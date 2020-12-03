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Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР, сообщил Нарышкин
Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР, сообщил Нарышкин
Легендарный советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящие имя и фамилия - Вильям Фишер), работая после Второй мировой войны в США, успешно добыл... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:52
2020-12-03T12:52
российское историческое общество
рудольф абель (вильям фишер)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Легендарный советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящие имя и фамилия - Вильям Фишер), работая после Второй мировой войны в США, успешно добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР - об этом впервые рассказал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Вековая история отечественной внешней разведки написана несколькими поколениями ее сотрудников, особое место среди которых занимает имя Фишера-Абеля, сказал Нарышкин, выступая в четверг в Доме Российского исторического общества на открытии выставки, посвященной этому прославленному разведчику.Вильям Фишер (1903-1971) под разными псевдонимами после Второй мировой войны работал на нелегальном положении в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы.Долгое время заключенный добивался разрешения на переписку с родными. Она началась в декабре 1958 года и продолжалась с перерывом вплоть до освобождения Фишера. Всего адресатам — жене и дочери — было отправлено чуть больше 50 писем, написанных на английском языке. Их адресатами были также и коллеги разведчика, которым он намеками давал понять, что и впредь не намерен идти на сотрудничество с противником. Именно письма дали возможность организовать и координировать работу, которая позволила вызволить из тюрьмы их автора. В 1962 году Вильяма Фишера обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого над территорией СССР.Вернувшись в Москву, Вильям Фишер продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов. Бронзовый портрет Фишера-Абеля размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре на территории штаб-квартиры СВР.Открывшаяся в Доме РИО выставка "Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе…" - это строчка из одного из писем разведчика жене Елене из американских застенков. В состав экспозиции вошли также личные вещи Вильяма Фишера, документы, его живописные и графические работы, а также фотографии. Выставка подготовлена Российским историческим обществом, Службой внешней разведки РФ, Государственным центральным музеем современной истории России при поддержке фонда "История Отечества" и приурочена к столетию СВР, которое будет отмечаться 20 декабря нынешнего года.
https://ria.ru/20201202/mendeleev-1587265147.html
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российское историческое общество, рудольф абель (вильям фишер), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ссср, сша

Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР, сообщил Нарышкин

12:52 03.12.2020
 
© РИА Новости / РИА НовостиРудольф Абель
Рудольф Абель - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Легендарный советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящие имя и фамилия - Вильям Фишер), работая после Второй мировой войны в США, успешно добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР - об этом впервые рассказал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Вековая история отечественной внешней разведки написана несколькими поколениями ее сотрудников, особое место среди которых занимает имя Фишера-Абеля, сказал Нарышкин, выступая в четверг в Доме Российского исторического общества на открытии выставки, посвященной этому прославленному разведчику.

"На его долю выпала тяжелейшая миссия создавать и развивать разведывательную сеть, перед которой была поставлена задача добывания важнейшей военно-стратегической, военно-политической информации об агрессивных планах и замыслах Соединенных Штатов Америки в отношении Советского Союза, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза. И с этой задачей Вильям Фишер и его коллеги справились блестяще", - отметил Нарышкин. Ранее официально о конкретных результатах работы Фишера по США не сообщалось.

Вильям Фишер (1903-1971) под разными псевдонимами после Второй мировой войны работал на нелегальном положении в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы.
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Нарышкин рассказал о работе Менделеева на разведку
Долгое время заключенный добивался разрешения на переписку с родными. Она началась в декабре 1958 года и продолжалась с перерывом вплоть до освобождения Фишера. Всего адресатам — жене и дочери — было отправлено чуть больше 50 писем, написанных на английском языке. Их адресатами были также и коллеги разведчика, которым он намеками давал понять, что и впредь не намерен идти на сотрудничество с противником. Именно письма дали возможность организовать и координировать работу, которая позволила вызволить из тюрьмы их автора. В 1962 году Вильяма Фишера обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого над территорией СССР.
Вернувшись в Москву, Вильям Фишер продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов. Бронзовый портрет Фишера-Абеля размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре на территории штаб-квартиры СВР.
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Открывшаяся в Доме РИО выставка "Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе…" - это строчка из одного из писем разведчика жене Елене из американских застенков. В состав экспозиции вошли также личные вещи Вильяма Фишера, документы, его живописные и графические работы, а также фотографии. Выставка подготовлена Российским историческим обществом, Службой внешней разведки РФ, Государственным центральным музеем современной истории России при поддержке фонда "История Отечества" и приурочена к столетию СВР, которое будет отмечаться 20 декабря нынешнего года.
 
Российское историческое обществоРудольф Абель (Вильям Фишер)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинСССРСША
 
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