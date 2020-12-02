В Баку оценили ущерб Армении от боевых действий в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника в городе Степанакерт
БАКУ, 2 дек – РИА Новости. Стоимость уничтоженной или взятой в качестве трофея военной техники ВС Армении в ходе военных действий в Карабахе при минимальной оценке составляет не менее 3,8 миллиарда долларов, заявил руководитель департамента Центра анализа и коммуникаций экономических реформ (ЦАКЭР) Азербайджана Аяз Мусеибов.
"Стоимость уничтоженной или взятой в качестве трофея военной техники Армении во второй Карабахской войне при минимальной оценке составляет не менее 3,8 миллиарда долларов", - сообщил Мусеибов.
По его словам, военные расходы в Армении в 2020 году были утверждены на уровне 716 миллионов долларов.
"Однако в течение 44 дней Армении был нанесен ущерб, в 5,3 раза превышающий годовые расходы на военные нужды. Расчеты и экономические показатели показывают, что на восстановление военной инфраструктуры нынешнего военного бюджета Армении потребуется около 38 лет", - заявил он.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.