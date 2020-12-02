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Названы три способа победить храп
Названы три способа победить храп
Британский врач Ори Лесло назвал три простых способа избавиться от храпа, пишет Daily Express. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T22:28
2020-12-02T22:28
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британский врач Ори Лесло назвал три простых способа избавиться от храпа, пишет Daily Express. В материале отмечается, что в большинстве случаев храп не создает существенных проблем. Но если его удастся победить, можно почувствовать заметные улучшения. Лесло отметил, что чаще всего храпят люди с лишним весом, спящие на спине, а также при простуде или после употребления алкоголя. Поэтому чтобы побороть храп, врач посоветовал похудеть, отказаться от алкоголя и изменить позы для сна. В первом случае необходимо не только изменить режим питания, но заняться спортом или хотя бы делать упражнения. При этом специалист советует уменьшить размер ужина и пить больше воды. "Избегайте алкоголя перед сном", — призвал Лесло. Он пояснил, что после употребления горячительных напитков расслабляются мышцы горла, из-за чего храп усиливается. Кроме того, ухудшается качество сна. Если же храп возникает из-за сна на спине, врач призвал сменить позу — спать на боку или на животе. В таком случае язык не будет западать назад и перекрывать горло, а значит, дыхание не будет ограничено.
https://ria.ru/20201125/khrap-1586305901.html
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здоровье - общество

Названы три способа победить храп

22:28 02.12.2020
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaСпящий мужчина
Спящий мужчина - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британский врач Ори Лесло назвал три простых способа избавиться от храпа, пишет Daily Express.
В материале отмечается, что в большинстве случаев храп не создает существенных проблем. Но если его удастся победить, можно почувствовать заметные улучшения.
"Есть много вещей, которые можно сделать, чтобы побороть храп. Многие способы очень просты, быстры и эффективны", — сказал врач.
Лесло отметил, что чаще всего храпят люди с лишним весом, спящие на спине, а также при простуде или после употребления алкоголя.
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Раскрыта смертельная опасность храпа
Поэтому чтобы побороть храп, врач посоветовал похудеть, отказаться от алкоголя и изменить позы для сна.
В первом случае необходимо не только изменить режим питания, но заняться спортом или хотя бы делать упражнения. При этом специалист советует уменьшить размер ужина и пить больше воды.
"Избегайте алкоголя перед сном", — призвал Лесло.
Он пояснил, что после употребления горячительных напитков расслабляются мышцы горла, из-за чего храп усиливается. Кроме того, ухудшается качество сна.
Если же храп возникает из-за сна на спине, врач призвал сменить позу — спать на боку или на животе. В таком случае язык не будет западать назад и перекрывать горло, а значит, дыхание не будет ограничено.
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