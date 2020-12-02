https://ria.ru/20201202/svalki-1587333551.html
Власти Ленобласти активизировали работу по ликвидации незаконных свалок
Власти Ленобласти активизировали работу по ликвидации незаконных свалок
Власти Ленинградской области в ноябре усилили работу по борьбе с незаконными свалками, благодаря чему в последний день осени их было ликвидировано в три раза... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:43
2020-12-02T13:43
2020-12-02T13:43
ленинградская область
жкх
ленинградская область
гатчинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области в ноябре усилили работу по борьбе с незаконными свалками, благодаря чему в последний день осени их было ликвидировано в три раза больше, чем за весь октябрь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, благодаря работе сотрудников Госэконадзора в ноябре на территории Ленинградской области были ликвидированы 167 несанкционированных свалок общим объёмом почти восемь тысяч кубических метров, что в три раза больше октябрьских показателей."Всего в последний месяц осени комитетом было проведено 92 надзорных мероприятия. По фактам выявленных правонарушений возбуждено 52 дела об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму более четырех миллионов рублей", — пояснил собеседник агентства.Он особо отметил ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в Кавголовском лесничестве, где было вывезено 800 кубометров отходов, а также в поселке Пудость Гатчинского района, где ликвидировали 1000 кубометров мусора."Ранее администрацией Ленинградской области был разработан областной закон по регулированию оборота отходов на территории Ленинградской области. Законопроект уже направлен в Законодательное собрание. После утверждения закона рассмотрят возможность создания Положения о поощрении жителей за сообщения о незаконном сбросе мусора", - напомнили в пресс-службе.
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жкх, ленинградская область, гатчинский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
в ноябре усилили работу по борьбе с незаконными свалками, благодаря чему в последний день осени их было ликвидировано в три раза больше, чем за весь октябрь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, благодаря работе сотрудников Госэконадзора в ноябре на территории Ленинградской области были ликвидированы 167 несанкционированных свалок общим объёмом почти восемь тысяч кубических метров, что в три раза больше октябрьских показателей.
"Всего в последний месяц осени комитетом было проведено 92 надзорных мероприятия. По фактам выявленных правонарушений возбуждено 52 дела об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму более четырех миллионов рублей", — пояснил собеседник агентства.
Он особо отметил ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в Кавголовском лесничестве, где было вывезено 800 кубометров отходов, а также в поселке Пудость Гатчинского района
, где ликвидировали 1000 кубометров мусора.
"Ранее администрацией Ленинградской области был разработан областной закон по регулированию оборота отходов на территории Ленинградской области. Законопроект уже направлен в Законодательное собрание. После утверждения закона рассмотрят возможность создания Положения о поощрении жителей за сообщения о незаконном сбросе мусора", - напомнили в пресс-службе.