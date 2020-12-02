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https://ria.ru/20201202/uzhestochenie-1587394118.html
Беглов не исключил ужесточения мер по коронавирусу в Петербурге
Беглов не исключил ужесточения мер по коронавирусу в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти будут ужесточать ограничительные меры, если ситуация с коронавирусом в городе ухудшится и увеличится... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:00
2020-12-02T18:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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санкт-петербург
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти будут ужесточать ограничительные меры, если ситуация с коронавирусом в городе ухудшится и увеличится нагрузка на медицину."Я уже говорил о том, что пандемия - это общая ответственность. Если мы будем соблюдать правила, то мы можем жить в этих условиях, может быть менее комфортно, но все-таки будут продолжать работать предприятия, магазины, рестораны, выставочные комплексы и многое другое. Но еще раз хочу обратить внимание, что не бесконечны койки и врачи, если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры просто-напросто", - сказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее сообщалось, что в Петербурге запретят с 30 декабря по 10 января доступ посетителей в музеи и театры, работу общепита приостановят с 30 декабря по 3 января. Доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, выставки в торговых центрах запрещается уже с 4 декабря.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов не исключил ужесточения мер по коронавирусу в Петербурге

18:00 02.12.2020 (обновлено: 18:19 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти будут ужесточать ограничительные меры, если ситуация с коронавирусом в городе ухудшится и увеличится нагрузка на медицину.
"Я уже говорил о том, что пандемия - это общая ответственность. Если мы будем соблюдать правила, то мы можем жить в этих условиях, может быть менее комфортно, но все-таки будут продолжать работать предприятия, магазины, рестораны, выставочные комплексы и многое другое. Но еще раз хочу обратить внимание, что не бесконечны койки и врачи, если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры просто-напросто", - сказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24".
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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