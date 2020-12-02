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В Совфеде вновь предложили сделать 31 декабря выходным
В Совфеде вновь предложили сделать 31 декабря выходным
Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов в ходе пленарного заседания в среду вновь поднял тему наделения 31 декабря статусом нерабочего дня. РИА Новости, 02.12.2020
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совет федерации рф
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов в ходе пленарного заседания в среду вновь поднял тему наделения 31 декабря статусом нерабочего дня."Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым за 31 декабря закрепляется статус нерабочего дня на постоянной основе. Чтобы миллионы граждан смогли спокойно подготовиться к празднованию Нового года", - сказал сенатор.Он отметил, что, по данным соцопросов, 85% россиян поддерживают эту инициативу. Внесение соответствующего законопроекта в Госдуме вызвало бурную дискуссию в обществе.Леонов, который является соавтором законопроекта, отметил, что законодатели предлагали наделить правительство обязанностью учитывать позицию большинства граждан в этом вопросе, при этом общее количество нерабочих дней в году сохранялось бы.К сожалению, Госдума отклонила инициативу либерал-демократов, посетовал сенатор."Почему правительство не воспользовалось этим правом в 2020 году, когда многие устали от пандемии? Это добавило бы праздничного настроения", - сказал парламентарий.При этом он напомнил, что в будущем году последний день декабря будет нерабочим.
https://ria.ru/20201202/vykhodnoy-1587287187.html
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совет федерации рф, лдпр, госдума рф, общество

В Совфеде вновь предложили сделать 31 декабря выходным

11:12 02.12.2020 (обновлено: 11:13 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы
Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов в ходе пленарного заседания в среду вновь поднял тему наделения 31 декабря статусом нерабочего дня.
"Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым за 31 декабря закрепляется статус нерабочего дня на постоянной основе. Чтобы миллионы граждан смогли спокойно подготовиться к празднованию Нового года", - сказал сенатор.
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10:26
Первый российский регион сделал 31 декабря выходным
Он отметил, что, по данным соцопросов, 85% россиян поддерживают эту инициативу. Внесение соответствующего законопроекта в Госдуме вызвало бурную дискуссию в обществе.
Леонов, который является соавтором законопроекта, отметил, что законодатели предлагали наделить правительство обязанностью учитывать позицию большинства граждан в этом вопросе, при этом общее количество нерабочих дней в году сохранялось бы.
К сожалению, Госдума отклонила инициативу либерал-демократов, посетовал сенатор.
"Почему правительство не воспользовалось этим правом в 2020 году, когда многие устали от пандемии? Это добавило бы праздничного настроения", - сказал парламентарий.
При этом он напомнил, что в будущем году последний день декабря будет нерабочим.
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