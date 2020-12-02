https://ria.ru/20201202/putin-1587317142.html

Путин отметил роль цифровых технологий во время пандемии

Путин отметил роль цифровых технологий во время пандемии

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VI Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России", отметив роль цифровых... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:39

2020-12-02T12:39

2020-12-02T12:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VI Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России", отметив роль цифровых технологий."Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия VI Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России". Новые глобальные вызовы, с которыми столкнулись в нынешнем году наша страна и весь мир, привели к тому, что миллионы людей перешли на дистационный формат работы и учебы", - говорится в приветствии, озвученном на пленарном заседании форума.По его словам, цифровые технологии сегодня поддерживают занятость населения, достойное качество образования, делаю доступными предпринимаемые меры соцпомощи."Отрадно, что в этих условиях работа по внедрению национальной системы квалификации, созданию механизмов их независимой оценки, актуализации профессиональных стандартов с учетом приоритетов экономики, успешно продолжается и в полной мере отвечает реалиям рынка труда", - отметил президент.Он добавил, что важно, что благодаря передовым технологиям профессиональный экзамен может стать единым доступным инструментом для оценки квалификаций как для тех, у кого есть опыт работы, так и для выпускников системы профобразования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/kitay-1587310814.html

https://ria.ru/20201130/mishustin-1586964193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество