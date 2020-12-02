Источник: ЕС согласовал аналогичный "акту Магнитского" санкционный режим
21:22 02.12.2020 (обновлено: 22:09 02.12.2020)
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
БРЮССЕЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Комитет постоянных представителей (Coreper) государств Евросоюза утвердил новый режим санкций за нарушение прав человека в мире, сказал РИА Новости источник в организации.
"Следующий шаг: окончательное утверждение на совете глав МИД", — сообщил он.
В середине ноября другой источник отмечал, что новые рестрикции могут одобрить 7 декабря на заседании министров иностранных дел Евросоюза.
В организации уже не один месяц обсуждают глобальный санкционный режим Брюсселя за нарушение прав человека, который считался аналогом американского "акта Магнитского". Как отмечали в Еврокомиссии, перечень возможных ограничений может включать заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.
В Европейской комиссии также не исключали, что новый санкционный режим могут в будущем применить в связи с делом историка Юрия Дмитриева, которого в России осудили на 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предлагал назвать "европейский "акт Магнитского" именем Алексея Навального.
При этом в ЕК отмечали, что этот режим не связан непосредственно с Россией.
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