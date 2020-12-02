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https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587326900.html
Казахстан построит завод по производству российской вакцины от COVID-19
Казахстан построит завод по производству российской вакцины от COVID-19
Завод по производству российской вакцины против коронавируса будет построен в Казахстане в самое ближайшее время, заявил в среду президент республики... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:19
2020-12-02T13:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
здоровье - общество
одкб
владимир путин
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 2 дек – РИА Новости. Завод по производству российской вакцины против коронавируса будет построен в Казахстане в самое ближайшее время, заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев.Пресс-служба Кремля сообщала, что 11 ноября Токаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого в частности затронули ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана. Позже Токаев заявил, что договорился с Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения страны Алексей Цой сообщал, что Казахстан подыскивает производственную площадку для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", производство может быть налажено на действующем фармпредприятии в республике."Пользуясь возможностью, я хотел бы высказать признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за содействие в преодолении пандемии. В развитие нашей договоренности в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины", - сказал Токаев в ходе онлайн-саммита ОДКБ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, здоровье - общество, одкб, владимир путин, казахстан, в мире

Казахстан построит завод по производству российской вакцины от COVID-19

13:19 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 2 дек – РИА Новости. Завод по производству российской вакцины против коронавируса будет построен в Казахстане в самое ближайшее время, заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Пресс-служба Кремля сообщала, что 11 ноября Токаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого в частности затронули ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана. Позже Токаев заявил, что договорился с Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения страны Алексей Цой сообщал, что Казахстан подыскивает производственную площадку для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", производство может быть налажено на действующем фармпредприятии в республике.
"Пользуясь возможностью, я хотел бы высказать признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за содействие в преодолении пандемии. В развитие нашей договоренности в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины", - сказал Токаев в ходе онлайн-саммита ОДКБ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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