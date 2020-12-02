Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/srok-1587356179.html
Житель Казани получил условный срок за фото Гитлера в "Бессмертном полку"
Житель Казани получил условный срок за фото Гитлера в "Бессмертном полку"
Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к одному году лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей за использование... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:23
2020-12-02T17:15
бессмертный полк
великая отечественная война (1941-1945)
республика татарстан (татарстан)
адольф гитлер
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587385285_0:4:901:510_1400x0_80_0_0_ca31694bbea8d936c4a1053db9663309.jpg
КАЗАНЬ, 2 дек — РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к одному году лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей за использование фотографии Адольфа Гитлера для трансляции в акции "Бессмертный полк" и хранение конопли, сообщил РИА Новости представитель суда.Приговор в законную силу не вступил. Гособвинение ранее запросило для подсудимого один год и 11 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом 290 тысяч рублей.По данным следствия, 4 мая мужчина отправил на сайт "Банк Памяти" снимок Гитлера для его трансляции в онлайн-шествии "Бессмертный полк". Как выяснилось в ходе расследования, Эль-Айюби на протяжении нескольких месяцев также выращивал коноплю. Его обвинили по статьям "Реабилитация нацизма" и "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства".По словам подсудимого, он поступил так из-за симпатий к Гитлеру, а растения выращивал для личного употребления. Мужчина признал вину и публично извинился.По данным прокуратуры Татарстана, при обыске по месту жительства у Эль-Айюби изъяли высушенную коноплю массой 73,8 грамма.
https://ria.ru/20200808/1575517840.html
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587385285_107:0:787:510_1400x0_80_0_0_1cbe5b21a78a3b7bd006c1c6c8d1c106.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945), республика татарстан (татарстан), адольф гитлер, казань, происшествия

Житель Казани получил условный срок за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

15:23 02.12.2020 (обновлено: 17:15 02.12.2020)
 
© СК РФМухаммед Эль-Айюби
Мухаммед Эль-Айюби - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© СК РФ
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 2 дек — РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к одному году лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей за использование фотографии Адольфа Гитлера для трансляции в акции "Бессмертный полк" и хранение конопли, сообщил РИА Новости представитель суда.
Приговор в законную силу не вступил. Гособвинение ранее запросило для подсудимого один год и 11 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом 290 тысяч рублей.
По данным следствия, 4 мая мужчина отправил на сайт "Банк Памяти" снимок Гитлера для его трансляции в онлайн-шествии "Бессмертный полк". Как выяснилось в ходе расследования, Эль-Айюби на протяжении нескольких месяцев также выращивал коноплю. Его обвинили по статьям "Реабилитация нацизма" и "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства".
По словам подсудимого, он поступил так из-за симпатий к Гитлеру, а растения выращивал для личного употребления. Мужчина признал вину и публично извинился.
По данным прокуратуры Татарстана, при обыске по месту жительства у Эль-Айюби изъяли высушенную коноплю массой 73,8 грамма.
Житель Воронежа подозревается в реабилитации нацизма. Съемка СК РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 08:07
СК возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
 
Бессмертный полкВеликая Отечественная война (1941-1945)Республика Татарстан (Татарстан)Адольф ГитлерКазаньПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:43Более ста тысяч человек уже привиты вакциной "Спутник V"
17:42Мурашко сообщил о планах увеличить производство вакцины "Спутник V"
17:40В Германии оценили регистрацию вакцины Pfizer и BioNTech в Британии
17:39Названы семь симптомов "затяжного" COVID-19
17:35На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников
17:31Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19
17:30Названы настройки, без которых нельзя использовать WhatsApp
17:29Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
17:21Ученые объяснили, почему люди теряют бдительность после алкоголя
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния