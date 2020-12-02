https://ria.ru/20201202/uzhestochenie-1587394118.html

Беглов не исключил ужесточения мер по коронавирусу в Петербурге

Беглов не исключил ужесточения мер по коронавирусу в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти будут ужесточать ограничительные меры, если ситуация с коронавирусом в городе ухудшится и увеличится... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:00

2020-12-02T18:00

2020-12-02T18:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

александр беглов

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581794648_0:0:3607:2030_1400x0_80_0_0_6ad943f5d578915f50a364f69600d4e1.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти будут ужесточать ограничительные меры, если ситуация с коронавирусом в городе ухудшится и увеличится нагрузка на медицину."Я уже говорил о том, что пандемия - это общая ответственность. Если мы будем соблюдать правила, то мы можем жить в этих условиях, может быть менее комфортно, но все-таки будут продолжать работать предприятия, магазины, рестораны, выставочные комплексы и многое другое. Но еще раз хочу обратить внимание, что не бесконечны койки и врачи, если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры просто-напросто", - сказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее сообщалось, что в Петербурге запретят с 30 декабря по 10 января доступ посетителей в музеи и театры, работу общепита приостановят с 30 декабря по 3 января. Доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, выставки в торговых центрах запрещается уже с 4 декабря.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587290581.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество