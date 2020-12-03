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Названы самые популярные марки автомобилей у россиян
Названы самые популярные марки автомобилей у россиян
Жители крупнейших российских городов чаще всего покупали минувшей осенью российские автомобили Lada, немецкие Volkswagen и корейские Hyundai, говорится в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T06:08
2020-12-03T06:12
россия
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жители крупнейших российских городов чаще всего покупали минувшей осенью российские автомобили Lada, немецкие Volkswagen и корейские Hyundai, говорится в совместном исследовании сервисов "Сберавто" и 2ГИС, которое есть у РИА Новости."Самые популярные авто, которые покупали через приложение "Сберавто" этой осенью - Lada, Volkswagen, Hyundai", - рассказали аналитики.При этом от региона к региону предпочтения у россиян немного отличаются. Так, жители Московского региона этой осенью чаще всего покупали автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Hyundai Creta, а петербуржцы - Lada Vesta и Hyundai Creta. При этом в Екатеринбурге самыми популярными для покупки стали автомобили Lada Vesta и Lada 2121.В целом же интерес россиян к покупке авто этой осенью вырос на 18% - настолько чаще жители 15 городов-миллионников искали на картах дилерские центры и салоны продаж новых и подержанных авто в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Больше всего интерес к покупке автомашин вырос в Санкт-Петербурге: жители города этой осенью искали автосалоны на 37% чаще, чем за аналогичные три месяца прошлого года. На втором месте — Екатеринбург, где интерес россиян к машинам подскочил на треть. Тройку лидеров замыкает Казань, где прирост составил 29%. В топ-5 также вошла Москва и Челябинск."Такая динамика может быть связана с несколькими факторами. Самый очевидный – колебание курса, при котором потребители традиционно проявляют повышенный интерес к покупке автомобилей, стремясь вложить имеющиеся средства. Кроме того, пользователи могут опасаться еще большего подорожания новых автомобилей в 2021 году", - прокомментировал ситуацию исполнительный директор "Сберавто" Роман Абрамов.
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россия, общество

Названы самые популярные марки автомобилей у россиян

06:08 03.12.2020 (обновлено: 06:12 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивАвтомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра
Автомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жители крупнейших российских городов чаще всего покупали минувшей осенью российские автомобили Lada, немецкие Volkswagen и корейские Hyundai, говорится в совместном исследовании сервисов "Сберавто" и 2ГИС, которое есть у РИА Новости.
"Самые популярные авто, которые покупали через приложение "Сберавто" этой осенью - Lada, Volkswagen, Hyundai", - рассказали аналитики.
При этом от региона к региону предпочтения у россиян немного отличаются. Так, жители Московского региона этой осенью чаще всего покупали автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Hyundai Creta, а петербуржцы - Lada Vesta и Hyundai Creta. При этом в Екатеринбурге самыми популярными для покупки стали автомобили Lada Vesta и Lada 2121.
В целом же интерес россиян к покупке авто этой осенью вырос на 18% - настолько чаще жители 15 городов-миллионников искали на картах дилерские центры и салоны продаж новых и подержанных авто в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего интерес к покупке автомашин вырос в Санкт-Петербурге: жители города этой осенью искали автосалоны на 37% чаще, чем за аналогичные три месяца прошлого года. На втором месте — Екатеринбург, где интерес россиян к машинам подскочил на треть. Тройку лидеров замыкает Казань, где прирост составил 29%. В топ-5 также вошла Москва и Челябинск.
"Такая динамика может быть связана с несколькими факторами. Самый очевидный – колебание курса, при котором потребители традиционно проявляют повышенный интерес к покупке автомобилей, стремясь вложить имеющиеся средства. Кроме того, пользователи могут опасаться еще большего подорожания новых автомобилей в 2021 году", - прокомментировал ситуацию исполнительный директор "Сберавто" Роман Абрамов.
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