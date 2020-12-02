https://ria.ru/20201202/srok-1587356179.html

Житель Казани получил условный срок за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Житель Казани получил условный срок за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к одному году лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей за использование... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:23

2020-12-02T15:23

2020-12-02T17:15

бессмертный полк

великая отечественная война (1941-1945)

республика татарстан (татарстан)

адольф гитлер

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587385285_0:4:901:510_1400x0_80_0_0_ca31694bbea8d936c4a1053db9663309.jpg

КАЗАНЬ, 2 дек — РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к одному году лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей за использование фотографии Адольфа Гитлера для трансляции в акции "Бессмертный полк" и хранение конопли, сообщил РИА Новости представитель суда.Приговор в законную силу не вступил. Гособвинение ранее запросило для подсудимого один год и 11 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом 290 тысяч рублей.По данным следствия, 4 мая мужчина отправил на сайт "Банк Памяти" снимок Гитлера для его трансляции в онлайн-шествии "Бессмертный полк". Как выяснилось в ходе расследования, Эль-Айюби на протяжении нескольких месяцев также выращивал коноплю. Его обвинили по статьям "Реабилитация нацизма" и "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства".По словам подсудимого, он поступил так из-за симпатий к Гитлеру, а растения выращивал для личного употребления. Мужчина признал вину и публично извинился.По данным прокуратуры Татарстана, при обыске по месту жительства у Эль-Айюби изъяли высушенную коноплю массой 73,8 грамма.

https://ria.ru/20200808/1575517840.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945), республика татарстан (татарстан), адольф гитлер, казань, происшествия