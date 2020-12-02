https://ria.ru/20201202/senatory-1587366433.html

Два российских сенатора заразились коронавирусом

Два российских сенатора заразились коронавирусом

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев и член этого комитета Александр Башкин заразились коронавирусом. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:07

2020-12-02T16:07

2020-12-02T16:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр башкин

коронавирусы

максим полетаев

вячеслав тимченко

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев и член этого комитета Александр Башкин заразились коронавирусом.Как сообщил Полетаев РИА Новости, самочувствие у него хорошее, он продолжает работать в полном объеме, но по видеоконференцсвязи. "Тест на коронавирус положительный, но самочувствие хорошее. Работаю дистанционно", - сказал сенатор.По словам Башкина, его тест на коронавирус также оказался положительным, он работает дистанционно, на самоизоляции.Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, проведенное в понедельник тестирование сенаторов выявило еще один случай заражения COVID-19. Фамилию сенатора с положительным тестом он не назвал. Всего в понедельник тестирование проходил 131 сенатор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587283885.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр башкин, коронавирусы, максим полетаев, вячеслав тимченко, совет федерации рф, общество