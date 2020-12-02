https://ria.ru/20201202/sanktsii-1587423952.html

Источник: ЕС согласовал аналогичный "акту Магнитского" санкционный режим

Источник: ЕС согласовал аналогичный "акту Магнитского" санкционный режим

Комитет постоянных представителей (Coreper) государств Евросоюза утвердил новый режим санкций за нарушение прав человека в мире, сказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T21:22

2020-12-02T21:22

2020-12-02T22:09

жозеп боррель

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Комитет постоянных представителей (Coreper) государств Евросоюза утвердил новый режим санкций за нарушение прав человека в мире, сказал РИА Новости источник в организации."Следующий шаг: окончательное утверждение на совете глав МИД", — сообщил он.В середине ноября другой источник отмечал, что новые рестрикции могут одобрить 7 декабря на заседании министров иностранных дел Евросоюза.В организации уже не один месяц обсуждают глобальный санкционный режим Брюсселя за нарушение прав человека, который считался аналогом американского "акта Магнитского". Как отмечали в Еврокомиссии, перечень возможных ограничений может включать заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.В Европейской комиссии также не исключали, что новый санкционный режим могут в будущем применить в связи с делом историка Юрия Дмитриева, которого в России осудили на 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предлагал назвать "европейский "акт Магнитского" именем Алексея Навального.При этом в ЕК отмечали, что этот режим не связан непосредственно с Россией.

https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586368770.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/navalnyy-1577272779.html

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жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз