Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса
10:09 02.12.2020 (обновлено: 10:34 02.12.2020)
© REUTERS / PfizerИспытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе
ЛОНДОН, 2 дек - РИА Новости. Вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании, сообщает минздрав страны.
В понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что британский регулятор может одобрить использование разработанных Pfizer и BioNTech и AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом вакцин в течение ближайших дней или недель.
"Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
"Это решение последовало после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний и глубокого анализа, провидевшегося экспертами Агентства, которые пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартов безопасности, качества и эффективности", - сообщили в минздраве.
Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре также сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.