https://ria.ru/20201202/snore-1587427969.html

Названы три способа победить храп

Названы три способа победить храп

Британский врач Ори Лесло назвал три простых способа избавиться от храпа, пишет Daily Express. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T22:28

2020-12-02T22:28

2020-12-02T22:28

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британский врач Ори Лесло назвал три простых способа избавиться от храпа, пишет Daily Express. В материале отмечается, что в большинстве случаев храп не создает существенных проблем. Но если его удастся победить, можно почувствовать заметные улучшения. Лесло отметил, что чаще всего храпят люди с лишним весом, спящие на спине, а также при простуде или после употребления алкоголя. Поэтому чтобы побороть храп, врач посоветовал похудеть, отказаться от алкоголя и изменить позы для сна. В первом случае необходимо не только изменить режим питания, но заняться спортом или хотя бы делать упражнения. При этом специалист советует уменьшить размер ужина и пить больше воды. "Избегайте алкоголя перед сном", — призвал Лесло. Он пояснил, что после употребления горячительных напитков расслабляются мышцы горла, из-за чего храп усиливается. Кроме того, ухудшается качество сна. Если же храп возникает из-за сна на спине, врач призвал сменить позу — спать на боку или на животе. В таком случае язык не будет западать назад и перекрывать горло, а значит, дыхание не будет ограничено.

https://ria.ru/20201125/khrap-1586305901.html

https://ria.ru/20201118/son-1585100291.html

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здоровье - общество