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Источник: ЕС согласовал аналогичный "акту Магнитского" санкционный режим
Источник: ЕС согласовал аналогичный "акту Магнитского" санкционный режим
Комитет постоянных представителей (Coreper) государств Евросоюза утвердил новый режим санкций за нарушение прав человека в мире, сказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T21:22
2020-12-02T22:09
жозеп боррель
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Комитет постоянных представителей (Coreper) государств Евросоюза утвердил новый режим санкций за нарушение прав человека в мире, сказал РИА Новости источник в организации."Следующий шаг: окончательное утверждение на совете глав МИД", — сообщил он.В середине ноября другой источник отмечал, что новые рестрикции могут одобрить 7 декабря на заседании министров иностранных дел Евросоюза.В организации уже не один месяц обсуждают глобальный санкционный режим Брюсселя за нарушение прав человека, который считался аналогом американского "акта Магнитского". Как отмечали в Еврокомиссии, перечень возможных ограничений может включать заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.В Европейской комиссии также не исключали, что новый санкционный режим могут в будущем применить в связи с делом историка Юрия Дмитриева, которого в России осудили на 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предлагал назвать "европейский "акт Магнитского" именем Алексея Навального.При этом в ЕК отмечали, что этот режим не связан непосредственно с Россией.
https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586368770.html
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жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз

Источник: ЕС согласовал аналогичный "акту Магнитского" санкционный режим

21:22 02.12.2020 (обновлено: 22:09 02.12.2020)
 
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Комитет постоянных представителей (Coreper) государств Евросоюза утвердил новый режим санкций за нарушение прав человека в мире, сказал РИА Новости источник в организации.
"Следующий шаг: окончательное утверждение на совете глав МИД", — сообщил он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 02:48
Небензя заявил, что санкции США и Евросоюза угрожают миру и безопасности
В середине ноября другой источник отмечал, что новые рестрикции могут одобрить 7 декабря на заседании министров иностранных дел Евросоюза.
В организации уже не один месяц обсуждают глобальный санкционный режим Брюсселя за нарушение прав человека, который считался аналогом американского "акта Магнитского". Как отмечали в Еврокомиссии, перечень возможных ограничений может включать заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.
В Европейской комиссии также не исключали, что новый санкционный режим могут в будущем применить в связи с делом историка Юрия Дмитриева, которого в России осудили на 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предлагал назвать "европейский "акт Магнитского" именем Алексея Навального.
При этом в ЕК отмечали, что этот режим не связан непосредственно с Россией.
Автомобиль скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 15:58Сказано в эфире
Политолог: "список Навального"? А почему не Сноудена или Ассанжа?В ЕС предложили назвать создаваемый режим санкций именем Алексея Навального – по аналогии со "списком Магнитского". В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов высказал мнение, что болезнь блогера оказалась для западных политиков разменной картой.
 
Жозеп БоррельЕврокомиссияЕвросоюз
 
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