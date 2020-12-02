https://ria.ru/20201202/srok-1587356179.html
Житель Казани получил условный срок за фото Гитлера в "Бессмертном полку"
Житель Казани получил условный срок за фото Гитлера в "Бессмертном полку"
Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к одному году лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей за использование... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:23
2020-12-02T15:23
2020-12-02T17:15
бессмертный полк
великая отечественная война (1941-1945)
республика татарстан (татарстан)
адольф гитлер
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 2 дек — РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к одному году лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей за использование фотографии Адольфа Гитлера для трансляции в акции "Бессмертный полк" и хранение конопли, сообщил РИА Новости представитель суда.Приговор в законную силу не вступил. Гособвинение ранее запросило для подсудимого один год и 11 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом 290 тысяч рублей.По данным следствия, 4 мая мужчина отправил на сайт "Банк Памяти" снимок Гитлера для его трансляции в онлайн-шествии "Бессмертный полк". Как выяснилось в ходе расследования, Эль-Айюби на протяжении нескольких месяцев также выращивал коноплю. Его обвинили по статьям "Реабилитация нацизма" и "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства".По словам подсудимого, он поступил так из-за симпатий к Гитлеру, а растения выращивал для личного употребления. Мужчина признал вину и публично извинился.По данным прокуратуры Татарстана, при обыске по месту жительства у Эль-Айюби изъяли высушенную коноплю массой 73,8 грамма.
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бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945), республика татарстан (татарстан), адольф гитлер, казань, происшествия
КАЗАНЬ, 2 дек — РИА Новости.
Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани
Мухаммеда Эль-Айюби к одному году лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей за использование фотографии Адольфа Гитлера
для трансляции в акции "Бессмертный полк" и хранение конопли, сообщил РИА Новости представитель суда.
Приговор в законную силу не вступил. Гособвинение ранее запросило для подсудимого один год и 11 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом 290 тысяч рублей.
По данным следствия, 4 мая мужчина отправил на сайт "Банк Памяти" снимок Гитлера для его трансляции в онлайн-шествии "Бессмертный полк". Как выяснилось в ходе расследования, Эль-Айюби на протяжении нескольких месяцев также выращивал коноплю. Его обвинили по статьям "Реабилитация нацизма" и "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства".
По словам подсудимого, он поступил так из-за симпатий к Гитлеру, а растения выращивал для личного употребления. Мужчина признал вину и публично извинился.
По данным прокуратуры Татарстана, при обыске по месту жительства у Эль-Айюби изъяли высушенную коноплю массой 73,8 грамма.