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Два российских сенатора заразились коронавирусом
Два российских сенатора заразились коронавирусом
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев и член этого комитета Александр Башкин заразились коронавирусом. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:07
2020-12-02T16:07
2020-12-02T16:07
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев и член этого комитета Александр Башкин заразились коронавирусом.Как сообщил Полетаев РИА Новости, самочувствие у него хорошее, он продолжает работать в полном объеме, но по видеоконференцсвязи. "Тест на коронавирус положительный, но самочувствие хорошее. Работаю дистанционно", - сказал сенатор.По словам Башкина, его тест на коронавирус также оказался положительным, он работает дистанционно, на самоизоляции.Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, проведенное в понедельник тестирование сенаторов выявило еще один случай заражения COVID-19. Фамилию сенатора с положительным тестом он не назвал. Всего в понедельник тестирование проходил 131 сенатор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587283885.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр башкин, коронавирусы, максим полетаев, вячеслав тимченко, совет федерации рф, общество