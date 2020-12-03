https://ria.ru/20201203/abel-1587489662.html
Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР, сообщил Нарышкин
Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР, сообщил Нарышкин
Легендарный советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящие имя и фамилия - Вильям Фишер), работая после Второй мировой войны в США, успешно добыл... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:52
2020-12-03T12:52
2020-12-03T12:52
российское историческое общество
рудольф абель (вильям фишер)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
ссср
сша
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Легендарный советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящие имя и фамилия - Вильям Фишер), работая после Второй мировой войны в США, успешно добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР - об этом впервые рассказал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Вековая история отечественной внешней разведки написана несколькими поколениями ее сотрудников, особое место среди которых занимает имя Фишера-Абеля, сказал Нарышкин, выступая в четверг в Доме Российского исторического общества на открытии выставки, посвященной этому прославленному разведчику.Вильям Фишер (1903-1971) под разными псевдонимами после Второй мировой войны работал на нелегальном положении в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы.Долгое время заключенный добивался разрешения на переписку с родными. Она началась в декабре 1958 года и продолжалась с перерывом вплоть до освобождения Фишера. Всего адресатам — жене и дочери — было отправлено чуть больше 50 писем, написанных на английском языке. Их адресатами были также и коллеги разведчика, которым он намеками давал понять, что и впредь не намерен идти на сотрудничество с противником. Именно письма дали возможность организовать и координировать работу, которая позволила вызволить из тюрьмы их автора. В 1962 году Вильяма Фишера обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого над территорией СССР.Вернувшись в Москву, Вильям Фишер продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов. Бронзовый портрет Фишера-Абеля размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре на территории штаб-квартиры СВР.Открывшаяся в Доме РИО выставка "Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе…" - это строчка из одного из писем разведчика жене Елене из американских застенков. В состав экспозиции вошли также личные вещи Вильяма Фишера, документы, его живописные и графические работы, а также фотографии. Выставка подготовлена Российским историческим обществом, Службой внешней разведки РФ, Государственным центральным музеем современной истории России при поддержке фонда "История Отечества" и приурочена к столетию СВР, которое будет отмечаться 20 декабря нынешнего года.
https://ria.ru/20201202/mendeleev-1587265147.html
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российское историческое общество, рудольф абель (вильям фишер), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ссср, сша
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Легендарный советский разведчик-нелегал Рудольф Абель
(настоящие имя и фамилия - Вильям Фишер), работая после Второй мировой войны в США
, успешно добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР
- об этом впервые рассказал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
.
Вековая история отечественной внешней разведки написана несколькими поколениями ее сотрудников, особое место среди которых занимает имя Фишера-Абеля, сказал Нарышкин, выступая в четверг в Доме Российского исторического общества на открытии выставки, посвященной этому прославленному разведчику.
"На его долю выпала тяжелейшая миссия создавать и развивать разведывательную сеть, перед которой была поставлена задача добывания важнейшей военно-стратегической, военно-политической информации об агрессивных планах и замыслах Соединенных Штатов Америки в отношении Советского Союза, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза. И с этой задачей Вильям Фишер и его коллеги справились блестяще", - отметил Нарышкин. Ранее официально о конкретных результатах работы Фишера по США не сообщалось.
Вильям Фишер (1903-1971) под разными псевдонимами после Второй мировой войны работал на нелегальном положении в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы.
Долгое время заключенный добивался разрешения на переписку с родными. Она началась в декабре 1958 года и продолжалась с перерывом вплоть до освобождения Фишера. Всего адресатам — жене и дочери — было отправлено чуть больше 50 писем, написанных на английском языке. Их адресатами были также и коллеги разведчика, которым он намеками давал понять, что и впредь не намерен идти на сотрудничество с противником. Именно письма дали возможность организовать и координировать работу, которая позволила вызволить из тюрьмы их автора. В 1962 году Вильяма Фишера обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса
, сбитого над территорией СССР.
Вернувшись в Москву, Вильям Фишер продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов. Бронзовый портрет Фишера-Абеля размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре на территории штаб-квартиры СВР
.
Открывшаяся в Доме РИО выставка "Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе…" - это строчка из одного из писем разведчика жене Елене из американских застенков. В состав экспозиции вошли также личные вещи Вильяма Фишера, документы, его живописные и графические работы, а также фотографии. Выставка подготовлена Российским историческим обществом, Службой внешней разведки РФ, Государственным центральным музеем современной истории России при поддержке фонда "История Отечества" и приурочена к столетию СВР, которое будет отмечаться 20 декабря нынешнего года.