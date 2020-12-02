https://ria.ru/20201202/uscherb-1587308458.html

В Баку оценили ущерб Армении от боевых действий в Карабахе

В Баку оценили ущерб Армении от боевых действий в Карабахе

Стоимость уничтоженной или взятой в качестве трофея военной техники ВС Армении в ходе военных действий в Карабахе при минимальной оценке составляет не менее 3,8 РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:03

2020-12-02T12:03

2020-12-02T12:03

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 2 дек – РИА Новости. Стоимость уничтоженной или взятой в качестве трофея военной техники ВС Армении в ходе военных действий в Карабахе при минимальной оценке составляет не менее 3,8 миллиарда долларов, заявил руководитель департамента Центра анализа и коммуникаций экономических реформ (ЦАКЭР) Азербайджана Аяз Мусеибов."Стоимость уничтоженной или взятой в качестве трофея военной техники Армении во второй Карабахской войне при минимальной оценке составляет не менее 3,8 миллиарда долларов", - сообщил Мусеибов.По его словам, военные расходы в Армении в 2020 году были утверждены на уровне 716 миллионов долларов.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201127/karabakh-1586511014.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире