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587017269.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург