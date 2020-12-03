https://ria.ru/20201203/avtomobili-1587443581.html

Названы самые популярные марки автомобилей у россиян

Названы самые популярные марки автомобилей у россиян

Жители крупнейших российских городов чаще всего покупали минувшей осенью российские автомобили Lada, немецкие Volkswagen и корейские Hyundai, говорится в... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T06:08

2020-12-03T06:08

2020-12-03T06:12

россия

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жители крупнейших российских городов чаще всего покупали минувшей осенью российские автомобили Lada, немецкие Volkswagen и корейские Hyundai, говорится в совместном исследовании сервисов "Сберавто" и 2ГИС, которое есть у РИА Новости."Самые популярные авто, которые покупали через приложение "Сберавто" этой осенью - Lada, Volkswagen, Hyundai", - рассказали аналитики.При этом от региона к региону предпочтения у россиян немного отличаются. Так, жители Московского региона этой осенью чаще всего покупали автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Hyundai Creta, а петербуржцы - Lada Vesta и Hyundai Creta. При этом в Екатеринбурге самыми популярными для покупки стали автомобили Lada Vesta и Lada 2121.В целом же интерес россиян к покупке авто этой осенью вырос на 18% - настолько чаще жители 15 городов-миллионников искали на картах дилерские центры и салоны продаж новых и подержанных авто в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Больше всего интерес к покупке автомашин вырос в Санкт-Петербурге: жители города этой осенью искали автосалоны на 37% чаще, чем за аналогичные три месяца прошлого года. На втором месте — Екатеринбург, где интерес россиян к машинам подскочил на треть. Тройку лидеров замыкает Казань, где прирост составил 29%. В топ-5 также вошла Москва и Челябинск."Такая динамика может быть связана с несколькими факторами. Самый очевидный – колебание курса, при котором потребители традиционно проявляют повышенный интерес к покупке автомобилей, стремясь вложить имеющиеся средства. Кроме того, пользователи могут опасаться еще большего подорожания новых автомобилей в 2021 году", - прокомментировал ситуацию исполнительный директор "Сберавто" Роман Абрамов.

https://ria.ru/20201122/avtomobili-1585740938.html

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россия, общество