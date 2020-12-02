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https://ria.ru/20201202/vengriya-1587347659.html
Посольство Венгрии объяснило исполнение гимна депутатами в Закарпатье
Посольство Венгрии объяснило исполнение гимна депутатами в Закарпатье
Посольство Венгрии на Украине объяснило исполнение венгерского гимна депутатами в Закарпатской области тем, что они пели "молитву венгров, которой несколько... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:46
2020-12-02T14:46
дмитрий кулеба
мид венгрии
петер сийярто
мид украины
нато
йенс столтенберг
венгрия
киев
в мире
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КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Посольство Венгрии на Украине объяснило исполнение венгерского гимна депутатами в Закарпатской области тем, что они пели "молитву венгров, которой несколько сотен лет".Ранее ряд депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области Украины во время принесения присяги пели гимн Венгрии, Служба безопасности Украины сообщила, что проводит проверку. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого принял венгерского посла Иштвана Ийдярто."Выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью - который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах, - намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии", - цитирует заявление посольства издание "Европейская правда".В посольстве отметили, что эта "молитва" является частью культурного наследия венгров, которые живут в любой точке мира, и используется венгерскими общинами во всем мире "не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации".Кроме того, в посольстве указали на статью украинского закона о нацменьшинствах, которая гарантирует им использование национальных символов. "Уже десятилетиями наблюдается практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинствам будет беспрепятственно продолжаться в Украине", - заявили в дипмиссии.Местные выборы прошли на Украине 25 октября. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах Партию венгров Украины. МИД Украины заявил, что "глубоко расстроен" агитацией со стороны Венгрии, и отметил, что таким образом "официальный Будапешт нахально подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто из-за агитации венгерских чиновников. Также Киев запретил въезд в страну двум высокопоставленным лицам из Венгрии. Сийярто назвал решение Украины запретить въезд двум венгерским правительственным чиновникам "жалким и бессмысленным".Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
https://ria.ru/20200713/1574280308.html
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дмитрий кулеба, мид венгрии, петер сийярто, мид украины, нато, йенс столтенберг, венгрия, киев, в мире

Посольство Венгрии объяснило исполнение гимна депутатами в Закарпатье

14:46 02.12.2020
 
© Фото : Закарпатская областная радаЗаседание Областного совета Закарпатской области
Заседание Областного совета Закарпатской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Закарпатская областная рада
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КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Посольство Венгрии на Украине объяснило исполнение венгерского гимна депутатами в Закарпатской области тем, что они пели "молитву венгров, которой несколько сотен лет".
Ранее ряд депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области Украины во время принесения присяги пели гимн Венгрии, Служба безопасности Украины сообщила, что проводит проверку. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого принял венгерского посла Иштвана Ийдярто.
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"Выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью - который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах, - намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии", - цитирует заявление посольства издание "Европейская правда".
В посольстве отметили, что эта "молитва" является частью культурного наследия венгров, которые живут в любой точке мира, и используется венгерскими общинами во всем мире "не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации".
Кроме того, в посольстве указали на статью украинского закона о нацменьшинствах, которая гарантирует им использование национальных символов. "Уже десятилетиями наблюдается практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинствам будет беспрепятственно продолжаться в Украине", - заявили в дипмиссии.
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Местные выборы прошли на Украине 25 октября. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах Партию венгров Украины. МИД Украины заявил, что "глубоко расстроен" агитацией со стороны Венгрии, и отметил, что таким образом "официальный Будапешт нахально подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".
МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто из-за агитации венгерских чиновников. Также Киев запретил въезд в страну двум высокопоставленным лицам из Венгрии. Сийярто назвал решение Украины запретить въезд двум венгерским правительственным чиновникам "жалким и бессмысленным".
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
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