https://ria.ru/20201203/abel-1587489662.html

Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР, сообщил Нарышкин

Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР, сообщил Нарышкин

Легендарный советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящие имя и фамилия - Вильям Фишер), работая после Второй мировой войны в США, успешно добыл... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:52

2020-12-03T12:52

2020-12-03T12:52

российское историческое общество

рудольф абель (вильям фишер)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

ссср

сша

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Легендарный советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящие имя и фамилия - Вильям Фишер), работая после Второй мировой войны в США, успешно добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР - об этом впервые рассказал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Вековая история отечественной внешней разведки написана несколькими поколениями ее сотрудников, особое место среди которых занимает имя Фишера-Абеля, сказал Нарышкин, выступая в четверг в Доме Российского исторического общества на открытии выставки, посвященной этому прославленному разведчику.Вильям Фишер (1903-1971) под разными псевдонимами после Второй мировой войны работал на нелегальном положении в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы.Долгое время заключенный добивался разрешения на переписку с родными. Она началась в декабре 1958 года и продолжалась с перерывом вплоть до освобождения Фишера. Всего адресатам — жене и дочери — было отправлено чуть больше 50 писем, написанных на английском языке. Их адресатами были также и коллеги разведчика, которым он намеками давал понять, что и впредь не намерен идти на сотрудничество с противником. Именно письма дали возможность организовать и координировать работу, которая позволила вызволить из тюрьмы их автора. В 1962 году Вильяма Фишера обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого над территорией СССР.Вернувшись в Москву, Вильям Фишер продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов. Бронзовый портрет Фишера-Абеля размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре на территории штаб-квартиры СВР.Открывшаяся в Доме РИО выставка "Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе…" - это строчка из одного из писем разведчика жене Елене из американских застенков. В состав экспозиции вошли также личные вещи Вильяма Фишера, документы, его живописные и графические работы, а также фотографии. Выставка подготовлена Российским историческим обществом, Службой внешней разведки РФ, Государственным центральным музеем современной истории России при поддержке фонда "История Отечества" и приурочена к столетию СВР, которое будет отмечаться 20 декабря нынешнего года.

https://ria.ru/20201202/mendeleev-1587265147.html

https://ria.ru/20170210/1487643859.html

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российское историческое общество, рудольф абель (вильям фишер), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ссср, сша