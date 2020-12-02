Рязань как столица региона должна быть комфортной, заявил губернатор
РЯЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Рязань как столица региона должна быть комфортной, и власти области многое предпринимают в этом направлении, заявил в среду губернатор Николай Любимов на встрече с участниками программы для городских управленцев "Master of Public Administration" (МРА).
В состав команды Рязанской области, обучающейся в Сколкове, вошли заместитель председателя регионального правительства Евгений Беленецкий, глава администрации Рязани Елена Сорокина, замглавы администрации Владимир Бурмистров, руководители ряда городских управлений. Они презентовали Любимову концепцию социально-экономического развития Рязани, связанную с пространственным развитием центра города. Сорокина отметила, что в своей работе участники группы опирались на принятое по инициативе губернатора в 2020 году решение о присвоении центру города статуса исторического поселения регионального значения. Главе региона рассказали о планах по модернизации городских пространств, реконструкции улиц, развитии инфраструктуры и систем жизнеобеспечения областного центра.
В ходе обучения представители Рязанской области подготовили ряд проектов, которые прошли экспертную оценку и вызвали интерес со стороны государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Беленецкий уточнил, что в настоящий момент обсуждаются возможности по развитию общественного городского транспорта, расширению маршрутной сети, продлению троллейбусных линий, приобретению нового подвижного состава, в том числе работающего на экологичном газомоторном топливе.
По словам Бурмистрова, крупные инвестиции планируется привлечь и в ЖКХ. Рассматриваются варианты сотрудничества с ВЭБ.РФ в сфере теплоснабжения. Требуется изоляция теплотрасс, сокращающая потери, а также автоматизация котельных, снижающая затраты на содержание. Есть предложения по обновлению техники водоканала. Обсуждается строительство завода мусоропереработки, вырабатывающего электроэнергию. Кроме того, среди возможных перспективных проектов были отмечены строительство и реконструкция ливневой канализации, водоочистных сооружений, системы водоотведения. Бурмистров добавил, что переговоры о сотрудничестве ведутся и с госкорпорацией Ростех.
Подводя итог встречи, губернатор отметил, что опыт обучения представителей органов власти будет полезен для города и поможет дать ему новый виток развития.
"Ваша учеба – это не только обмен опытом и знакомство с лучшими мировыми практиками управления. Это еще и привлечение средств. Рязань – столица региона. Она должна быть комфортной, и мы многое предпринимаем в этом направлении. Рассчитываю, что данная программа при поддержке мощнейшего института развития ВЭБ.РФ позволит реализовать значимые для Рязанской области проекты, которые увидят и оценят люди", - сказал Любимов.