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https://ria.ru/20201202/solntse-1587292669.html
В РАН спрогнозировали активность Солнца в ближайшие годы
В РАН спрогнозировали активность Солнца в ближайшие годы
В ближайшие десятилетия прогнозируется низкая солнечная активность и уменьшение количества магнитных бурь, рассказал в интервью РИА Новости директор Института... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:51
2020-12-02T10:51
риа наука
анатолий петрукович
земля
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В ближайшие десятилетия прогнозируется низкая солнечная активность и уменьшение количества магнитных бурь, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович."Следующий солнечный цикл уже начинается в эти месяцы… общее мнение ученых такое, что мы сейчас вступили в эру низкой солнечной активности и ближайшие циклы будут довольно слабыми. И, соответственно, магнитных бурь будет меньше", - сказал он.По его словам, магнитные бури при низком цикле солнечной активности наносят меньше ущерба Земле, но при этом возрастает галактическое космическое излучение. "И если для Земли это не так важно, то для межпланетных полетов – очень существенно", - пояснил Петрукович.
https://ria.ru/20201130/solntse-1586985204.html
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анатолий петрукович, земля, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук

В РАН спрогнозировали активность Солнца в ближайшие годы

10:51 02.12.2020
 
© Depositphotos / vampy1Глобальное потепление и изменение климата
Глобальное потепление и изменение климата - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / vampy1
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В ближайшие десятилетия прогнозируется низкая солнечная активность и уменьшение количества магнитных бурь, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
"Следующий солнечный цикл уже начинается в эти месяцы… общее мнение ученых такое, что мы сейчас вступили в эру низкой солнечной активности и ближайшие циклы будут довольно слабыми. И, соответственно, магнитных бурь будет меньше", - сказал он.
Солнечная вспышка 29 ноября 2020 года. Показаны высоко расположенные области вспышки, видимые из-за края диска - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 15:45
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По его словам, магнитные бури при низком цикле солнечной активности наносят меньше ущерба Земле, но при этом возрастает галактическое космическое излучение. "И если для Земли это не так важно, то для межпланетных полетов – очень существенно", - пояснил Петрукович.
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РИА НаукаАнатолий ПетруковичЗемляКосмос - РИА НаукаИнститут космических исследованийРоссийская академия наук
 
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