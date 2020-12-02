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Совфед одобрил закон о штрафах за призывы к отчуждению территорий
Совфед одобрил закон о штрафах за призывы к отчуждению территорий
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий РФ. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:43
2020-12-02T10:43
2020-12-02T10:43
андрей клишас
совет федерации рф
павел крашенинников
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий РФ.Авторами инициативы стали сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьей "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Теперь за публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут при повторном правонарушении.Штрафы за первичные призывы составят для граждан от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.Кроме того, закон вводит повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета: штраф для граждан составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей.В июле был принят закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Авторами законопроекта стали Клишас и Крашенинников. Документ был подготовлен в развитие принятых поправок в Конституцию РФ.Закон поступает на подпись президенту.
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андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, общество
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил на заседании в среду закон о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий РФ.
Авторами инициативы стали сенатор Андрей Клишас
и депутат Павел Крашенинников
.
Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьей "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Теперь за публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут при повторном правонарушении.
Штрафы за первичные призывы составят для граждан от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, закон вводит повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета: штраф для граждан составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
В июле был принят закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Авторами законопроекта стали Клишас и Крашенинников. Документ был подготовлен в развитие принятых поправок в Конституцию РФ.
Закон поступает на подпись президенту.