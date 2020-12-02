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Совфед отклонил закон о присвоении званий педагогам военных центров
Совфед отклонил закон о присвоении званий педагогам военных центров
Совет Федерации РФ на заседании в среду отклонил закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:35
2020-12-02T14:35
2020-12-02T14:35
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации РФ на заседании в среду отклонил закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание.Документ предлагал дать возможность присвоения воинского звания педагогам военных учебных центров не на воинских должностях.Действующим законодательством предусматриваются случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. К таким военнослужащим относятся, в частности, педагогические работники военных учебных центров.Отклоненный сенаторами закон предлагал дать равные возможности в присвоении воинского звания для военнослужащих, являющихся педагогическими работниками.Как отметил комитет Совфеда по обороне и безопасности, для военнослужащих, являющихся педагогическими работниками военных учебных центров, направленных не на воинские должности без приостановления им военной службы, должны быть соблюдены равные возможности в присвоении воинских званий с педагогическими работниками военных образовательных организаций высшего образования.Сенаторы подчеркнули, что на заключительном этапе работы закон претерпел значительные изменения, что привело к утрате изначально вложенной в него идеи об установлении равных возможностей в присвоении воинских званий педагогическим работникам военных учебных центров и военных учебных заведений."Реализация норм закона будет осуществляться заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на выполнение установленных функций", - говорится в заключении комитета.
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совет федерации рф, общество
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации
РФ на заседании в среду отклонил закон, позволяющий педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание.
Документ предлагал дать возможность присвоения воинского звания педагогам военных учебных центров не на воинских должностях.
Действующим законодательством предусматриваются случаи прохождения военнослужащими военной службы не на воинских должностях. К таким военнослужащим относятся, в частности, педагогические работники военных учебных центров.
Отклоненный сенаторами закон предлагал дать равные возможности в присвоении воинского звания для военнослужащих, являющихся педагогическими работниками.
Как отметил комитет Совфеда по обороне и безопасности, для военнослужащих, являющихся педагогическими работниками военных учебных центров, направленных не на воинские должности без приостановления им военной службы, должны быть соблюдены равные возможности в присвоении воинских званий с педагогическими работниками военных образовательных организаций высшего образования.
Сенаторы подчеркнули, что на заключительном этапе работы закон претерпел значительные изменения, что привело к утрате изначально вложенной в него идеи об установлении равных возможностей в присвоении воинских званий педагогическим работникам военных учебных центров и военных учебных заведений.
"Реализация норм закона будет осуществляться заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на выполнение установленных функций", - говорится в заключении комитета.