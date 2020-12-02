https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587284479.html

Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса

Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса

Вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:09

2020-12-02T10:09

2020-12-02T10:34

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распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 2 дек - РИА Новости. Вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании, сообщает минздрав страны.В понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что британский регулятор может одобрить использование разработанных Pfizer и BioNTech и AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом вакцин в течение ближайших дней или недель."Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства."Это решение последовало после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний и глубокого анализа, провидевшегося экспертами Агентства, которые пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартов безопасности, качества и эффективности", - сообщили в минздраве.Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре также сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201128/vaktsina-1586713040.html

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pfizer, inc., коронавирус covid-19, великобритания, в мире