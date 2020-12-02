https://ria.ru/20201202/tailand-1587359911.html

Власти Таиланда рассказали, когда страна откроет границы для туристов

Власти Таиланда рассказали, когда страна откроет границы для туристов

Министр спорта и туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракана заявил, что страна будет закрыта для зарубежных туристов до второго квартала будущего года, сообщает The РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:49

2020-12-02T15:49

2020-12-02T15:49

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министр спорта и туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракана заявил, что страна будет закрыта для зарубежных туристов до второго квартала будущего года, сообщает The Thaiger."Необходимо соблюдать осторожность в отношении любого массового ослабления ограничений", — цитирует его издание.Ассоциации отелей и турагентств Таиланда лоббируют отмену обязательных требований для въезжающих в королевство, в том числе карантина. Также они ждут от властей создания "туристических коридоров" с некоторыми провинциями Китая, а также с Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Тайванем.Он добавил, что китайские власти также советуют проявлять осторожность в ослаблении ограничений и дождаться лета 2021 года.В октябре Таиланд принял первых с марта иностранных туристов, получивших специальную долгосрочную турвизу (STV), по которой гость может пребывать в стране 60 дней, а затем продлить ее еще на 30. За месяц королевство посетила тысяча путешественников.

https://ria.ru/20201202/stolitsa-1587024394.html

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

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