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Путин отметил роль цифровых технологий во время пандемии
Путин отметил роль цифровых технологий во время пандемии
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VI Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России", отметив роль цифровых... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:39
2020-12-02T12:39
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VI Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России", отметив роль цифровых технологий."Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия VI Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России". Новые глобальные вызовы, с которыми столкнулись в нынешнем году наша страна и весь мир, привели к тому, что миллионы людей перешли на дистационный формат работы и учебы", - говорится в приветствии, озвученном на пленарном заседании форума.По его словам, цифровые технологии сегодня поддерживают занятость населения, достойное качество образования, делаю доступными предпринимаемые меры соцпомощи."Отрадно, что в этих условиях работа по внедрению национальной системы квалификации, созданию механизмов их независимой оценки, актуализации профессиональных стандартов с учетом приоритетов экономики, успешно продолжается и в полной мере отвечает реалиям рынка труда", - отметил президент.Он добавил, что важно, что благодаря передовым технологиям профессиональный экзамен может стать единым доступным инструментом для оценки квалификаций как для тех, у кого есть опыт работы, так и для выпускников системы профобразования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин отметил роль цифровых технологий во время пандемии

12:39 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VI Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России", отметив роль цифровых технологий.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия VI Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России". Новые глобальные вызовы, с которыми столкнулись в нынешнем году наша страна и весь мир, привели к тому, что миллионы людей перешли на дистационный формат работы и учебы", - говорится в приветствии, озвученном на пленарном заседании форума.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на 25-й регулярной встрече глав правительств России и КНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Мишустин призвал начать создание цифровых коридоров между ЕАЭС и Китаем
По его словам, цифровые технологии сегодня поддерживают занятость населения, достойное качество образования, делаю доступными предпринимаемые меры соцпомощи.
"Отрадно, что в этих условиях работа по внедрению национальной системы квалификации, созданию механизмов их независимой оценки, актуализации профессиональных стандартов с учетом приоритетов экономики, успешно продолжается и в полной мере отвечает реалиям рынка труда", - отметил президент.
Он добавил, что важно, что благодаря передовым технологиям профессиональный экзамен может стать единым доступным инструментом для оценки квалификаций как для тех, у кого есть опыт работы, так и для выпускников системы профобразования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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