https://ria.ru/20201202/solntse-1587293476.html
В РАН рассказали, когда Солнце начнет угрожать Земле
В РАН рассказали, когда Солнце начнет угрожать Земле
Солнце прожило половину своей жизни и начнет угрожать Земле перегревом через несколько сотен миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости директор Института... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:55
2020-12-02T10:55
2020-12-02T12:27
риа наука
анатолий петрукович
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институт космических исследований
российская академия наук
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Солнце прожило половину своей жизни и начнет угрожать Земле перегревом через несколько сотен миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович."Наша звезда, когда родилась, была более холодной, чем сейчас. Со временем она постепенно разогревается и поток излучения от нее растет. По современным понятиям Солнце начнет угрожать Земле уже через несколько сотен миллионов лет, так как поток тепла, который будет поступать от него, станет чрезмерным для современного климата Земли", — сказал он.Однако, по его словам, у человечества еще много времени, чтобы как-то решить эту проблему — к примеру, отрегулировать атмосферу или улететь с Земли.Петрукович отметил, что Солнце прожило около 4,5 миллиарда лет, и ему предстоит прожить еще примерно столько же в его текущем состоянии. "Это типичный цикл жизни такой звезды. Когда оно подойдет к финальной стадии, то начнет превращаться в красного гиганта, расширится и, возможно, даже поглотит Землю", — сказал он.
https://ria.ru/20201202/solntse-1587292669.html
https://ria.ru/20201202/sputnik-1587275188.html
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анатолий петрукович, земля, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Солнце прожило половину своей жизни и начнет угрожать Земле
перегревом через несколько сотен миллионов лет, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований
РАН Анатолий Петрукович
.
"Наша звезда, когда родилась, была более холодной, чем сейчас. Со временем она постепенно разогревается и поток излучения от нее растет. По современным понятиям Солнце начнет угрожать Земле уже через несколько сотен миллионов лет, так как поток тепла, который будет поступать от него, станет чрезмерным для современного климата Земли", — сказал он.
Однако, по его словам, у человечества еще много времени, чтобы как-то решить эту проблему — к примеру, отрегулировать атмосферу или улететь с Земли.
Петрукович отметил, что Солнце прожило около 4,5 миллиарда лет, и ему предстоит прожить еще примерно столько же в его текущем состоянии. "Это типичный цикл жизни такой звезды. Когда оно подойдет к финальной стадии, то начнет превращаться в красного гиганта, расширится и, возможно, даже поглотит Землю", — сказал он.