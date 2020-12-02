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В РАН предложили отправить к Солнцу рой зондов-камикадзе
В РАН предложили отправить к Солнцу рой зондов-камикадзе
Ученые предлагают отправить к Солнцу несколько малых зондов-камикадзе для исследования ускорения солнечного ветра, рассказал в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T04:06
2020-12-02T04:06
2020-12-02T09:48
анатолий петрукович
россия
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
москва
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ученые предлагают отправить к Солнцу несколько малых зондов-камикадзе для исследования ускорения солнечного ветра, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.По словам ученого, этот вопрос можно решить только с помощью спутников, подлетающих в зону, где ускоряется солнечный ветер, — примерно на расстоянии четырех радиусов Солнца или 2,8 миллиона километров."Для этого нужны маленькие зонды-камикадзе, которые будут подлетать очень близко, передавать информацию на большой спутник и сгорать", — отметил Петрукович.Проект может быть реализован после 2030 года.
https://ria.ru/20201202/solntse-1587264342.html
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анатолий петрукович, россия, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, москва