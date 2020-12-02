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Рязанская область
Рязанская область
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Рязань как столица региона должна быть комфортной, заявил губернатор
Рязань как столица региона должна быть комфортной, заявил губернатор
Рязань как столица региона должна быть комфортной, и власти области многое предпринимают в этом направлении, заявил в среду губернатор Николай Любимов на... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:17
2020-12-02T19:17
рязанская область
николай любимов
ростех
сколково
рязань
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Рязань как столица региона должна быть комфортной, и власти области многое предпринимают в этом направлении, заявил в среду губернатор Николай Любимов на встрече с участниками программы для городских управленцев "Master of Public Administration" (МРА).В состав команды Рязанской области, обучающейся в Сколкове, вошли заместитель председателя регионального правительства Евгений Беленецкий, глава администрации Рязани Елена Сорокина, замглавы администрации Владимир Бурмистров, руководители ряда городских управлений. Они презентовали Любимову концепцию социально-экономического развития Рязани, связанную с пространственным развитием центра города. Сорокина отметила, что в своей работе участники группы опирались на принятое по инициативе губернатора в 2020 году решение о присвоении центру города статуса исторического поселения регионального значения. Главе региона рассказали о планах по модернизации городских пространств, реконструкции улиц, развитии инфраструктуры и систем жизнеобеспечения областного центра.В ходе обучения представители Рязанской области подготовили ряд проектов, которые прошли экспертную оценку и вызвали интерес со стороны государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Беленецкий уточнил, что в настоящий момент обсуждаются возможности по развитию общественного городского транспорта, расширению маршрутной сети, продлению троллейбусных линий, приобретению нового подвижного состава, в том числе работающего на экологичном газомоторном топливе.По словам Бурмистрова, крупные инвестиции планируется привлечь и в ЖКХ. Рассматриваются варианты сотрудничества с ВЭБ.РФ в сфере теплоснабжения. Требуется изоляция теплотрасс, сокращающая потери, а также автоматизация котельных, снижающая затраты на содержание. Есть предложения по обновлению техники водоканала. Обсуждается строительство завода мусоропереработки, вырабатывающего электроэнергию. Кроме того, среди возможных перспективных проектов были отмечены строительство и реконструкция ливневой канализации, водоочистных сооружений, системы водоотведения. Бурмистров добавил, что переговоры о сотрудничестве ведутся и с госкорпорацией Ростех.Подводя итог встречи, губернатор отметил, что опыт обучения представителей органов власти будет полезен для города и поможет дать ему новый виток развития."Ваша учеба – это не только обмен опытом и знакомство с лучшими мировыми практиками управления. Это еще и привлечение средств. Рязань – столица региона. Она должна быть комфортной, и мы многое предпринимаем в этом направлении. Рассчитываю, что данная программа при поддержке мощнейшего института развития ВЭБ.РФ позволит реализовать значимые для Рязанской области проекты, которые увидят и оценят люди", - сказал Любимов.
https://ria.ru/20201202/volontery-1587397639.html
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николай любимов, ростех, сколково, рязань, рязанская область

Рязань как столица региона должна быть комфортной, заявил губернатор

19:17 02.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВсероссийский этап конкурса "Авиадартс"
Всероссийский этап конкурса Авиадартс - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Рязань как столица региона должна быть комфортной, и власти области многое предпринимают в этом направлении, заявил в среду губернатор Николай Любимов на встрече с участниками программы для городских управленцев "Master of Public Administration" (МРА).
В состав команды Рязанской области, обучающейся в Сколкове, вошли заместитель председателя регионального правительства Евгений Беленецкий, глава администрации Рязани Елена Сорокина, замглавы администрации Владимир Бурмистров, руководители ряда городских управлений. Они презентовали Любимову концепцию социально-экономического развития Рязани, связанную с пространственным развитием центра города. Сорокина отметила, что в своей работе участники группы опирались на принятое по инициативе губернатора в 2020 году решение о присвоении центру города статуса исторического поселения регионального значения. Главе региона рассказали о планах по модернизации городских пространств, реконструкции улиц, развитии инфраструктуры и систем жизнеобеспечения областного центра.
В ходе обучения представители Рязанской области подготовили ряд проектов, которые прошли экспертную оценку и вызвали интерес со стороны государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Беленецкий уточнил, что в настоящий момент обсуждаются возможности по развитию общественного городского транспорта, расширению маршрутной сети, продлению троллейбусных линий, приобретению нового подвижного состава, в том числе работающего на экологичном газомоторном топливе.
По словам Бурмистрова, крупные инвестиции планируется привлечь и в ЖКХ. Рассматриваются варианты сотрудничества с ВЭБ.РФ в сфере теплоснабжения. Требуется изоляция теплотрасс, сокращающая потери, а также автоматизация котельных, снижающая затраты на содержание. Есть предложения по обновлению техники водоканала. Обсуждается строительство завода мусоропереработки, вырабатывающего электроэнергию. Кроме того, среди возможных перспективных проектов были отмечены строительство и реконструкция ливневой канализации, водоочистных сооружений, системы водоотведения. Бурмистров добавил, что переговоры о сотрудничестве ведутся и с госкорпорацией Ростех.
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Подводя итог встречи, губернатор отметил, что опыт обучения представителей органов власти будет полезен для города и поможет дать ему новый виток развития.
"Ваша учеба – это не только обмен опытом и знакомство с лучшими мировыми практиками управления. Это еще и привлечение средств. Рязань – столица региона. Она должна быть комфортной, и мы многое предпринимаем в этом направлении. Рассчитываю, что данная программа при поддержке мощнейшего института развития ВЭБ.РФ позволит реализовать значимые для Рязанской области проекты, которые увидят и оценят люди", - сказал Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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