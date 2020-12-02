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Звонок дочери Скрипаля родным прошел без спецагентов, считает ее сестра
Звонок дочери Скрипаля родным прошел без спецагентов, считает ее сестра
Разговор дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии с проживающими в Ярославле родными впервые прошел без присутствия представителей иностранных спецслужб,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:55
2020-12-02T13:55
россия
солсбери
юлия скрипаль
сергей скрипаль
сергей лавров
главное разведывательное управление рф
форин-офис
в мире
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Разговор дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии с проживающими в Ярославле родными впервые прошел без присутствия представителей иностранных спецслужб, потому что Юлия ни у кого не спрашивала разрешения на беседу, говорила много и откровенно, заявила ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.Ранее Виктория Скрипаль, проживающая в Ярославле, рассказала РИА Новости, что примерно неделю назад ей позвонила Юлия Скрипаль, это был первый звонок родным с июня 2019 года. Она поинтересовалась здоровьем 93-летней бабушки, матери Сергея Скрипаля. По ее словам, экс-полковник до сих пор носит трахеостому. Оба проживают на территории Великобритании, но раздельно."Я думаю, что разговор проходил без присутствия представителей каких-то спецслужб, потому что раньше Юля в начале разговора по-английски у кого-то спрашивала, мол, можно ли уже говорить, и ей отвечали. И с Сергеем Викторовичем так было. А в этот раз – нет. К тому же раньше она звонила с британских номеров, а сейчас по IP-телефонии, и ее номер высветился как санкт-петербургский", - рассказала Скрипаль РИА Новости."К тому же мы так долго и много говорили обо всем, откровенно, это было впервые. Мы говорили почти час", - добавила она.По словам Виктории, речь шла в том числе о проданной в Москве квартире Юлии, о ее собаке, которая осталась в России. После инцидента в Солсберри пес жил в гостинице для животных, но сейчас его пристроили в добрые руки."Юля рассказала, что папину пенсию разделили на двоих – половину получает она, половину получает он. Живут раздельно, она работает в какой-то компании, занимается логистикой, сейчас на удаленке", - отметила Скрипаль.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
https://ria.ru/20201202/razgovor-1587335475.html
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россия, солсбери, юлия скрипаль, сергей скрипаль, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, форин-офис, в мире

Звонок дочери Скрипаля родным прошел без спецагентов, считает ее сестра

13:55 02.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПлемянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Разговор дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии с проживающими в Ярославле родными впервые прошел без присутствия представителей иностранных спецслужб, потому что Юлия ни у кого не спрашивала разрешения на беседу, говорила много и откровенно, заявила ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.
Ранее Виктория Скрипаль, проживающая в Ярославле, рассказала РИА Новости, что примерно неделю назад ей позвонила Юлия Скрипаль, это был первый звонок родным с июня 2019 года. Она поинтересовалась здоровьем 93-летней бабушки, матери Сергея Скрипаля. По ее словам, экс-полковник до сих пор носит трахеостому. Оба проживают на территории Великобритании, но раздельно.
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
13:51
Племянница Скрипаля рассказала подробности разговора с его дочерью
"Я думаю, что разговор проходил без присутствия представителей каких-то спецслужб, потому что раньше Юля в начале разговора по-английски у кого-то спрашивала, мол, можно ли уже говорить, и ей отвечали. И с Сергеем Викторовичем так было. А в этот раз – нет. К тому же раньше она звонила с британских номеров, а сейчас по IP-телефонии, и ее номер высветился как санкт-петербургский", - рассказала Скрипаль РИА Новости.
"К тому же мы так долго и много говорили обо всем, откровенно, это было впервые. Мы говорили почти час", - добавила она.
По словам Виктории, речь шла в том числе о проданной в Москве квартире Юлии, о ее собаке, которая осталась в России. После инцидента в Солсберри пес жил в гостинице для животных, но сейчас его пристроили в добрые руки.
"Юля рассказала, что папину пенсию разделили на двоих – половину получает она, половину получает он. Живут раздельно, она работает в какой-то компании, занимается логистикой, сейчас на удаленке", - отметила Скрипаль.
Российский ученый Леонид Ринк - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
25 сентября, 11:23
Разработчик "Новичка" предложил свою версию отравления Скрипалей
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
Юлия Скрипаль - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 16:32
Скрипали впервые за долгое время вышли на связь с семьей
 
РоссияСолсбериЮлия СкрипальСергей СкрипальСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФФорин-офисВ мире
 
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