Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201202/svalki-1587333551.html
Власти Ленобласти активизировали работу по ликвидации незаконных свалок
Власти Ленобласти активизировали работу по ликвидации незаконных свалок
Власти Ленинградской области в ноябре усилили работу по борьбе с незаконными свалками, благодаря чему в последний день осени их было ликвидировано в три раза... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:43
2020-12-02T13:43
ленинградская область
жкх
ленинградская область
гатчинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155156/51/1551565103_0:259:2945:1916_1400x0_80_0_0_05980d4c6863fe7e44a99ce4a9ce8946.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области в ноябре усилили работу по борьбе с незаконными свалками, благодаря чему в последний день осени их было ликвидировано в три раза больше, чем за весь октябрь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, благодаря работе сотрудников Госэконадзора в ноябре на территории Ленинградской области были ликвидированы 167 несанкционированных свалок общим объёмом почти восемь тысяч кубических метров, что в три раза больше октябрьских показателей."Всего в последний месяц осени комитетом было проведено 92 надзорных мероприятия. По фактам выявленных правонарушений возбуждено 52 дела об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму более четырех миллионов рублей", — пояснил собеседник агентства.Он особо отметил ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в Кавголовском лесничестве, где было вывезено 800 кубометров отходов, а также в поселке Пудость Гатчинского района, где ликвидировали 1000 кубометров мусора."Ранее администрацией Ленинградской области был разработан областной закон по регулированию оборота отходов на территории Ленинградской области. Законопроект уже направлен в Законодательное собрание. После утверждения закона рассмотрят возможность создания Положения о поощрении жителей за сообщения о незаконном сбросе мусора", - напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201113/tko-1584465522.html
ленинградская область
гатчинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155156/51/1551565103_146:0:2877:2048_1400x0_80_0_0_a74876703e2c4315d843f85adaaa9f8b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, ленинградская область, гатчинский район

Власти Ленобласти активизировали работу по ликвидации незаконных свалок

13:43 02.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области в ноябре усилили работу по борьбе с незаконными свалками, благодаря чему в последний день осени их было ликвидировано в три раза больше, чем за весь октябрь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, благодаря работе сотрудников Госэконадзора в ноябре на территории Ленинградской области были ликвидированы 167 несанкционированных свалок общим объёмом почти восемь тысяч кубических метров, что в три раза больше октябрьских показателей.
"Всего в последний месяц осени комитетом было проведено 92 надзорных мероприятия. По фактам выявленных правонарушений возбуждено 52 дела об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму более четырех миллионов рублей", — пояснил собеседник агентства.
Он особо отметил ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в Кавголовском лесничестве, где было вывезено 800 кубометров отходов, а также в поселке Пудость Гатчинского района, где ликвидировали 1000 кубометров мусора.
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 13:13Ленинградская область
В Ленобласти с декабре этого года начнется раздельный сбор ТКО
"Ранее администрацией Ленинградской области был разработан областной закон по регулированию оборота отходов на территории Ленинградской области. Законопроект уже направлен в Законодательное собрание. После утверждения закона рассмотрят возможность создания Положения о поощрении жителей за сообщения о незаконном сбросе мусора", - напомнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьЖКХЛенинградская областьГатчинский район
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:43Более ста тысяч человек уже привиты вакциной "Спутник V"
17:42Мурашко сообщил о планах увеличить производство вакцины "Спутник V"
17:40В Германии оценили регистрацию вакцины Pfizer и BioNTech в Британии
17:39Названы семь симптомов "затяжного" COVID-19
17:35На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников
17:31Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19
17:30Названы настройки, без которых нельзя использовать WhatsApp
17:29Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
17:21Ученые объяснили, почему люди теряют бдительность после алкоголя
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния