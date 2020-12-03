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В Петербурге за время пандемии умерли пять беременных женщин с COVID-19
В Петербурге за время пандемии умерли пять беременных женщин с COVID-19
Пять беременных женщин с COVID-19 скончались в Петербурге за время пандемии, сообщила журналистам начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:45
2020-12-03T15:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Пять беременных женщин с COVID-19 скончались в Петербурге за время пандемии, сообщила журналистам начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям городского комитета по здравоохранению Яна Панютина."Зарегистрировано пять официальных случаев, где основной причиной смерти явилась коронавирусная инфекция", - сказала Панютина.Всех новорожденных, кроме одного, в этих случаях удалось спасти, уточнила заведующая акушерским дистанционным консультативным центром Городского перинатального центра №1 Ульяна Шипулина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург

В Петербурге за время пандемии умерли пять беременных женщин с COVID-19

15:45 03.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Пять беременных женщин с COVID-19 скончались в Петербурге за время пандемии, сообщила журналистам начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям городского комитета по здравоохранению Яна Панютина.
"Зарегистрировано пять официальных случаев, где основной причиной смерти явилась коронавирусная инфекция", - сказала Панютина.
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Всех новорожденных, кроме одного, в этих случаях удалось спасти, уточнила заведующая акушерским дистанционным консультативным центром Городского перинатального центра №1 Ульяна Шипулина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСанкт-Петербург
 
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