https://ria.ru/20201202/vklad-1587336297.html

Совфед одобрил закон о приостановке полной компенсации советских вкладов

Совфед одобрил закон о приостановке полной компенсации советских вкладов

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о приостановке еще на год - до 1 января 2024 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:55

2020-12-02T13:55

2020-12-02T13:55

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о приостановке еще на год - до 1 января 2024 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.Восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.Правительство РФ обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2021 году - 48,14 триллиона рублей, в 2022 году - 50,1 триллиона, в 2023 году - 52,1 триллиона. Эта оценка сделана исходя из общего объема гарантированных сбережений граждан в сумме 345,54 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201115/stavka-1584678550.html

https://ria.ru/20201130/vklady-1586882713.html

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рсфср, сбербанк россии, совет федерации рф, ссср, экономика