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В Кремле оценили ситуацию со статусом русского языка в Карабахе
В Кремле оценили ситуацию со статусом русского языка в Карабахе
В Кремле приветствуют возможное придание русскому языку статуса второго государственного в Карабахе и готовы помогать его дальнейшему распространению, заявил... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:19
2020-12-02T12:19
2020-12-02T12:25
нагорный карабах
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Кремле приветствуют возможное придание русскому языку статуса второго государственного в Карабахе и готовы помогать его дальнейшему распространению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Русский язык - он в любом случае и в Карабахе используется, он и в Армении используется, на русском говорят и в Азербайджане, на русском вообще говорят много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза. И говорят, потому что это удобный язык общения, и его по-прежнему изучают. Естественно, мы это всячески приветствуем и готовы дальше способствовать распространению и поддержанию уровня владением русского языка, считаем это своей задачей", - сказал Песков.При этом он уточнил, что Россия не предлагает сделать русский язык вторым государственным Армении и Азербайджану, подчеркнув, что это внутреннее дело любой страны."Это не является темой переговоров или темой контактов, это де-факто ситуация, когда на русском говорят и в Азербайджане, и в Армении", - добавил Песков.
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нагорный карабах, дмитрий песков, в мире