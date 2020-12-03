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В Петербурге объяснили новые ограничения по коронавирусу "уроком Басты"
В Петербурге объяснили новые ограничения по коронавирусу "уроком Басты"
Власти Петербурга сделали выводы из ситуации с концертом Басты, сообщил вице-губернатор города Евгений Елин. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:33
2020-12-03T12:33
2020-12-03T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений елин
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
баста (василий вакуленко)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Власти Петербурга сделали выводы из ситуации с концертом Басты, сообщил вице-губернатор города Евгений Елин.По его словам, через две недели город ждет связанная с этим выступлением вспышка заболеваемости коронавирусом.Елин добавил, что власти осознанно снизили туристическую привлекательность города."Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году. <...> Мы говорим гостям — давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать", — сказал вице-губернатор.После концерта артиста Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец из-за многочисленных нарушений. На видео в соцсетях было заметно, что в зале, который вмещает около 12 тысяч человек, образовалась толпа.Смольный отреагировал на эту ситуацию и общий рост заболеваемости ограничениями работы баров, кафе и ресторанов в новогодние праздники. С 25 декабря до 10 января они будут принимать посетителей только с шести утра до семи вечера, а с 30 декабря до 3 января будут закрыты.С 30 декабря до 10 января также не будут работать музеи и театры. Под запретом оказались автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для аудитории более 50 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201201/perepalka-1587256663.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости.
Власти Петербурга
сделали выводы из ситуации с концертом Басты
, сообщил вице-губернатор города Евгений Елин
.
"Наименование культурной столицы Петербург подтвердил в очередной раз. Несмотря на риск оказаться на больничной койке, зрители пришли на концерт известного исполнителя. Мы называем это "уроки Басты", — пояснил Елин.
По его словам, через две недели город ждет связанная с этим выступлением вспышка заболеваемости коронавирусом.
Елин добавил, что власти осознанно снизили туристическую привлекательность города.
"Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году. <...> Мы говорим гостям — давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать", — сказал вице-губернатор.
После концерта артиста Роспотребнадзор
закрыл Ледовый дворец из-за многочисленных нарушений. На видео в соцсетях было заметно, что в зале, который вмещает около 12 тысяч человек, образовалась толпа.
Смольный отреагировал на эту ситуацию и общий рост заболеваемости ограничениями работы баров, кафе и ресторанов в новогодние праздники. С 25 декабря до 10 января они будут принимать посетителей только с шести утра до семи вечера, а с 30 декабря до 3 января будут закрыты.
С 30 декабря до 10 января также не будут работать музеи и театры. Под запретом оказались автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для аудитории более 50 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.